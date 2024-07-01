2024-07-01 05:52:29 Paris karıştı! Fransa aşırı sağa böyle tepki gösterdi
Fransa'da erken genel seçimin ilk turunun ardından aşırı sağ karşıtı gösteri düzenlendi
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Fransa'da erken genel seçimin ilk turunun ardından aşırı sağ karşıtı gösteri düzenlendi
Fransa'da erken genel seçimin ilk turunun ardından başkent Paris'te aşırı sağ karşıtı gösteri düzenlendi.
Sandık çıkış anketlerine göre oylarını artıran aşırı sağ,
yüzde 34 ile yarışı önde götürüyor.
Protestocular, bazı dükkanların camlarını kırarak çevreye zarar verdi.
Ama göstericilerin dükkanların camlarını indirmesine karşı çıkamadı.
Toplanan göstericiler gece geç saatlere kadar eylemlerine devam ettiler.
İşte dün gece Paris'ten böyle görüntüler geldi...
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