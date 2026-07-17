İtalyanlardan sürpriz Türkiye kararı: Denizlerin altını üstüne getirmeye geliyorlar
Türkiye'ye yönelik yatırımlar hız kesmeden devam ediyor. İtalyan devi flaş bir hamleye imza atarak yatırım kararı aldı. İşte detaylar...
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Türkiye'ye yönelik yatırımlar hız kesmeden devam ediyor. İtalyan devi flaş bir hamleye imza atarak yatırım kararı aldı. İşte detaylar...
İtalyan yat üreticisi Bellini Yacht, uluslararası bayi ağını genişletme stratejisi kapsamında Türkiye’deki temsilciliği için Korlas Marin ile el sıkıştığını duyurdu. Bu stratejik ortaklık, Bellini Yacht’ın “çağdaş İtalyan yatçılığı” vizyonunu Doğu Akdeniz’in en dinamik pazarlarından biri olan Türkiye’ye taşımayı hedefliyor.
İş birliğinin ilk meyvesi olarak Korlas Marin, Astor 38 modelini bünyesine kattı. Bu özel model, 20-27 Şubat 2027 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek olan Bosphorus Boat Show 2027 kapsamında Türk yat tutkunlarıyla buluşacak.
Ducati, Triumph ve Italjet gibi prestijli markaların Türkiye distribütörü olan Korlas Grup’un denizcilik kolu olan Korlas Marin, bu yeni dönemde Bellini Yacht’ın satış ve satış sonrası süreçlerinde resmi temsilcisi olarak görev yapacak.
Bellini Yacht Bayi Ağı Direktörü Francesco Frediani, bu yeni iş birliğini, “Türkiye, premium yatçılık segmentinde çok önemli bir potansiyele sahip. Korlas Marin’in profesyonelliği ve güçlü itibarı, markamızın bölgedeki gelişimine büyük katkı sağlayacaktır” diye değerlendirirken, Korlas Marin Yönetici Ortağı Can Kansu ise, “15 yıllık sektör tecrübemle, Bellini Yacht’ın eşsiz stili ve üstün kalitesinin Türk müşterilerinin beklentilerini tam anlamıyla karşılayacağına eminim” dedi. HaberDenizde
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