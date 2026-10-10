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Peki şimdi ne olacak? TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu 3 kişinin eline düştü

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Peki şimdi ne olacak? TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu 3 kişinin eline düştü

TFF'de kriz giderek derinleşiyor...

#1
Foto - Peki şimdi ne olacak? TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu 3 kişinin eline düştü

TFF’de Mecnun Otyakmaz liderliğindeki 5 yöneticinin daha istifasıyla Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'nun koltuk sevdası yarım kalacak gibi... Geçmişteki ayrılıklar nedeniyle yedek üye hamlesi de kalmayan Hacıosmanoğlu yönetimi 10 kişiye kadar düştü. Sadece 3 istifa daha gelirse TFF kilitlenecek ve seçim hukuken zorunlu hâle gelecek.

#2
Foto - Peki şimdi ne olacak? TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu 3 kişinin eline düştü

TFF'de "olağanüstü seçim yok" kararına karşı çıkan 5 isim daha istifa etti. TFF Yönetim Kurulu'nda 1. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Kurumsal İlişkiler ve Süper Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mecnun Otyakmaz'ın istifası çok ciddi bir boşluk yaratacak. Otyakmaz kararını, "Toplantımızı yaptık. Olağanüstü genel kurul isteyen arkadaşlarımız vardı. Teklifimiz kabul görmedi. İstifa ettik." diye açıkladı.

#3
Foto - Peki şimdi ne olacak? TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu 3 kişinin eline düştü

Diğer istifa eden yöneticiler ise şu şekilde: Bilal Arslan Mustafa Bozbağ Zafer Bahadır Saraç Murat Şahin

#4
Foto - Peki şimdi ne olacak? TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu 3 kişinin eline düştü

TFF yönetimi içinde olağanüstü kongre konusunda ciddi bir fikir ayrılığı var... Bu istifalarla Hacıosmanoğlu yönetiminin meşruiyet tabanı iyice zayıfladı. Kulüpler Birliği ve kulüp temsilcileriyle doğrudan temas kuran ana aktör Otyakmaz'ın ayrılması, TFF-kulüpler arasındaki diyaloğu daha da çıkmaza sokacak.

#5
Foto - Peki şimdi ne olacak? TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu 3 kişinin eline düştü

İstifalar ve beklendiği gibi imza toplanmaya başlanmasıyla olağanüstü seçim isteyen kulüplerin eli daha da güçlenecek gibi duruyor.

#6
Foto - Peki şimdi ne olacak? TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu 3 kişinin eline düştü

Hacıosmanoğlu yönetimi, kurulduğu günden bu yana hem ana yönetim kurulundan hem de yedek üyelik ve alt kurullardan farklı dönemlerde ayrılıklar yaşadı. Daha önce asil üyelerden Ceyhun Kazancı, Lale Cander ve Seyman Gençtürk ile Kazım Şengöçgel ve Adem Doğrul görevlerini bırakmıştı.

#7
Foto - Peki şimdi ne olacak? TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu 3 kişinin eline düştü

Son dönemde ise Abdullah Ayaz, Selçuk Azeri, Mehmet Emin Birpınar ve Kerim Vural istifa etti.

#8
Foto - Peki şimdi ne olacak? TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu 3 kişinin eline düştü

Bugün Otyakmaz liderliğindeki 5 kişilik grubun istifasıyla birlikte ana yönetim kurulunda kalan üye sayısı 10’a kadar düştü. Yönetimi yedeklerle takviye etme imkânı da kalmadığı için TFF Yönetim Kurulu'ndan yalnızca 3 kişinin daha istifa etmesi yönetimi tamamen kilitleyecek ve seçimi hukuken zorunlu kılacak.

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