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Medya
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Payitaht Abdülhamid'de flaş ayrılık

2021-01-24 11:50:54
Payitaht Abdülhamid'de flaş ayrılık

Payitaht Abdülhamid dizisi beşinci sezonu ile ekranlara gelmeye devam ediyor.

#1
Foto - Cuma günlerinin vazgeçilmezi olan dönem dizisi Payitaht Abdülhamid'de flaş bir gelişme bir ayrılık yaşandı.

Cuma günlerinin vazgeçilmezi olan dönem dizisi Payitaht Abdülhamid'de flaş bir gelişme bir ayrılık yaşandı.

#2
Foto - Başrollerinde Bülent İnal ve Vildan Atasever'in yer aldığı dizisinin son bölümünde Altan Erkekli'nin Ernest Cassell karakteri ile diziye katıldığı görüldü.

Başrollerinde Bülent İnal ve Vildan Atasever'in yer aldığı dizisinin son bölümünde Altan Erkekli'nin Ernest Cassell karakteri ile diziye katıldığı görüldü.

#3
Foto - Dizinin yapımcılığını üstlenen Es Film, Payitaht Abdülhamid'in yönetmen koltuğunda değişikliğe gitti. Ümit Doğan Karaca diziden ayrıldı.

Dizinin yapımcılığını üstlenen Es Film, Payitaht Abdülhamid'in yönetmen koltuğunda değişikliğe gitti. Ümit Doğan Karaca diziden ayrıldı.

#4
Foto - Dizinin yeni yönetmeni ise Şevki Es oldu.

Dizinin yeni yönetmeni ise Şevki Es oldu.

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