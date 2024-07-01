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Paris karıştı! Fransa aşırı sağa böyle tepki gösterdi

2024-07-01 05:52:29
Paris karıştı! Fransa aşırı sağa böyle tepki gösterdi

Fransa'da erken genel seçimin ilk turunun ardından aşırı sağ karşıtı gösteri düzenlendi

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#1
Foto - Paris karıştı! Fransa aşırı sağa böyle tepki gösterdi

Fransa'da erken genel seçimin ilk turunun ardından başkent Paris'te aşırı sağ karşıtı gösteri düzenlendi.

#2
Foto - Paris karıştı! Fransa aşırı sağa böyle tepki gösterdi

Sandık çıkış anketlerine göre oylarını artıran aşırı sağ,

#3
Foto - Paris karıştı! Fransa aşırı sağa böyle tepki gösterdi

yüzde 34 ile yarışı önde götürüyor.

#4
Foto - Paris karıştı! Fransa aşırı sağa böyle tepki gösterdi

Protestocular, bazı dükkanların camlarını kırarak çevreye zarar verdi.

#5
Foto - Paris karıştı! Fransa aşırı sağa böyle tepki gösterdi

#6
Foto - Paris karıştı! Fransa aşırı sağa böyle tepki gösterdi

Ama göstericilerin dükkanların camlarını indirmesine karşı çıkamadı.

#7
Foto - Paris karıştı! Fransa aşırı sağa böyle tepki gösterdi

Toplanan göstericiler gece geç saatlere kadar eylemlerine devam ettiler.

#8
Foto - Paris karıştı! Fransa aşırı sağa böyle tepki gösterdi

İşte dün gece Paris'ten böyle görüntüler geldi...

#9
Foto - Paris karıştı! Fransa aşırı sağa böyle tepki gösterdi

#10
Foto - Paris karıştı! Fransa aşırı sağa böyle tepki gösterdi

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