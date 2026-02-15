Papara'da isyan çıktı sonunda... Trabzonspor taraftarları kalede Onuralp'i görmek istiyor
Bordo-Mavili taraftarlar, Fenerbahçe yenilgisinin ardından kalenin artık Onuralp Çevikkan'a teslim edilmesini istedi. Onana'ya büyük tepki var.
Bordo-Mavili taraftarlar, Fenerbahçe yenilgisinin ardından kalenin artık Onuralp Çevikkan'a teslim edilmesini istedi. Onana'ya büyük tepki var.
Kendi evinde Fenerbahçe'ye 3-2 kaybeden Trabzonspor'da en çok eleştirilen isimlerden biri de Andre Onana'ydı... Manchester United'dan kiralanan Kamerunlu file bekçisi, ligde çıktığı 18 karşılaşmada toplam 25 gol yedi. Sadece 4 mücadelede kalesini kapatabildi.
Trabzonspor'un yedek kalecisi; 20 yaşındaki Onuralp Çevikkan... 1.92 boyundaki eldiven bu sezon Türkiye Kupası'nda 3 maça çıkarken 2 gol yedi. Süper Lig'de ise hiç şans bulmadı. Bordo-Mavili taraftarlar, derbi yenilgisinin ardından Onana'ya karşı çok sinirliydi...
Sosyal medyada, "Kaleye Onuralp'i koyun. Bu saatten sonra zaten kaybedecek bir şey yok. Onuralp'i kazanırsak gelecek yılları da kazanırız. Onana'nın boş maçı yok! Kale Onuralp Çevikkan'ın hakkı.
Onana zaten seneye yok. Onuralp'in zamanı geldi de geçiyor" şeklinde yorumlar vardı.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23