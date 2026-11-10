Emekli maaşında yeni hesap! Ocak’ta ne kadar zam yapılacak? Kulislerde bu rakamlar konuşuluyor

REFAH PAYI HARİÇ 6 AYLIK ENFLASYON TAHMİNİ: YÜZDE 10,62! Sosyal güvenlik mevzuatı ve açıklanan makroekonomik veriler doğrultusunda ilk endeks, 4 aylık gerçekleşen enflasyon ve kalan 2 aylık beklentiler üzerinden şekillendi: Gerçekleşen Veri: Ekim ayı enflasyonunun %2,58 açıklanmasıyla birlikte 2026 ikinci yarısına ait 4 aylık birikimli enflasyon farkı %8,28 oldu. Yıl Sonu Beklentisi: Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yer alan Kasım (yüzde 1,18) ve Aralık (yüzde 0,97) ayı tahminlerinin gerçekleşmesi durumunda, 6 aylık toplam enflasyon farkının yüzde 10,62 seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyor. Sadece Enflasyon Farkı Senaryosu: Mevcut 23.552 TL olan en düşük emekli maaşı, ilave refah payı uygulanmaksızın sadece ,62'lik enflasyon farkı yansıtıldığında 26.053 TL seviyesine ulaşıyor.