2024-07-07 15:11:53 PARS III Umman’da görüldü! O anlar şaşkınlığa neden oldu
Umman Kraliyet Donanması; Kraliyet Kara Kuvvetleri, Kraliyet Hava Kuvvetleri ve Kraliyet Polisi’nin katılımıyla gerçekleştirilen bir amfibi çıkarma tatbikatına imza attı. Umman Kraliyet Ordusu’nun resmi iletişim kanalları üzerinden yayınlanan videoda FNSS üretimi PARS III 8×8 Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç da görüldü. Bu bağlamda PARS III, Umman Silahlı Kuvvetleri’nin ortak askeri tatbikatı sırasında başarıyla görevlerini yerine getirdi.