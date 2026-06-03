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Dünya
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Yeniakit Publisher
Parasını ödediler ama bir türlü alamadılar! Müslüman ülke, devasa boşluğu Türk füzesi ile dolduracak
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Parasını ödediler ama bir türlü alamadılar! Müslüman ülke, devasa boşluğu Türk füzesi ile dolduracak

Norveç’in Malezya’ya yönelik ani bir kararla başlattığı gemisavar füze (NSM) ambargosu, Asya-Pasifik bölgesindeki askeri dengeleri tamamen altüst ederken, krizin kazananı Türk savunma sanayii oldu. Singapur’da düzenlenen prestijli Shangri-La Diyaloğu’nda patlak veren krizin ardından, parası ödenen füzeleri teslim alamayan Kuala Lumpur yönetimi, rotayı acilen Ankara’ya çevirerek yerli füzemiz ATMACA için resmi bir iş birliği mutabakatı imzaladı. Batı blokunun güvenilmez ve şantaj odaklı siyasi tavrına karşı Türkiye'nin "güvenilir stratejik ortak" imajıyla öne çıkması, Roketsan imzalı milli gücümüz ATMACA'yı Asya sularının yeni hakimi yapmaya hazırlanıyor.

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Foto - Parasını ödediler ama bir türlü alamadılar! Müslüman ülke, devasa boşluğu Türk füzesi ile dolduracak

Küresel savunma pazarında taşları yerinden oynatan Norveç-Malezya krizinde kazanan Türkiye'ye gün doğdu. Norveç’in bizzat Savunma Bakanı Tore Sandvik düzeyinde Malezya’dan "özür dileyerek" milyar dolarlık gemisavar füze (NSM) ihracat lisansını iptal etmesi, Kuala Lumpur yönetimini rotayı acilen Ankara’ya çevirmeye itti. Singapur’da düzenlenen prestijli Shangri-La Diyaloğu’nda patlak veren krizin ardından, Asya denizlerindeki gücünü korumak isteyen Malezya, Norveç'in yarattığı devasa boşluğu Türk savunma sanayiinin gururu ATMACA Gemisavar Füzesi ile doldurmaya hazırlanıyor.

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Foto - Parasını ödediler ama bir türlü alamadılar! Müslüman ülke, devasa boşluğu Türk füzesi ile dolduracak

Norveç’in takındığı ambargo tavrının ardından alternatif arayışlarını en üst seviyeye çıkaran Malezya hükümeti, en güçlü seçeneği Türkiye’de buldu. Edinilen bilgilere göre, Kuala Lumpur yönetimi Türk savunma sanayii firmaları ile kısa süre önce iş birliğine yönelik resmi bir mutabakat zaptı imzaladı. Malezya Donanması’na ait 6 adet Maharaja Lela sınıfı Kıyı Muharebe Gemisi ve 2 adet Lekiu sınıfı fırkateynin füzelerle donatılmasını içeren dev bütçeli programda, Türk füzelerinin entegrasyonu en güçlü senaryo olarak masada duruyor. Roketsan tarafından tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ATMACA, modern harp sahasındaki yüksek vuruş hassasiyeti ve karşı tedbirlere karşı direnciyle Norveç’in NSM sistemine karşı en dişli ve hatta daha avantajlı bir alternatif olarak öne çıkıyor.

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Foto - Parasını ödediler ama bir türlü alamadılar! Müslüman ülke, devasa boşluğu Türk füzesi ile dolduracak

Kriz, Norveç’in "en hassas savunma teknolojilerimizi sadece NATO üyelerine satacağız" diyerek Malezya’ya yönelik teslimatları durdurmasıyla başladı. Paranın yüzde 95'ini ödemiş olan Malezya ise bu duruma öfkeli. Malezya, her ne kadar ABD ile füzelerin Amerikan versiyonunu tedarik etmek için görüşmeler yürütse de, Batı blokunun her an siyasi şartlar öne sürerek ambargo uygulama riski Asya ülkesini tedirgin ediyor.

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Foto - Parasını ödediler ama bir türlü alamadılar! Müslüman ülke, devasa boşluğu Türk füzesi ile dolduracak

Tam da bu noktada Türkiye, her koşulda taahhütlerine sadık kalan, siyasi şantaj mekanizmalarından uzak ve teknolojisini dost ülkelerle paylaşmaya açık "güvenilir bir stratejik ortak" olarak öne çıkıyor. Savunma analistleri, ATMACA’nın Malezya donanmasına girmesi durumunda, Türk savunma sanayiinin Güneydoğu Asya pazarında tarihi bir dominasyon kuracağını belirtiyor. Milli füze ATMACA, mavi vatanın ardından şimdi Asya-Pasifik sularında düzeni sağlamak için gün sayıyor.

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