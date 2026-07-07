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İmzalar sessiz sedasız atıldı! Türkiye’den dev doğal gaz hamlesi

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İmzalar sessiz sedasız atıldı! Türkiye’den dev doğal gaz hamlesi

Türkiye ve Bulgaristan arasındaki enerji diplomasisi, BOTAŞ ve Bulgargaz arasında imzalanan kritik protokol ile yeni bir boyuta taşındı. Bakan Alparslan Bayraktar’ın öncülüğünde gerçekleşen imza töreni, Balkanlar'ın enerji arz güvenliğini garanti altına almayı hedeflerken, bölgedeki iletim kapasitelerini maksimuma çıkaracak. Bu stratejik iş birliği, iki ülkenin enerji istikrarını güçlendirirken Türkiye'nin bölgedeki merkez konumunu da pekiştiriyor.

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Foto - İmzalar sessiz sedasız atıldı! Türkiye’den dev doğal gaz hamlesi

Türkiye ve Bulgaristan arasındaki enerji ilişkilerinde önemli bir adım atıldı. İki ülkenin milli doğal gaz şirketleri BOTAŞ ve Bulgargaz arasında iş birliğini derinleştirecek bir protokol imzalandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev ve Enerji Bakanı Iva Petrova'nın katılımıyla gerçekleşen törene ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Foto - İmzalar sessiz sedasız atıldı! Türkiye’den dev doğal gaz hamlesi

Türkiye ile Bulgaristan arasında doğal gaz alanındaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik protokol imzalandı.

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Foto - İmzalar sessiz sedasız atıldı! Türkiye’den dev doğal gaz hamlesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bulgaristan Enerji Bakanı Sayın Iva Petrova ve beraberindeki heyetle Bakanlığımızda bir araya gelerek, doğal gaz ticareti başta olmak üzere enerji alanında ülkelerimiz arasındaki iş birliğini daha da ileri taşıyacak konuları ele aldık. Ardından Bulgaristan Başbakanı Sayın Rumen Radev ile değerli mevkidaşım Sayın Petrova'nın katılımıyla milli şirketimiz BOTAŞ ile Bulgargaz arasında doğal gaz alanındaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik protokolün imza altına alınmasına eşlik ettik.

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Foto - İmzalar sessiz sedasız atıldı! Türkiye’den dev doğal gaz hamlesi

Bu protokolle iki şirket arasındaki mevcut anlaşmanın şartlarının güncellenmesine ilişkin müzakere sürecinin devamı konusunda mutabakata varılırken, iki ülke arasındaki doğal gaz iletim kapasitelerinin geliştirilmesi ve daha etkin kullanılması yönündeki ortak irademizi de teyit etmiş olduk. İmzalanan protokolün hem ülkelerimizin hem de bölgemizin enerji istikrarına önemli katkılar sunacağına inanıyor, her iki ülke için de hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi.

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