2024-01-21 15:44:06 Panathinaikos teknik direktörü Fatih Terim sessizliğini bozdu: Ne yazık ki düğmeye basıldı! Kritik oyuncu...
Son dakika transfer haberi: Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos, transferde durmak bilmiyor... Fenerbahçe'den Samet Akaydin'i transfer eden Yunan ekibi, sürpriz bir transfere imza atmaya hazırlanıyor. Terim, Süper Lig'in eski yıldızını transfer etmek için talimatı verdi. Yıldız futbolcunun, Panathinaikos ile anlaştığı ve bugün imza için Atina'da olacağı belirtildi. İşte o isim tüm detaylar...