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PARS III Umman’da görüldü! O anlar şaşkınlığa neden oldu

2024-07-07 15:11:53
PARS III Umman’da görüldü! O anlar şaşkınlığa neden oldu

Umman Kraliyet Donanması; Kraliyet Kara Kuvvetleri, Kraliyet Hava Kuvvetleri ve Kraliyet Polisi’nin katılımıyla gerçekleştirilen bir amfibi çıkarma tatbikatına imza attı. Umman Kraliyet Ordusu’nun resmi iletişim kanalları üzerinden yayınlanan videoda FNSS üretimi PARS III 8×8 Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç da görüldü. Bu bağlamda PARS III, Umman Silahlı Kuvvetleri’nin ortak askeri tatbikatı sırasında başarıyla görevlerini yerine getirdi.

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#1
Foto - PARS III Umman’da görüldü! O anlar şaşkınlığa neden oldu

FNSS, 2020 yılının ikinci yarısında Umman Kraliyet Kara Kuvvetlerine Pars III 8×8 ve Pars III 6×6 araçlarından oluşmak üzere toplam 13 farklı konfigürasyonda 172 zırhlı araç teslimatı gerçekleştirdi. Teslimatın ardından lojistik desteğini sürdüren FNSS, bahse konu anlaşmayı 2015 yılında Umman Kraliyet Kara Kuvvetleri için imzalamıştı.

#2
Foto - PARS III Umman’da görüldü! O anlar şaşkınlığa neden oldu

20 Eylül 2015’te imzalanan ve FNSS Sanayi Katılımı ve Offset yükümlülüklerini kabul ettiği Zırhlı Personel Taşıyıcı (PARS III) ve Entegre Lojistik Destek tedariki sözleşmesi kapsamında ilerleyen tarihlerde Umman’da bir tesis kurulması planlarının sinyalleri verilmişti. Beklenen sözleşme 3 Temmuz 2022 tarihinde, Umman Sultanlığı Hükümeti Maliye Bakanlığı ile FNSS arasında “Umman Fabrika Seviyesi Bakım Onarım Merkezi Sözleşmesi” şeklinde imzalanmıştı.

#3
Foto - PARS III Umman’da görüldü! O anlar şaşkınlığa neden oldu

Umman Fabrika Seviyesi Bakım Onarım Merkezi, gelecekteki modernizasyon ihtiyaçları için de kullanabilecek genişletme seçeneğine sahip, tam teşekküllü bir merkez özelliği kazanırken, teslim edilen PARS III araçlarının ömür devri boyunca muharebe sahasında daha etkin ve caydırıcı olarak kullanılabilmesini sağlayacaktır. Bu proje Umman ulusal sanayisini desteklemeye ve geliştirmeye, Umman’daki küçük ve orta ölçekli işletmeleri güçlendirmeye ve eğitim ve istihdam fırsatları yaratmaya da katkıda bulunma amacı taşımaktadır.

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Foto - PARS III Umman’da görüldü! O anlar şaşkınlığa neden oldu

PARS III 8×8 PARS III 8×8; düşük ve yüksek yoğunluklu muharebe alanlarında kullanılmak üzere tasarlanmış, yapısında günümüzün en gelişmiş zırhlı araç teknolojilerini barındıran, taktik tekerlekli zırhlı muharebe aracıdır. Dizel motorla donatılan ve 100km/s hıza ulaşabilen PARS III 8×8, 800 km üzerinde menzili atlamaya ve delinmeye karşı özel önlemler alınmış yakıt tanklarına sahiptir. Acil durumlara karşı, zırh altında yedek yakıt tankı mevcuttur. Tekerleklerin içine yerleştirilen katı diskler sayesinde, patlak lastikle yol alabilme imkânı vardır.

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