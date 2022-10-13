Para girecek çıkacakla alakası yok! İşte avuç içi kaşıntısının nedenleri

Sedef hastalığı Bazı durumlarda egzama ile karıştırılsa da sedef hastalığı gelip geçici bir otoimmün bozukluktur. Kroniktir ve belirtileri farklıdır. Kabarık, kırmızı ve iltihaplı cilt, lekeler ve çatlayabilen kuru cilt gibi belirtilerle ortaya çıkar. Avucunuzun bu nedenle kaşınma olasılığı daha azdır, ancak risk her zaman vardır. Tedavinin seyri durumun ciddiyetine ve vücudun hangi bölümlerinin bundan etkilendiğine bağlıdır. Karpal tünel sendromu Kaşıntılı avuç içi, karpal tünel sendromunun erken bir belirtisidir. El ve parmaklar bölgesinde uyuşma, ağrı ve karıncalanmaya neden olan bir durumdur. Semptomlar genellikle ilk olarak geceleri hissedilir ve karpal tünelin daralması (avuç içi tabanında), yani medial sinir üzerindeki baskı sonucu ortaya çıkar. Sürekli klavye kullananlardan inşaat işçilerine kadar farklı yaşam tarzlarından insanları etkiler ve kaşıntılı avuç içi belirtilerinden sadece biridir.