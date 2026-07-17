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Ekonomi
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Petrol umudu yeniden alevlendi: Amerikalıların işaret ettiği ilimizde yerin altına iniliyor

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Petrol umudu yeniden alevlendi: Amerikalıların işaret ettiği ilimizde yerin altına iniliyor

Amerikalıların 'burada büyük bir petrol kaynağı var' dediği kentte yerin altına iniliyor. Karar resmen çıktı, çalışmalar başlayacak.

#1
Foto - Petrol umudu yeniden alevlendi: Amerikalıların işaret ettiği ilimizde yerin altına iniliyor

Enerji Günlüğü'nde yer alan habere göre, Diyarbakır’ın Sur ilçesi sınırları içerisinde bir adet sondaj kuyusu açılarak petrol aranacak.

#2
Foto - Petrol umudu yeniden alevlendi: Amerikalıların işaret ettiği ilimizde yerin altına iniliyor

Türkiye Petrolleri (TPAO) Batman Bölge Müdürlüğü tarafından Diyarbakır ili, Sur İlçesindeki Büyükçelikli Mahallesi sınırları içerisinde bir adet tespit kuyusu açılması planlanıyor.

#3
Foto - Petrol umudu yeniden alevlendi: Amerikalıların işaret ettiği ilimizde yerin altına iniliyor

AR/TPO/K/L45-D ruhsat numaralı arazi içinde Döner (Rotary) Sondaj tekniği ile Arpaderesi-1 tespit kuyusu açılacak.

#4
Foto - Petrol umudu yeniden alevlendi: Amerikalıların işaret ettiği ilimizde yerin altına iniliyor

36 milyon lira bedelli proje kapsamında sadece petrol kaynağı tespiti yapılacak, herhangi bir üretim yapılmayacak. Proje ile bölgede ham petrol rezerv varlığının ve varsa miktarının tespit edilmesi amaçlanıyor.

#5
Foto - Petrol umudu yeniden alevlendi: Amerikalıların işaret ettiği ilimizde yerin altına iniliyor

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce ruhsat alınan alan içerisinde sondaj yapılacak noktanın belirlenmesinden itibaren sondaj çalışmaları başlar ve üretim aşamasına kadar devam eder. Faaliyetin iş süreci sırasıyla, fiziki saha çalışmaları, sismik çalışmalar, kuyu programı hazırlama çalışmaları, kuyu yeri tespiti, sondaj ve kuyu tamamlama olarak sıralanır.

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