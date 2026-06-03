Parasını ödediler ama bir türlü alamadılar! Müslüman ülke, devasa boşluğu Türk füzesi ile dolduracak

Norveç’in takındığı ambargo tavrının ardından alternatif arayışlarını en üst seviyeye çıkaran Malezya hükümeti, en güçlü seçeneği Türkiye’de buldu. Edinilen bilgilere göre, Kuala Lumpur yönetimi Türk savunma sanayii firmaları ile kısa süre önce iş birliğine yönelik resmi bir mutabakat zaptı imzaladı. Malezya Donanması’na ait 6 adet Maharaja Lela sınıfı Kıyı Muharebe Gemisi ve 2 adet Lekiu sınıfı fırkateynin füzelerle donatılmasını içeren dev bütçeli programda, Türk füzelerinin entegrasyonu en güçlü senaryo olarak masada duruyor. Roketsan tarafından tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ATMACA, modern harp sahasındaki yüksek vuruş hassasiyeti ve karşı tedbirlere karşı direnciyle Norveç’in NSM sistemine karşı en dişli ve hatta daha avantajlı bir alternatif olarak öne çıkıyor.