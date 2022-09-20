2022-09-20 11:43:46 Petrol karaborsaya düştü! Bu görüntülere çok şaşıracaksınız
Irak'ın Erbil kentindeki petrol borsasında her kaliteden akaryakıt görücüye çıkıyor.
Irak'ın Erbil kentindeki petrol borsasında her kaliteden akaryakıt görücüye çıkıyor.
Sabahın erken saatlerinde karaborsa olarak da adlandırılan meydana gelen alıcılar, istedikleri miktar ve kalitede işlenmiş petrole ulaşabiliyorlar.
Onlarca satış yerinin bulunduğu bu alanda, yüzlerce petrol tankını görmek mümkün.
Buradan Erbil ve il sınırları içerisinde bulunan tüm yerlere ulaştırılan petrolün varil fiyatı yaklaşık 272 bin Irak dinarından işlem görüyor.
Borsada Petrol ürünlerinin yanı sıra gaz da satılıyor.
İşte o görüntüler...
İşte o görüntüler...
İşte o görüntüler...
İşte o görüntüler...
İşte o görüntüler...
İşte o görüntüler...
İşte o görüntüler...
İşte o görüntüler...
İşte o görüntüler...
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