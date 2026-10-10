Peki şimdi ne olacak? TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu 3 kişinin eline düştü

Hacıosmanoğlu yönetimi, kurulduğu günden bu yana hem ana yönetim kurulundan hem de yedek üyelik ve alt kurullardan farklı dönemlerde ayrılıklar yaşadı. Daha önce asil üyelerden Ceyhun Kazancı, Lale Cander ve Seyman Gençtürk ile Kazım Şengöçgel ve Adem Doğrul görevlerini bırakmıştı.