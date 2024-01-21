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Spor
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Panathinaikos teknik direktörü Fatih Terim sessizliğini bozdu: Ne yazık ki düğmeye basıldı! Kritik oyuncu...

2024-01-21 15:44:06
Panathinaikos teknik direktörü Fatih Terim sessizliğini bozdu: Ne yazık ki düğmeye basıldı! Kritik oyuncu...

Son dakika transfer haberi: Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos, transferde durmak bilmiyor... Fenerbahçe'den Samet Akaydin'i transfer eden Yunan ekibi, sürpriz bir transfere imza atmaya hazırlanıyor. Terim, Süper Lig'in eski yıldızını transfer etmek için talimatı verdi. Yıldız futbolcunun, Panathinaikos ile anlaştığı ve bugün imza için Atina'da olacağı belirtildi. İşte o isim tüm detaylar...

#1
Foto - Panathinaikos teknik direktörü Fatih Terim sessizliğini bozdu: Ne yazık ki düğmeye basıldı! Kritik oyuncu...

Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos, transferde durmak bilmiyor...

#2
Foto - Panathinaikos teknik direktörü Fatih Terim sessizliğini bozdu: Ne yazık ki düğmeye basıldı! Kritik oyuncu...

Fenerbahçe'den Samet Akaydin'i transfer eden Yunan ekibi, sürpriz bir transfere imza atmaya hazırlanıyor.

#3
Foto - Panathinaikos teknik direktörü Fatih Terim sessizliğini bozdu: Ne yazık ki düğmeye basıldı! Kritik oyuncu...

Terim, Süper Lig'in eski yıldızını transfer etmek için talimatı verdi.

#4
Foto - Panathinaikos teknik direktörü Fatih Terim sessizliğini bozdu: Ne yazık ki düğmeye basıldı! Kritik oyuncu...

Yıldız futbolcunun, Panathinaikos ile anlaştığı ve bugün imza için Atina'da olacağı belirtildi. İşte o isim tüm detaylar...

#5
Foto - Panathinaikos teknik direktörü Fatih Terim sessizliğini bozdu: Ne yazık ki düğmeye basıldı! Kritik oyuncu...

Fatih Terim'i teknik direktörlük görevine getiren Panathinaikos, transferde gaza bastı.

#6
Foto - Panathinaikos teknik direktörü Fatih Terim sessizliğini bozdu: Ne yazık ki düğmeye basıldı! Kritik oyuncu...

Fatih Terim'in raporu doğrultusunda transferde hareket eden Panathinaikos'un sürpriz bir hamlede bulunduğu öne sürüldü.

#7
Foto - Panathinaikos teknik direktörü Fatih Terim sessizliğini bozdu: Ne yazık ki düğmeye basıldı! Kritik oyuncu...

VITOR HUGO İLE ANLAŞMA TAMAM

#8
Foto - Panathinaikos teknik direktörü Fatih Terim sessizliğini bozdu: Ne yazık ki düğmeye basıldı! Kritik oyuncu...

29 yaşındaki Samet Akaydin'i Fenerbahçe'den kiralık olarak renklerine bağlayan Panathinaikos'un Trabzonspor'un eski futbolcusu Vitor Hugo ile anlaştığı iddia edildi.

#9
Foto - Panathinaikos teknik direktörü Fatih Terim sessizliğini bozdu: Ne yazık ki düğmeye basıldı! Kritik oyuncu...

Brezilyalı futbolcunun, Panathinaikos ile anlaştığı ve bugün imza için Atina'da olacağı belirtildi.

#10
Foto - Panathinaikos teknik direktörü Fatih Terim sessizliğini bozdu: Ne yazık ki düğmeye basıldı! Kritik oyuncu...

Bahia ile sözleşmesi 31 Aralık 2026'da sona erecek Vitor Hugo'nun sağlık kontrolleri sonrası Panathinaikos'a imza atacağı vurgulandı.

#11
Foto - Panathinaikos teknik direktörü Fatih Terim sessizliğini bozdu: Ne yazık ki düğmeye basıldı! Kritik oyuncu...

Santo Andre'de futbola başlayan Vitor Hugo daha sonra Sport Recife, Ituano, Ceara SC, Tombense, America-MG, Palmeiras, Fiorentina ve Trabzonspor formaları giydi.

#12
Foto - Panathinaikos teknik direktörü Fatih Terim sessizliğini bozdu: Ne yazık ki düğmeye basıldı! Kritik oyuncu...

Bahia, 2022-2023 sezonu devre arasında Vitor Hugo için 1 milyon 800 bin Euro bonservis bedeli ödedi.

#13
Foto - Panathinaikos teknik direktörü Fatih Terim sessizliğini bozdu: Ne yazık ki düğmeye basıldı! Kritik oyuncu...

Brezilyalı stoperin güncel piyasa değeri 2 milyon 500 bin Euro.

#14
Foto - Panathinaikos teknik direktörü Fatih Terim sessizliğini bozdu: Ne yazık ki düğmeye basıldı! Kritik oyuncu...

Vitor Hugo, Trabzonspor'da oynadığı dönemde Süper Kupa'da 2, Süper Lig'de ise 1 şampiyonluk yaşadı.

#15
Foto - Panathinaikos teknik direktörü Fatih Terim sessizliğini bozdu: Ne yazık ki düğmeye basıldı! Kritik oyuncu...

TERİM'İN 4'ÜNCÜ TRANSFERİ

#16
Foto - Panathinaikos teknik direktörü Fatih Terim sessizliğini bozdu: Ne yazık ki düğmeye basıldı! Kritik oyuncu...

Vitor Hugo ile anlaşma sağlayan Panathinaikos, Fatih Terim dönemindeki 4'üncü transferine imza attı.

#17
Foto - Panathinaikos teknik direktörü Fatih Terim sessizliğini bozdu: Ne yazık ki düğmeye basıldı! Kritik oyuncu...

Yunanistan Süper Ligi temsilcisi bu süreçte Dimitrios Limnios, Bartlomeiej Dragowski ve Samet Akaydin'i renklerine bağladı.

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