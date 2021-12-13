Pendik’te baba vahşeti! Sosyal medyada 'seni seviyorum' deyip kızını öldürdü

Kadın kuaförü olarak çalışan katil zanlısı baba Habip Öztürk’ün sosyal medya hesaplarında işlettiği kurumda videolar paylaştığı ve 216 bin takipçisi olduğu öğrenildi. Kızını öldüren Habip Öztürk’ün Arnavutluk Tiran’da kuaförlük yaptığı ve yaklaşık 2 ay önce İstanbul’a geldiği, sosyal medya hesaplarında paylaşımlar yaptığı ve kadın kuaförü olduğu öğrenildi.