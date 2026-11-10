'Türkiye S-400'lerin devri için masaya oturdu' deyip iki ülkenin ismini verdiler

Anlaşmanın önündeki önemli engellerden biri Moskova'nın onayı. S-400 sistemleri Rusya'dan satın alındığı için Türkiye'nin bunları başka bir ülkeye devretmesi, kullanıcı ve son kullanım koşullarına bağlı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Eylül 2026'da yaptığı açıklamada, sistemlerin dost bir üçüncü ülkeye aktarılmasının değerlendirilebileceğini ancak bunun Rusya'nın onayını gerektirdiğini söyledi. Lavrov ayrıca sistemleri alacak ülkenin, bunları başka bir devlete aktarmayacağına ilişkin güvence vermesi gerektiğini belirtti. Bu açıklama, Türkiye'nin S-400 meselesini yalnızca Washington ile değil, Moskova ile de müzakere etmek zorunda olduğunu gösteriyor.