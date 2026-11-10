Emekli maaşında yeni hesap! Ocak’ta ne kadar zam yapılacak? Kulislerde bu rakamlar konuşuluyor

EK ÖDEMEDE MASADAKİ 2 TEMEL FORMÜL VE 3 KRİTER: Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen etki analizlerinde 1,1 trilyon TL'lik ek kaynak öngörülmektedir. Masadaki iki ana ilave ödeme modeli şu esaslara dayanmaktadır: Seyyanen Zam veya Derecelendirilmiş Refah Payı: İlave ödemenin belirlenmesinde emeklinin ödediği prim miktarı, toplam prim gün sayısı ve yaş kriterleri belirleyici olacaktır. Prim Gününe Göre Kademelendirme: Yaklaşık 17 milyon 860 bin emekliyi kapsayan çalışmada prim gününe göre 3 veya 4 ayrı kademe (3.600 gün, 4.700 gün, 9.000 gün ve üzeri) oluşturularak her kademeye farklı ilave ödeme tutarı yansıtılması planlanmaktadır. Kaynak Detayı: Ek ödeme bütçesinde daha önce vazgeçilen eşel mobil destek uygulaması sayesinde açılan 500 milyar TL'lik kaynak alanı ile toplamda 1,1 trilyon TL'lik bir imkan üzerinde durulmaktadır.