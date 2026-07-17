Şimdi de Türkiye’ye kafa tutan ülkeye yanlayacaklar! Volkswagen, Katar’dan yediği şamar sonrası dümeni oraya kırdı
Volkswagen’in, 2027’de üretime son vereceği Osnabrück fabrikasını İsrailli Rafael ile "Demir Kubbe" üretim üssüne dönüştürme planı, şirketin en büyük hissedarlarından olan Katar'ın engeline takıldı. Katar Yatırım Otoritesi, Orta Doğu'daki siyasi hassasiyetleri gerekçe göstererek bu savunma ortaklığına karşı çıktı. Yaşanan krizin ardından İsrailli şirketin füze üretimini Hindistan’a kaydırmayı değerlendirdiği öğrenildi.