Parasını ödediler ama bir türlü alamadılar! Müslüman ülke, devasa boşluğu Türk füzesi ile dolduracak
Norveç’in Malezya’ya yönelik ani bir kararla başlattığı gemisavar füze (NSM) ambargosu, Asya-Pasifik bölgesindeki askeri dengeleri tamamen altüst ederken, krizin kazananı Türk savunma sanayii oldu. Singapur’da düzenlenen prestijli Shangri-La Diyaloğu’nda patlak veren krizin ardından, parası ödenen füzeleri teslim alamayan Kuala Lumpur yönetimi, rotayı acilen Ankara’ya çevirerek yerli füzemiz ATMACA için resmi bir iş birliği mutabakatı imzaladı. Batı blokunun güvenilmez ve şantaj odaklı siyasi tavrına karşı Türkiye'nin "güvenilir stratejik ortak" imajıyla öne çıkması, Roketsan imzalı milli gücümüz ATMACA'yı Asya sularının yeni hakimi yapmaya hazırlanıyor.