2021-12-13 07:54:07 Pendik’te baba vahşeti! Sosyal medyada 'seni seviyorum' deyip kızını öldürdü
İstanbul Pendik'te boğazını keserek 7 yaşındaki kızını öldüren ve aynı bıçakla intihar girişiminde bulunan babanın yeni detayları ortaya çıktı. Cani babanın sosyal medyada kızının fotoğrafını paylaşarak “Seni çok seviyorum güzel kızım” dedikten sonra kızını öldürdüğü öğrenilmişti. Cinayette yeni detaylar ortaya çıktı. Katil babanın, eşiyle arasında uzaklaştırma kararı olduğu ve cinayeti işlemeden önce kızını anneannesinden aldığı öğrenildi.