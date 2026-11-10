Paşinyan'dan Rusya'yı şok eden Türkiye kararı: 'İlişkiler koparsa kopsun' deyip bakın ne yaptı

Patronlar Dünyası'ndan Kerim Ülker'in haberine göre, Özellikle savaş sırasında Rusya’dan beklediği askeri desteği almadıklarını savunan Erivan Yönetimi, Kremlin ile sadece siyasi değil, askeri ve ekonomik anlamda da köprüleri atmaya devam ediyor. Bu köprülerden en önemlisi ise Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ). Eski SSCB ülkelerinin NATO’su olarak bilinen KGAÖ’nün üyeleri arasında Rusya dışında Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan üye. Geçmiş dönemde de örgütte Gürcistan, Özbekistan ve Azerbaycan üyeydi.