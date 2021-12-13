  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
12
Pendik’te baba vahşeti! Sosyal medyada 'seni seviyorum' deyip kızını öldürdü

2021-12-13 07:54:07
Pendik’te baba vahşeti! Sosyal medyada 'seni seviyorum' deyip kızını öldürdü

İstanbul Pendik'te boğazını keserek 7 yaşındaki kızını öldüren ve aynı bıçakla intihar girişiminde bulunan babanın yeni detayları ortaya çıktı. Cani babanın sosyal medyada kızının fotoğrafını paylaşarak “Seni çok seviyorum güzel kızım” dedikten sonra kızını öldürdüğü öğrenilmişti. Cinayette yeni detaylar ortaya çıktı. Katil babanın, eşiyle arasında uzaklaştırma kararı olduğu ve cinayeti işlemeden önce kızını anneannesinden aldığı öğrenildi.

#1
Foto - Pendik’te akşam saat 21.00 sıralarında Kavakpınar Mahallesi Hızır Sokak’ta meydana gelen olayda cani baba Habip Öztürk 7 yaşındaki kızının boğazını keserek ölümüne sebep olmuştu. Cinayette yeni gelişmeler ortaya çıktı.

Pendik’te akşam saat 21.00 sıralarında Kavakpınar Mahallesi Hızır Sokak’ta meydana gelen olayda cani baba Habip Öztürk 7 yaşındaki kızının boğazını keserek ölümüne sebep olmuştu. Cinayette yeni gelişmeler ortaya çıktı.

#2
Foto - Katil babanın yurt dışında çalıştığı ve 2 ay önce yurt dışından geldiği, eşiyle arasında uzaklaştırma kararı olduğu ve kızını anneannesinden alarak cinayeti işlediği öğrenildi.

Katil babanın yurt dışında çalıştığı ve 2 ay önce yurt dışından geldiği, eşiyle arasında uzaklaştırma kararı olduğu ve kızını anneannesinden alarak cinayeti işlediği öğrenildi.

#3
Foto - Katil baba Habip Öztürk’ün, sosyal medya hesaplarında kızı ile fotoğraflar ve videolar paylaştığı ve cinayeti işlemeden 4 saat önce kızıyla fotoğraf paylaşarak fotoğrafın üzerine “Seni çok seviyorum güzel kızım” yazdığı ve paylaşım yaptığı görüldü.

Katil baba Habip Öztürk’ün, sosyal medya hesaplarında kızı ile fotoğraflar ve videolar paylaştığı ve cinayeti işlemeden 4 saat önce kızıyla fotoğraf paylaşarak fotoğrafın üzerine “Seni çok seviyorum güzel kızım” yazdığı ve paylaşım yaptığı görüldü.

#4
Foto - 7 yaşındaki kızını öldürdükten sonra kendi hayatına son vermek isteyen Habip Öztürk’ün, eşiyle arasında uzaklaştırma kararı olduğu ve kızını anneannesinden alarak evine götürdüğü ardından cinayeti işlediği ortaya çıktı.

7 yaşındaki kızını öldürdükten sonra kendi hayatına son vermek isteyen Habip Öztürk’ün, eşiyle arasında uzaklaştırma kararı olduğu ve kızını anneannesinden alarak evine götürdüğü ardından cinayeti işlediği ortaya çıktı.

#5
Foto - Cinayetin ardından intihar teşebbüsünde bulunan baba ise ameliyata alındı.

Cinayetin ardından intihar teşebbüsünde bulunan baba ise ameliyata alındı.

#6
Foto - Kadın kuaförü olarak çalışan katil zanlısı baba Habip Öztürk’ün sosyal medya hesaplarında işlettiği kurumda videolar paylaştığı ve 216 bin takipçisi olduğu öğrenildi. Kızını öldüren Habip Öztürk’ün Arnavutluk Tiran’da kuaförlük yaptığı ve yaklaşık 2 ay önce İstanbul’a geldiği, sosyal medya hesaplarında paylaşımlar yaptığı ve kadın kuaförü olduğu öğrenildi.

Kadın kuaförü olarak çalışan katil zanlısı baba Habip Öztürk’ün sosyal medya hesaplarında işlettiği kurumda videolar paylaştığı ve 216 bin takipçisi olduğu öğrenildi. Kızını öldüren Habip Öztürk’ün Arnavutluk Tiran’da kuaförlük yaptığı ve yaklaşık 2 ay önce İstanbul’a geldiği, sosyal medya hesaplarında paylaşımlar yaptığı ve kadın kuaförü olduğu öğrenildi.

#7
Foto - Olaya tanık olduğunu iddia eden vatandaş Tahsin Gürsoy, “Biz yürüyorduk, pazardan geliyorduk. Bağırma sesleri vardı, kızın annesi yetişin yardım edin diye bağırıyordu. Evden çıkarak koştu yetişin diye bağırdı. Biz çok fazla yanaşmadık ama duyduk” dedi

Olaya tanık olduğunu iddia eden vatandaş Tahsin Gürsoy, “Biz yürüyorduk, pazardan geliyorduk. Bağırma sesleri vardı, kızın annesi yetişin yardım edin diye bağırıyordu. Evden çıkarak koştu yetişin diye bağırdı. Biz çok fazla yanaşmadık ama duyduk” dedi

#8
Foto - Pendik’te baba vahşeti! Sosyal medyada 'seni seviyorum' deyip kızını öldürdü

Pendik’te baba vahşeti! Sosyal medyada 'seni seviyorum' deyip kızını öldürdü

#9
Foto - Pendik’te baba vahşeti! Sosyal medyada 'seni seviyorum' deyip kızını öldürdü

Pendik’te baba vahşeti! Sosyal medyada 'seni seviyorum' deyip kızını öldürdü

#10
Foto - Pendik’te baba vahşeti! Sosyal medyada 'seni seviyorum' deyip kızını öldürdü

Pendik’te baba vahşeti! Sosyal medyada 'seni seviyorum' deyip kızını öldürdü

#11
Foto - Pendik’te baba vahşeti! Sosyal medyada 'seni seviyorum' deyip kızını öldürdü

Pendik’te baba vahşeti! Sosyal medyada 'seni seviyorum' deyip kızını öldürdü

Ünlü ekonomistten bomba tahmin! ‘Asgari ücret 5 bin TL’ dedi şartı açıkladı
Ekonomi

Ünlü ekonomistten bomba tahmin! ‘Asgari ücret 5 bin TL’ dedi şartı açıkladı

Ekonomist Şeref Oğuz, asgari ücretin 5 bin TL olacağını ve şartını açıkladı.
Ahmet Hakan'dan Bakan Nureddin Nebati'ye övgü dolu sözler
Gündem

Ahmet Hakan'dan Bakan Nureddin Nebati'ye övgü dolu sözler

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bugünkü köşe yazısında Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin mecliste yaptığı büt..
Bu gece gökyüzüne dikkat!
Gündem

Bu gece gökyüzüne dikkat!

Kuyrukluyıldız Leonard bu akşam Dünya'ya en yakın konuma gelecek. Uzmanlar Leonard'ın çıplak gözle görülmesinin mümkün olabileceğini belirti..
Rusya’dan bomba iddia: İran o ülkeyi yerle bir edebilir
Dünya

Rusya’dan bomba iddia: İran o ülkeyi yerle bir edebilir

Rusya Top ve Roket Bilimleri Enstitüsü Başkan Yardımcısı Konstantin Sivkov, dünyanın en büyük dört füze sistemi üreticisinden biri olduğunu ..
Ahlaksızlığın bu kadarına pes… Hem toplumun ahlakını bozacaklarmış, hem de devletten fonlanacaklarmış!
Gündem

Ahlaksızlığın bu kadarına pes… Hem toplumun ahlakını bozacaklarmış, hem de devletten fonlanacaklarmış!

“Örf ve adet” konusuna ilişkin röportaj veren sözde tiyatro sanatçısı Ayşe Yıldırım, “Bir tiyatroya örf ve adete uygun oyun yapmadığı için d..
Buzağı ve malak desteği için önemli uyarı!
Ekonomi

Buzağı ve malak desteği için önemli uyarı!

Buzağı ve malak desteği ile ilgili Denizli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden önemli açıklama geldi. Tarım İl Müdürlüğü yetiştiriciye uyarılar..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay