Bakan Şimşek, sanayi üretim verilerini değerlendirdi! Belirsizliklere rağmen dirençli büyüme sürüyor
Eylül ayında yüzde 2,1, yıl bazında ise yüzde 2,6 artış gösteren sanayi üretim verilerini değerlendiren Bakan Mehmet Şimşek, küresel belirsizliklere rağmen üretimdeki direncin sürdüğüne işaret ederek, "2026'da ticaret ortaklarımızdaki zayıf talebe rağmen ekonomimizde ılımlı büyüme devam ederken küresel talebin ve finansal koşulların iyileşmesiyle önümüzdeki dönemde üretimdeki görünümün güçlenmesini bekliyoruz" dedi.