Petrol dalgalanması yatırımcıyı merkeziyetsiz borsalara itti
İran gerilimiyle artan petrol fiyat oynaklığı, yatırımcıları 7/24 açık merkeziyetsiz borsalara yöneltti. Hyperliquid’de işlem hacmi rekor seviyelere çıktı.
İran gerilimiyle artan petrol fiyat oynaklığı, yatırımcıları 7/24 açık merkeziyetsiz borsalara yöneltti. Hyperliquid’de işlem hacmi rekor seviyelere çıktı.
ABD’li yatırım bankası JPMorgan’a göre, İran kaynaklı jeopolitik gerilimlerin tetiklediği petrol fiyat oynaklığı, yatırımcıları geleneksel piyasalardan merkeziyetsiz borsalara (DEX) yönlendiriyor. Bankanın yayımladığı raporda, özellikle hafta sonu kapalı olan geleneksel piyasalarda işlem yapamayan yatırımcıların, 7/24 açık olan Hyperliquid platformuna yöneldiği belirtildi. Süresiz vadeli işlemler (perpetual futures) üzerinden petrol fiyatlarına erişim sağlayan yatırımcılar, kesintisiz işlem imkanı sayesinde fiyat hareketlerine anlık tepki verebildi.
Hyperliquid’de işlem gören petrol kontratlarının günlük hacmi 1,7 milyar dolara ulaşırken, açık pozisyon büyüklüğü yaklaşık 300 milyon dolar seviyesine çıktı. Bu artışta, İran’daki çatışmaların yarattığı arz endişeleri ve piyasalardaki belirsizlik etkili oldu.
Analistler, geleneksel piyasalarda işlem saatleri dışındaki düşük likiditenin fiyat dalgalanmalarını artırdığını, bunun da yatırımcıları sürekli açık piyasalara yönelttiğini vurguladı. DEX’lerin sunduğu aracı olmadan işlem yapma, varlık kontrolünü kullanıcıda tutma ve hızlı işlem gibi avantajlar da kurumsal yatırımcıların ilgisini çekiyor. JPMorgan’a göre bu eğilim, sadece emtia piyasalarıyla sınırlı kalmayıp daha geniş finansal varlıkları da kapsayacak şekilde büyüyebilir.
