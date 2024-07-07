PARS III Umman’da görüldü! O anlar şaşkınlığa neden oldu

Umman Fabrika Seviyesi Bakım Onarım Merkezi, gelecekteki modernizasyon ihtiyaçları için de kullanabilecek genişletme seçeneğine sahip, tam teşekküllü bir merkez özelliği kazanırken, teslim edilen PARS III araçlarının ömür devri boyunca muharebe sahasında daha etkin ve caydırıcı olarak kullanılabilmesini sağlayacaktır. Bu proje Umman ulusal sanayisini desteklemeye ve geliştirmeye, Umman’daki küçük ve orta ölçekli işletmeleri güçlendirmeye ve eğitim ve istihdam fırsatları yaratmaya da katkıda bulunma amacı taşımaktadır.