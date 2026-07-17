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Şimdi de Türkiye’ye kafa tutan ülkeye yanlayacaklar! Volkswagen, Katar’dan yediği şamar sonrası dümeni oraya kırdı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Şimdi de Türkiye’ye kafa tutan ülkeye yanlayacaklar! Volkswagen, Katar’dan yediği şamar sonrası dümeni oraya kırdı

Volkswagen’in, 2027’de üretime son vereceği Osnabrück fabrikasını İsrailli Rafael ile "Demir Kubbe" üretim üssüne dönüştürme planı, şirketin en büyük hissedarlarından olan Katar'ın engeline takıldı. Katar Yatırım Otoritesi, Orta Doğu'daki siyasi hassasiyetleri gerekçe göstererek bu savunma ortaklığına karşı çıktı. Yaşanan krizin ardından İsrailli şirketin füze üretimini Hindistan’a kaydırmayı değerlendirdiği öğrenildi.

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Foto - Şimdi de Türkiye’ye kafa tutan ülkeye yanlayacaklar! Volkswagen, Katar’dan yediği şamar sonrası dümeni oraya kırdı

Alman otomotiv devi Volkswagen’in (VW), 2027 yılında araç üretimine son vermeyi planladığı Osnabrück fabrikasını İsrail savunma sanayii kuruluşu Rafael Advanced Defense Systems ile iş birliği yaparak bir "Demir Kubbe" üretim üssüne dönüştürme planı, şirketin Katar merkezli hissedarlarının engeline takılmıştı.

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Foto - Şimdi de Türkiye’ye kafa tutan ülkeye yanlayacaklar! Volkswagen, Katar’dan yediği şamar sonrası dümeni oraya kırdı

Bild gazetesinin haberine göre, Volkswagen’in oy haklarının yaklaşık yüzde 17'sini elinde bulunduran ve yönetim kurulunda temsil edilen Katar Yatırım Otoritesi (QIA), İsrailli devlet şirketiyle yapılacak bu savunma sanayii ortaklığına, Orta Doğu'daki siyasi gerilimleri gerekçe göstererek karşı çıkmıştı.

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Foto - Şimdi de Türkiye’ye kafa tutan ülkeye yanlayacaklar! Volkswagen, Katar’dan yediği şamar sonrası dümeni oraya kırdı

İsrailli savunma şirketi Rafael Advanced Defense Systems'ın, Iron Dome hava savunma sisteminde kullanılan Tamir önleyici füzelerinin üretimini Hindistan'a taşımayı değerlendirdiği öne sürüldü.

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Foto - Şimdi de Türkiye’ye kafa tutan ülkeye yanlayacaklar! Volkswagen, Katar’dan yediği şamar sonrası dümeni oraya kırdı

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