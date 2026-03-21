Piyasanın tozunu atmaya geliyor: Yeni model gün sayıyor! Tucker Carlson yine bombaladı! 9 milyonluk ülke Amerika'yı koyun gibi güdüyor Petrol dalgalanması yatırımcıyı merkeziyetsiz borsalara itti Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Ak Partili isim yanıtladı KKTC'de denizaltından füze mi fırlatıldı? Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama geldi! Kuyumcular bile anlam veremedi: 43 yıl sonra bir ilk! Silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti: Ünlü isim genç futbolcu hakkında konuştu! O ekipmandan aracında bulunmayan yandı! Cezası belli oldu! SOM-J hedefi nokta atışıyla vurdu: Milli füze sahada güç çarpanı olacak
Petrol dalgalanması yatırımcıyı merkeziyetsiz borsalara itti
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İran gerilimiyle artan petrol fiyat oynaklığı, yatırımcıları 7/24 açık merkeziyetsiz borsalara yöneltti. Hyperliquid’de işlem hacmi rekor seviyelere çıktı.

ABD’li yatırım bankası JPMorgan’a göre, İran kaynaklı jeopolitik gerilimlerin tetiklediği petrol fiyat oynaklığı, yatırımcıları geleneksel piyasalardan merkeziyetsiz borsalara (DEX) yönlendiriyor. Bankanın yayımladığı raporda, özellikle hafta sonu kapalı olan geleneksel piyasalarda işlem yapamayan yatırımcıların, 7/24 açık olan Hyperliquid platformuna yöneldiği belirtildi. Süresiz vadeli işlemler (perpetual futures) üzerinden petrol fiyatlarına erişim sağlayan yatırımcılar, kesintisiz işlem imkanı sayesinde fiyat hareketlerine anlık tepki verebildi.

Hyperliquid’de işlem gören petrol kontratlarının günlük hacmi 1,7 milyar dolara ulaşırken, açık pozisyon büyüklüğü yaklaşık 300 milyon dolar seviyesine çıktı. Bu artışta, İran’daki çatışmaların yarattığı arz endişeleri ve piyasalardaki belirsizlik etkili oldu.

Analistler, geleneksel piyasalarda işlem saatleri dışındaki düşük likiditenin fiyat dalgalanmalarını artırdığını, bunun da yatırımcıları sürekli açık piyasalara yönelttiğini vurguladı. DEX’lerin sunduğu aracı olmadan işlem yapma, varlık kontrolünü kullanıcıda tutma ve hızlı işlem gibi avantajlar da kurumsal yatırımcıların ilgisini çekiyor. JPMorgan’a göre bu eğilim, sadece emtia piyasalarıyla sınırlı kalmayıp daha geniş finansal varlıkları da kapsayacak şekilde büyüyebilir.

Yasal uyarı: Bu haber sadece bilgilendirme amaçlıdır. Paratic.com’da yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri ve mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Bu haberde yer alan görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihinize uygun olmayabilir. Bu nedenle yalnızca burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Tarafsızlık kararı: ABD’ye silah ihracatını askıya aldı
Dünya

Tarafsızlık kararı: ABD’ye silah ihracatını askıya aldı

İsviçre, tarafsızlık politikası kapsamında ABD ve İran geriliminde yer alan ülkelere yeni silah ihracat lisansı vermeyeceğini açıklarken, me..
Camide çıplak video çekmişti! Bayramda dinimize saldıran densiz enselendi
Gündem

Camide çıplak video çekmişti! Bayramda dinimize saldıran densiz enselendi

Tiktok'tan diğer sosyal medya platformlarına hızla yayılan camide çıplak videonun faili Bursa'da gözaltına alındı.
CHP'li İBB'den vatandaşın cenazesine skandal muamele! Utandıran görüntüler
Gündem

CHP'li İBB'den vatandaşın cenazesine skandal muamele! Utandıran görüntüler

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait otobüsün vatandaşların cenazesini sokak ortasında bıraktığına dair ortaya çıkan görüntüle..
Belçika'dan Hürmüz şartı: "Önce ateşkes, sonra misyon!"
Dünya

Belçika'dan Hürmüz şartı: "Önce ateşkes, sonra misyon!"

Belçika hükümeti; Almanya, Fransa ve İngiltere gibi devlerin yer aldığı Hürmüz Boğazı güvenliği misyonuna yeşil ışık yaktı ancak iki ağır şa..
Kirli propagandaya canlı yayında tokat: El Cezire sunucusu emperyalizmin aracı olmayı reddetti
Aktüel

Kirli propagandaya canlı yayında tokat: El Cezire sunucusu emperyalizmin aracı olmayı reddetti

Gazeteciliğin küresel bir operasyon aracına dönüştürüldüğü kirli düzende, vicdanın sesi galip geldi. El Cezire’nin deneyimli sunucusu, kanal..
Altı ülkeden İran’a Hürmüz resti: "Müdahale etmeye hazırız!"
Dünya

Altı ülkeden İran’a Hürmüz resti: "Müdahale etmeye hazırız!"

Dünya siyasetine yön veren altı ülke; Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Hollanda ve İngiltere, Hürmüz Boğazı’ndaki gerilim üzerine ortak bir..
