İmzalar sessiz sedasız atıldı! Türkiye’den dev doğal gaz hamlesi
Türkiye ve Bulgaristan arasındaki enerji diplomasisi, BOTAŞ ve Bulgargaz arasında imzalanan kritik protokol ile yeni bir boyuta taşındı. Bakan Alparslan Bayraktar’ın öncülüğünde gerçekleşen imza töreni, Balkanlar'ın enerji arz güvenliğini garanti altına almayı hedeflerken, bölgedeki iletim kapasitelerini maksimuma çıkaracak. Bu stratejik iş birliği, iki ülkenin enerji istikrarını güçlendirirken Türkiye'nin bölgedeki merkez konumunu da pekiştiriyor.