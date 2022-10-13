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Sağlık
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Para girecek çıkacakla alakası yok! İşte avuç içi kaşıntısının nedenleri

2022-10-13 20:51:13
Para girecek çıkacakla alakası yok! İşte avuç içi kaşıntısının nedenleri

Avuç içi kaşıntısı toplum arasında pek önemsenmeyen bir durumdur ancak bazı hastalıkların habercisi olabilir. İşte avuç içi kaşıntısının sebepleri.

#1
Foto - Para girecek çıkacakla alakası yok! İşte avuç içi kaşıntısının nedenleri

Kaşıntılı cilt hissi oldukça rahatsız edicidir ve çeşitli faktörlerden kaynaklanabilir.

#2
Foto - Para girecek çıkacakla alakası yok! İşte avuç içi kaşıntısının nedenleri

Susuzluk, hormonal dengesizlik, alerjik reaksiyonlar, cilt hastalıkları ve hatta zihinsel sağlık kaşıntılara neden olabilir.

#3
Foto - Para girecek çıkacakla alakası yok! İşte avuç içi kaşıntısının nedenleri

Stres ve anksiyetenin etkisi altında serotonin ve norepinefrinin kimyasal birleşimi kaşıntıyı artırabilir.

#4
Foto - Para girecek çıkacakla alakası yok! İşte avuç içi kaşıntısının nedenleri

Bu nedenle, kaşıntının nedenini zaman içinde belirlemek önemlidir ve aynı şey avuç içleriniz kaşındığında da geçerlidir.

#5
Foto - Para girecek çıkacakla alakası yok! İşte avuç içi kaşıntısının nedenleri

Avuç içi kaşınmasının birçok farklı nedeni vardır. Bazı durumlar doktora gitmeyi gerektirir.

#6
Foto - Para girecek çıkacakla alakası yok! İşte avuç içi kaşıntısının nedenleri

şte avuç içi kaşıntısının en yaygın 6 nedeni.

#7
Foto - Para girecek çıkacakla alakası yok! İşte avuç içi kaşıntısının nedenleri

Egzama Egzama gibi durumlar ellerinizde aniden belirip daha sonra kaybolabilir. Kızarıklık, kabuklanma ve kaşıntı şeklinde kendini gösteren iltihaplı bir süreçtir .

#8
Foto - Para girecek çıkacakla alakası yok! İşte avuç içi kaşıntısının nedenleri

Bu durumlar birkaç gün veya hafta içinde kaybolabilir ve daha sonra geri gelebilir.

#9
Foto - Para girecek çıkacakla alakası yok! İşte avuç içi kaşıntısının nedenleri

Bu durum için ilk yardım reçetesiz alabileceğiniz bir losyon veya kremdir. Çoğu durumda tehlikeli olmayan bir durumdur, ancak ortaya çıkan rahatsızlıkların daha belirgin olduğunu fark ederseniz bir uzmana başvurabilirsiniz. Bir uzmana danışarak kaşıntının nedenini zamanında belirlemek önemlid

#10
Foto - Para girecek çıkacakla alakası yok! İşte avuç içi kaşıntısının nedenleri

Sedef hastalığı Bazı durumlarda egzama ile karıştırılsa da sedef hastalığı gelip geçici bir otoimmün bozukluktur. Kroniktir ve belirtileri farklıdır. Kabarık, kırmızı ve iltihaplı cilt, lekeler ve çatlayabilen kuru cilt gibi belirtilerle ortaya çıkar. Avucunuzun bu nedenle kaşınma olasılığı daha azdır, ancak risk her zaman vardır. Tedavinin seyri durumun ciddiyetine ve vücudun hangi bölümlerinin bundan etkilendiğine bağlıdır. Karpal tünel sendromu Kaşıntılı avuç içi, karpal tünel sendromunun erken bir belirtisidir. El ve parmaklar bölgesinde uyuşma, ağrı ve karıncalanmaya neden olan bir durumdur. Semptomlar genellikle ilk olarak geceleri hissedilir ve karpal tünelin daralması (avuç içi tabanında), yani medial sinir üzerindeki baskı sonucu ortaya çıkar. Sürekli klavye kullananlardan inşaat işçilerine kadar farklı yaşam tarzlarından insanları etkiler ve kaşıntılı avuç içi belirtilerinden sadece biridir.

#11
Foto - Para girecek çıkacakla alakası yok! İşte avuç içi kaşıntısının nedenleri

Kuru cilt Bir veya iki avuç içi kaşıntısının ilk olası nedeni kuru cilttir. Genellikle soğuk günlerde karşılaşılan bu sorun, nemlendirici el kremleri ile çoğu zaman tedavi edilebilir. Nemlendirici kremler su kaybını ve cildin kurumasını önler. Tabii ki, suyun etkisiyle cilt de kuruyabilir. Suda çok fazla zaman harcıyorsanız, avucunuzun kaşınmasının nedeni bu da olabilir. Hijyene dikkat edilmeli ancak eller çok fazla suya maruz bırakılmamalıdır. Ellerinizi sık yıkamak cildinizi kurutuyor gibi geliyorsa hassas ciltlere özel bir sabun alabilirsiniz. Ayrıca kışın soğuk ve kuru hava cilt sağlığını olumsuz yönde etkilediği için yanınızda eldiven bulundurun.

#12
Foto - Para girecek çıkacakla alakası yok! İşte avuç içi kaşıntısının nedenleri

Alerjik reaksiyonlar Alerjik bir reaksiyon nedeniyle avucunuzun kaşınıyor olması mümkündür. Cildiniz belirli bir şampuan veya sabuna, kremlere ve hatta el takılarına tepki verebilir. Bu durumda, alerjenle temastan birkaç saat sonra kaşıntı görülür. Kaşıntı yapan alerjenden kaçınılmalıdır ve bir uzmanın önerebileceği çeşitli ilaçlar, kremler veya jeller bu hoş olmayan duyguyu hafifletebilir.

#13
Foto - Para girecek çıkacakla alakası yok! İşte avuç içi kaşıntısının nedenleri

Bazı ilaçlar Avuç içi veya başka bir yerde cildin kaşınması bazı durumlarda daha önce almadığınız bir ilacın sonucu oalrak ortaya çıkabilir. Bunlar kalp hastalıkları için ilaçlar olabileceği gibi bazı antibiyotikler de olabilir ve burada yapabileceğiniz tek şey hemen bir doktora danışmak ve farklı tedaviyi bulmaktır.

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