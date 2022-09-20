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Dünya
14
Petrol karaborsaya düştü! Bu görüntülere çok şaşıracaksınız

2022-09-20 11:43:46
Petrol karaborsaya düştü! Bu görüntülere çok şaşıracaksınız

Irak'ın Erbil kentindeki petrol borsasında her kaliteden akaryakıt görücüye çıkıyor.

#1
Foto - Petrol karaborsaya düştü! Bu görüntülere çok şaşıracaksınız

Sabahın erken saatlerinde karaborsa olarak da adlandırılan meydana gelen alıcılar, istedikleri miktar ve kalitede işlenmiş petrole ulaşabiliyorlar.

#2
Foto - Petrol karaborsaya düştü! Bu görüntülere çok şaşıracaksınız

Onlarca satış yerinin bulunduğu bu alanda, yüzlerce petrol tankını görmek mümkün.

#3
Foto - Petrol karaborsaya düştü! Bu görüntülere çok şaşıracaksınız

Buradan Erbil ve il sınırları içerisinde bulunan tüm yerlere ulaştırılan petrolün varil fiyatı yaklaşık 272 bin Irak dinarından işlem görüyor.

#4
Foto - Petrol karaborsaya düştü! Bu görüntülere çok şaşıracaksınız

Borsada Petrol ürünlerinin yanı sıra gaz da satılıyor.

#5
Foto - Petrol karaborsaya düştü! Bu görüntülere çok şaşıracaksınız

İşte o görüntüler...

#6
Foto - Petrol karaborsaya düştü! Bu görüntülere çok şaşıracaksınız

İşte o görüntüler...

#7
Foto - Petrol karaborsaya düştü! Bu görüntülere çok şaşıracaksınız

İşte o görüntüler...

#8
Foto - Petrol karaborsaya düştü! Bu görüntülere çok şaşıracaksınız

İşte o görüntüler...

#9
Foto - Petrol karaborsaya düştü! Bu görüntülere çok şaşıracaksınız

İşte o görüntüler...

#10
Foto - Petrol karaborsaya düştü! Bu görüntülere çok şaşıracaksınız

İşte o görüntüler...

#11
Foto - Petrol karaborsaya düştü! Bu görüntülere çok şaşıracaksınız

İşte o görüntüler...

#12
Foto - Petrol karaborsaya düştü! Bu görüntülere çok şaşıracaksınız

İşte o görüntüler...

#13
Foto - Petrol karaborsaya düştü! Bu görüntülere çok şaşıracaksınız

İşte o görüntüler...

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