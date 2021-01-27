  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya
6
Payitaht Abdülhamid'de yeni hamle!

2021-01-27 10:35:13
Payitaht Abdülhamid'de yeni hamle!

TRT1 ekranlarında Cuma akşamları yayınlanmakta olan Payitaht Abdülhamid dizisinin 5. sezonu devam ediyor.

#1
Foto - Dizinin 136. bölümü 29 Ocak cuma günü izleyiciyle buluşacak.

Dizinin 136. bölümü 29 Ocak cuma günü izleyiciyle buluşacak.

#2
Foto - Dizide Abdülhamid’in yeni hamlesinin ne olacağı dikkatle izlenecek.

Dizide Abdülhamid’in yeni hamlesinin ne olacağı dikkatle izlenecek.

#3
Foto - TRT1 ekranlarında yayınlanan Cuma akşamları izleyenlerini ekran başına kilitleyen dönem dizisi Payitaht Abdülhamid, yüz otuz altıncı bölümüyle ekranlara geliyor. Her bölümü merakla ve heyecanla beklenen dizinin bu hafta yayınlanacak olan yeni bölümünde neler olacak? İşte detaylar.

TRT1 ekranlarında yayınlanan Cuma akşamları izleyenlerini ekran başına kilitleyen dönem dizisi Payitaht Abdülhamid, yüz otuz altıncı bölümüyle ekranlara geliyor. Her bölümü merakla ve heyecanla beklenen dizinin bu hafta yayınlanacak olan yeni bölümünde neler olacak? İşte detaylar.

#4
Foto - Düyun-u Umumiye’ye olan borçları bitirmek için yapılandırma hamlesini başlatan Abdülhamid, sürecin sorunsuz tamamlanmasını ister.

Düyun-u Umumiye’ye olan borçları bitirmek için yapılandırma hamlesini başlatan Abdülhamid, sürecin sorunsuz tamamlanmasını ister.

#5
Foto - Yapılandırmaya engel olmak isteyen Cassel ise başında olduğu Mithras örgütüne ilk emrini verir. Sultan tarafından heyetteki üyeleri korumakla görevlendirilen Eşref Aziz, saraya kötü bir haber getirmek zorunda kalır.

Yapılandırmaya engel olmak isteyen Cassel ise başında olduğu Mithras örgütüne ilk emrini verir. Sultan tarafından heyetteki üyeleri korumakla görevlendirilen Eşref Aziz, saraya kötü bir haber getirmek zorunda kalır.

Zülfi Livaneli'den Başkanlık Sistemi'ne tam destek: 'Düşünün; Başkanımızı parlamento değil, biz seçiyoruz'
Siyaset

Zülfi Livaneli'den Başkanlık Sistemi'ne tam destek: 'Düşünün; Başkanımızı parlamento değil, biz seçiyoruz'

Takvim Gazetesi Ankara Temsilcisi Zafer Şahin, Yazar Zülfü Livaneli'nin yıllar önce bir gazetede kaleme aldığı başkanlık sistemini öneren ya..
Tatbikat bahane: ABD, Türkiye sınırına devasa boyutta silah yığıyor
Dünya

Tatbikat bahane: ABD, Türkiye sınırına devasa boyutta silah yığıyor

ABD 7 adet dev nakliye gemisi ile Dedeağaç Limanı’na silah yığacak.

Somali'de operasyon! 7 tanesi öldürüldü
Dünya

Somali'de operasyon! 7 tanesi öldürüldü

Somali'nin Güney Batı eyaletinde terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik operasyonda 7 militanın öldürüldüğü bildirildi.

Bakanlıktan 'Suudi Arabistan' açıklaması: Kınıyoruz
Gündem

Bakanlıktan 'Suudi Arabistan' açıklaması: Kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da sivil yerleşim birimlerini hedef alan füze saldırısıyla ilgili kınama mesajı yayım..
Sözcü yazarı Emin Çölaşan'dan 'Cumhurbaşkanı Erdoğan' yalanı
Gündem

Sözcü yazarı Emin Çölaşan'dan 'Cumhurbaşkanı Erdoğan' yalanı

Sözcü yazarı Emin Çölaşan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşma saatlerinin vatandaşların kısıtlamada evde olduğu zamanlara denk getirildiğini s..
Dünya Boris Johnson'ın sözlerini konuşuyor! Başını öne eğdi, gözlerini kapattı ve açıkladı
Dünya

Dünya Boris Johnson'ın sözlerini konuşuyor! Başını öne eğdi, gözlerini kapattı ve açıkladı

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 100 bini geçmesi sonrası İngiltere'de gazeteler tek bir manşetle çıktı. Gaz..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay