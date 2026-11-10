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Emekli maaşında yeni hesap! Ocak’ta ne kadar zam yapılacak? Kulislerde bu rakamlar konuşuluyor

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Emekli maaşında yeni hesap! Ocak’ta ne kadar zam yapılacak? Kulislerde bu rakamlar konuşuluyor

Emekli maaşlarına yönelik hazırlıklarda dikkat çeken iki formül öne çıktı. Emekli maaşı ne kadar olacak? Ocak zammı kaç TL olacak? Seyyanen zam mı, prim gününe göre ek ödeme mi? Emin Yılmaz'ın açıkladığı kulis bilgileri, milyonlarca emeklinin beklediği düzenlemenin ayrıntılarını gözler önüne serdi.

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Foto - Emekli maaşında yeni hesap! Ocak’ta ne kadar zam yapılacak? Kulislerde bu rakamlar konuşuluyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdesini verdiği emekli maaşı düzenlemesi için Hazine, Çalışma Bakanlığı ve Hükümet kanadında teknik hazırlıklar hız kazandı. Bütçe görüşmelerinin hemen ardından TBMM gündemine gelmesi beklenen yasal düzenleme öncesinde, kulislerde konuşulan rakamlar ve masadaki 2 güçlü formül belirginleşti.

#2
Foto - Emekli maaşında yeni hesap! Ocak’ta ne kadar zam yapılacak? Kulislerde bu rakamlar konuşuluyor

Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz’ın A Haber canlı yayınındaki veri odaklı hesaplamaları, 2027 Ocak dönemi için hem en düşük hem de en yüksek aylıklarda oluşacak yeni tablo ihtimallerini kuruşu kuruşuna ortaya koydu.

#3
Foto - Emekli maaşında yeni hesap! Ocak’ta ne kadar zam yapılacak? Kulislerde bu rakamlar konuşuluyor

REFAH PAYI HARİÇ 6 AYLIK ENFLASYON TAHMİNİ: YÜZDE 10,62! Sosyal güvenlik mevzuatı ve açıklanan makroekonomik veriler doğrultusunda ilk endeks, 4 aylık gerçekleşen enflasyon ve kalan 2 aylık beklentiler üzerinden şekillendi: Gerçekleşen Veri: Ekim ayı enflasyonunun %2,58 açıklanmasıyla birlikte 2026 ikinci yarısına ait 4 aylık birikimli enflasyon farkı %8,28 oldu. Yıl Sonu Beklentisi: Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yer alan Kasım (yüzde 1,18) ve Aralık (yüzde 0,97) ayı tahminlerinin gerçekleşmesi durumunda, 6 aylık toplam enflasyon farkının yüzde 10,62 seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyor. Sadece Enflasyon Farkı Senaryosu: Mevcut 23.552 TL olan en düşük emekli maaşı, ilave refah payı uygulanmaksızın sadece ,62'lik enflasyon farkı yansıtıldığında 26.053 TL seviyesine ulaşıyor.

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Foto - Emekli maaşında yeni hesap! Ocak’ta ne kadar zam yapılacak? Kulislerde bu rakamlar konuşuluyor

REFAH PAYI EKLENDİĞİNDE MASADAKİ 4 FARKLI TABAN AYLIK SENARYOSU: Yılbaşına kadar tamamlanması planlanan yasal düzenlemede enflasyon farkına eklenecek olası refah payı oranlarına göre oluşan zam projeksiyonunda Emin Yılmaz 4 farklı oranı tek tek hesapladı: yüzde 5 Refah Payı Uygulanırsa: Enflasyon farkının üzerine yüzde 5 refah payı eklendiğinde taban aylık 27.355 TL seviyesine çıkıyor. yüzde 10 Refah Payı Uygulanırsa: Refah payının yüzde 10'a tamamlanması durumunda en düşük emekli maaşı 28.658 TL olarak hesaplanıyor. yüzde 15 Refah Payı Uygulanırsa: İlave artış yüzde 15 seviyesinde tutulursa maaş 29.960 TL bandına yükseliyor. yüzde 20 Refah Payı Uygulanırsa: Masadaki en yüksek oran olan yüzde 20 refah payının yansıtılması halinde en düşük emekli maaşı 31.263 TL seviyesine ulaşıyor.

#5
Foto - Emekli maaşında yeni hesap! Ocak’ta ne kadar zam yapılacak? Kulislerde bu rakamlar konuşuluyor

EN YÜKSEK EMEKLİ AYLIĞINDA 150-160 BİN LİRA SINIRI: Emekli maaşlarının yalnızca taban aylık üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Emin Yılmaz, sistemdeki en yüksek emekli aylıklarına ilişkin de önemli bir projeksiyon sundu. Sistemde şu an en yüksek emekli aylığının yaklaşık 138.000 TL düzeyinde bulunduğunu hatırlatan Yılmaz, yaklaşık 'lik enflasyon farkının yansımasıyla bu maaşlara 13.800 TL ile 15.000 TL arasında bir fark ekleneceğini ve en yüksek aylıkların 150.000 TL ile 160.000 TL bandına yaklaşacağını ifade etti. Emeklilerin e-Devlet üzerinden kendi kök maaşlarına bu yüzdelik dilimleri uygulayarak yeni dönemde alacakları taban rakamları görebileceklerini belirtti.

#6
Foto - Emekli maaşında yeni hesap! Ocak’ta ne kadar zam yapılacak? Kulislerde bu rakamlar konuşuluyor

EK ÖDEMEDE MASADAKİ 2 TEMEL FORMÜL VE 3 KRİTER: Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen etki analizlerinde 1,1 trilyon TL'lik ek kaynak öngörülmektedir. Masadaki iki ana ilave ödeme modeli şu esaslara dayanmaktadır: Seyyanen Zam veya Derecelendirilmiş Refah Payı: İlave ödemenin belirlenmesinde emeklinin ödediği prim miktarı, toplam prim gün sayısı ve yaş kriterleri belirleyici olacaktır. Prim Gününe Göre Kademelendirme: Yaklaşık 17 milyon 860 bin emekliyi kapsayan çalışmada prim gününe göre 3 veya 4 ayrı kademe (3.600 gün, 4.700 gün, 9.000 gün ve üzeri) oluşturularak her kademeye farklı ilave ödeme tutarı yansıtılması planlanmaktadır. Kaynak Detayı: Ek ödeme bütçesinde daha önce vazgeçilen eşel mobil destek uygulaması sayesinde açılan 500 milyar TL'lik kaynak alanı ile toplamda 1,1 trilyon TL'lik bir imkan üzerinde durulmaktadır.

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Foto - Emekli maaşında yeni hesap! Ocak’ta ne kadar zam yapılacak? Kulislerde bu rakamlar konuşuluyor

VATANDAŞLIK MAAŞI (GETAD) KAPSAMINDAKİ AYRI SOSYAL PAKET: Emeklilere yönelik ek ödeme çalışmasından tamamen bağımsız olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi'nde (GETAD) detaylar netleşti: Kapsam: En düşük emekli aylığı olan 23.552 TL ve altında geliri bulunan emekli haneleri ile asgari ücretliler destek kapsamına dahil edilmektedir. Destek Tutarı ve İçeriği: Hane bazlı ve bölgesel gelir haritasına göre kurgulanan sistemde, aylık destek miktarının net asgari ücretin üçte biri tutarında (9.358 TL) olması; barınma, gıda, elektrik, doğal gaz ve abonelik faturaları desteği şeklinde sunulması öngörülmektedir. İlk aşamada 2,5 milyon haneye 1,35 trilyon TL destek ayrılması planlanmaktadır.

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