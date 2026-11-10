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Paşinyan'dan Rusya'yı şok eden Türkiye kararı: 'İlişkiler koparsa kopsun' deyip bakın ne yaptı

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Paşinyan'dan Rusya'yı şok eden Türkiye kararı: 'İlişkiler koparsa kopsun' deyip bakın ne yaptı

Son dönemde Türkiye ile çok yakın ilişkiler Ermenistan lideri Nikol Paşinyan, Antalya’da düzenlenen COP31 zirvesine katılarak Rusya'yı şaşırtan bir hamleye imza attı.

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Foto - Paşinyan'dan Rusya'yı şok eden Türkiye kararı: 'İlişkiler koparsa kopsun' deyip bakın ne yaptı

Patronlar Dünyası'ndan Kerim Ülker'in haberine göre, Özellikle savaş sırasında Rusya’dan beklediği askeri desteği almadıklarını savunan Erivan Yönetimi, Kremlin ile sadece siyasi değil, askeri ve ekonomik anlamda da köprüleri atmaya devam ediyor. Bu köprülerden en önemlisi ise Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ). Eski SSCB ülkelerinin NATO’su olarak bilinen KGAÖ’nün üyeleri arasında Rusya dışında Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan üye. Geçmiş dönemde de örgütte Gürcistan, Özbekistan ve Azerbaycan üyeydi.

#2
Foto - Paşinyan'dan Rusya'yı şok eden Türkiye kararı: 'İlişkiler koparsa kopsun' deyip bakın ne yaptı

2022 yılındaki Azerbaycan’ın zaferi Ermenistan’ın KGAÖ’yle ilişkisinde kırılma noktası oldu. Şubat 2024’ten bu yana KGAÖ’nün tatbikatlarına katılmayan Ermenistan’ın Başbakanı Nikol Paşinyan, örgütle bağlarının tükendiğini açıklamıştı. Ermenistan, KGAÖ'den resmi ve hukuki olarak henüz tamamen ayrılmasa da fiilen ve siyasi olarak örgütten koptu. Örgütün Genel Sekreteri Taalatbek Masadykov da Erivan’ın “De facto (fiilen) zaten örgütten ayrılmış olduğunu” belirtmişti.

#3
Foto - Paşinyan'dan Rusya'yı şok eden Türkiye kararı: 'İlişkiler koparsa kopsun' deyip bakın ne yaptı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan için de Antalya’da düzenlenen COP31 zirvesi aslında KGAÖ’nün bittiğinin en önemli sembollerinden biri haline geldi.

#4
Foto - Paşinyan'dan Rusya'yı şok eden Türkiye kararı: 'İlişkiler koparsa kopsun' deyip bakın ne yaptı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 11 Kasım’da Moskova’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in başkanlığında düzenlenecek Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü Güvenlik Konseyi toplantısına katılmak yerine, aynı gün Antalya’da Antalya’da düzenlenen 31. BM İklim Değişikliği Konferansı’na (COP31) iştirak etmeyi tercih etti. Ermenistan hükümetinin açıklamasına göre ziyaretin programında konferansa katılım yer alıyor. Moskova’daki Putin’in başkanlık edeceği toplantıda kolektif güvenlik sisteminin geliştirilmesi, uluslararası ve bölgesel sorunlar ile 2030 yılına kadar geçerli olacak terörle mücadele stratejisinin kabulü ele alınacak. Kalan 5 üye ile birlikte.

#5
Foto - Paşinyan'dan Rusya'yı şok eden Türkiye kararı: 'İlişkiler koparsa kopsun' deyip bakın ne yaptı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, hükümet toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında bir gazetecinin sorusunu, "Evet, COP31'e katılmak için Antalya'ya gitme planım var." şeklinde yanıtlamıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eylülde New York'ta Paşinyan ile gerçekleştirdiği görüşmede Ermenistan Başbakanı’nı COP31 Liderler Zirvesi için Türkiye’ye davet etmişti. Geçtiğimiz hafta Ermenistan Başbakanı Paşinyan, hükümet toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında “COP31'e katılmak için Antalya'ya gitme planım var” demişti.

#6
Foto - Paşinyan'dan Rusya'yı şok eden Türkiye kararı: 'İlişkiler koparsa kopsun' deyip bakın ne yaptı

Yani bir anlamda Paşinyan; tercihini KGAÖ, Rusya, savunma, Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Moskova’nın sıfır derece ölçülen dondurucu soğuğu yerine çevreyi, batıyı, küresel işbirliğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetini ve Antalya’nın 20 derece civarındaki daha sıcak havasını tercih etti.

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