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Bakan Şimşek, sanayi üretim verilerini değerlendirdi! Belirsizliklere rağmen dirençli büyüme sürüyor

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AA Giriş Tarihi:

Bakan Şimşek, sanayi üretim verilerini değerlendirdi! Belirsizliklere rağmen dirençli büyüme sürüyor

Eylül ayında yüzde 2,1, yıl bazında ise yüzde 2,6 artış gösteren sanayi üretim verilerini değerlendiren Bakan Mehmet Şimşek, küresel belirsizliklere rağmen üretimdeki direncin sürdüğüne işaret ederek, "2026'da ticaret ortaklarımızdaki zayıf talebe rağmen ekonomimizde ılımlı büyüme devam ederken küresel talebin ve finansal koşulların iyileşmesiyle önümüzdeki dönemde üretimdeki görünümün güçlenmesini bekliyoruz" dedi.

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Foto - Bakan Şimşek, sanayi üretim verilerini değerlendirdi! Belirsizliklere rağmen dirençli büyüme sürüyor

Şimşek, sosyal medya hesabından, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan eylül ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi.

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Foto - Bakan Şimşek, sanayi üretim verilerini değerlendirdi! Belirsizliklere rağmen dirençli büyüme sürüyor

Küresel ekonomide belirsizliklerin öne çıktığı 2026'da sanayi üretiminde dirençli seyrin sürdüğüne işaret eden Şimşek, üretimin eylülde aylık yüzde 2,1, yıllık yüzde 2,6 arttığını bildirdi.

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Foto - Bakan Şimşek, sanayi üretim verilerini değerlendirdi! Belirsizliklere rağmen dirençli büyüme sürüyor

Şimşek, ocak-eylül döneminde yıllık yüzde 7,6 artan yüksek teknoloji üretiminin, katma değer ve verimlilik odaklı politikaların sonuçlarını yansıttığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

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Foto - Bakan Şimşek, sanayi üretim verilerini değerlendirdi! Belirsizliklere rağmen dirençli büyüme sürüyor

"2026'da ticaret ortaklarımızdaki zayıf talebe rağmen ekonomimizde ılımlı büyüme devam ederken küresel talebin ve finansal koşulların iyileşmesiyle önümüzdeki dönemde üretimdeki görünümün güçlenmesini bekliyoruz. Sanayide üretim kapasitesini, katma değeri ve verimliliği artıracak desteklerimize ve yapısal dönüşüm adımlarımıza devam edeceğiz."

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