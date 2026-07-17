Petrol umudu yeniden alevlendi: Amerikalıların işaret ettiği ilimizde yerin altına iniliyor
Amerikalıların 'burada büyük bir petrol kaynağı var' dediği kentte yerin altına iniliyor. Karar resmen çıktı, çalışmalar başlayacak.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Amerikalıların 'burada büyük bir petrol kaynağı var' dediği kentte yerin altına iniliyor. Karar resmen çıktı, çalışmalar başlayacak.
Enerji Günlüğü'nde yer alan habere göre, Diyarbakır’ın Sur ilçesi sınırları içerisinde bir adet sondaj kuyusu açılarak petrol aranacak.
Türkiye Petrolleri (TPAO) Batman Bölge Müdürlüğü tarafından Diyarbakır ili, Sur İlçesindeki Büyükçelikli Mahallesi sınırları içerisinde bir adet tespit kuyusu açılması planlanıyor.
AR/TPO/K/L45-D ruhsat numaralı arazi içinde Döner (Rotary) Sondaj tekniği ile Arpaderesi-1 tespit kuyusu açılacak.
36 milyon lira bedelli proje kapsamında sadece petrol kaynağı tespiti yapılacak, herhangi bir üretim yapılmayacak. Proje ile bölgede ham petrol rezerv varlığının ve varsa miktarının tespit edilmesi amaçlanıyor.
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce ruhsat alınan alan içerisinde sondaj yapılacak noktanın belirlenmesinden itibaren sondaj çalışmaları başlar ve üretim aşamasına kadar devam eder. Faaliyetin iş süreci sırasıyla, fiziki saha çalışmaları, sismik çalışmalar, kuyu programı hazırlama çalışmaları, kuyu yeri tespiti, sondaj ve kuyu tamamlama olarak sıralanır.
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