Spor
5
Yeniakit Publisher
Papara'da isyan çıktı sonunda... Trabzonspor taraftarları kalede Onuralp'i görmek istiyor
Emrah Savcı Giriş Tarihi:

Papara'da isyan çıktı sonunda... Trabzonspor taraftarları kalede Onuralp'i görmek istiyor

Bordo-Mavili taraftarlar, Fenerbahçe yenilgisinin ardından kalenin artık Onuralp Çevikkan'a teslim edilmesini istedi. Onana'ya büyük tepki var.

1
#1
Foto - Papara'da isyan çıktı sonunda... Trabzonspor taraftarları kalede Onuralp'i görmek istiyor

Kendi evinde Fenerbahçe'ye 3-2 kaybeden Trabzonspor'da en çok eleştirilen isimlerden biri de Andre Onana'ydı... Manchester United'dan kiralanan Kamerunlu file bekçisi, ligde çıktığı 18 karşılaşmada toplam 25 gol yedi. Sadece 4 mücadelede kalesini kapatabildi.

#2
Foto - Papara'da isyan çıktı sonunda... Trabzonspor taraftarları kalede Onuralp'i görmek istiyor

Trabzonspor'un yedek kalecisi; 20 yaşındaki Onuralp Çevikkan... 1.92 boyundaki eldiven bu sezon Türkiye Kupası'nda 3 maça çıkarken 2 gol yedi. Süper Lig'de ise hiç şans bulmadı. Bordo-Mavili taraftarlar, derbi yenilgisinin ardından Onana'ya karşı çok sinirliydi...

#3
Foto - Papara'da isyan çıktı sonunda... Trabzonspor taraftarları kalede Onuralp'i görmek istiyor

Sosyal medyada, "Kaleye Onuralp'i koyun. Bu saatten sonra zaten kaybedecek bir şey yok. Onuralp'i kazanırsak gelecek yılları da kazanırız. Onana'nın boş maçı yok! Kale Onuralp Çevikkan'ın hakkı.

#4
Foto - Papara'da isyan çıktı sonunda... Trabzonspor taraftarları kalede Onuralp'i görmek istiyor

Onana zaten seneye yok. Onuralp'in zamanı geldi de geçiyor" şeklinde yorumlar vardı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Murat

Taraftar kendini ne sanıyor Fatih tekke teknik direktör anlamıyor taraftar anlıyor yaw bu kadar demokrasi fazla herkes haddini bilsin
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
