2021-01-27 10:35:13 Payitaht Abdülhamid'de yeni hamle!
TRT1 ekranlarında Cuma akşamları yayınlanmakta olan Payitaht Abdülhamid dizisinin 5. sezonu devam ediyor.
TRT1 ekranlarında Cuma akşamları yayınlanmakta olan Payitaht Abdülhamid dizisinin 5. sezonu devam ediyor.
Dizinin 136. bölümü 29 Ocak cuma günü izleyiciyle buluşacak.
Dizide Abdülhamid’in yeni hamlesinin ne olacağı dikkatle izlenecek.
TRT1 ekranlarında yayınlanan Cuma akşamları izleyenlerini ekran başına kilitleyen dönem dizisi Payitaht Abdülhamid, yüz otuz altıncı bölümüyle ekranlara geliyor. Her bölümü merakla ve heyecanla beklenen dizinin bu hafta yayınlanacak olan yeni bölümünde neler olacak? İşte detaylar.
Düyun-u Umumiye’ye olan borçları bitirmek için yapılandırma hamlesini başlatan Abdülhamid, sürecin sorunsuz tamamlanmasını ister.
Yapılandırmaya engel olmak isteyen Cassel ise başında olduğu Mithras örgütüne ilk emrini verir. Sultan tarafından heyetteki üyeleri korumakla görevlendirilen Eşref Aziz, saraya kötü bir haber getirmek zorunda kalır.
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