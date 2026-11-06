Milyarlarca varillik petrolden söz ediliyor: Türk gemisi yola çıktı

Sinop ve Trakya'da yapılması planlanan nükleer enerji santralleri için Kanada'dan AtkinsRealis, Güney Kore'den Korea Electric Power Corporation (KEPCO), Çin ve Rusya'dan Rosatom ile görüşmeler yürüttüklerini, tüm bu şirketlerin nükleer teknoloji alanında kendilerini kanıtladığını ifade eden Bayraktar, "Bizim açımızdan en önemli konu, hangi şirketin veya ülkenin bize uygun bir finansman paketi sunabileceği ve projeyi başarılı bir şekilde hayata geçirebileceği." diye konuştu. Bayraktar, KEPCO'nun ABD'de 8 reaktör inşa etme taahhüdü bulunduğunu, Güney Kore'de halihazırda 4-6 reaktörün inşasını yürüttüğünü ve Çekya'da da projesi olduğunu belirterek, "Tüm bu projeleri nasıl hayata geçirecekleri önemli. Nükleer projeler ciddi bir odaklanma ve çok büyük bir nitelikli insan kaynağı gerektiriyor." dedi. Kanada ile görüşmelere ilişkin de Bayraktar, "İyi gidiyor. Arkasında siyasi irade olduğu görülüyor ve bu çok önemli. Şu anda bu projeyi finanse etmek için nasıl uygun finansal yapılar oluşturabileceğimizi, finans kurumlarını ve potansiyel kredi verenleri nasıl çekebileceğimizi görüşüyoruz." ifadesini kullandı. Bayraktar, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde ulusal ve uluslararası kurumların denetiminde yüzlerce testin sürdüğünü belirterek şunları kaydetti: "Yüzlerce testin tamamı başarıyla sonuçlandığında ilk fiziksel başlatmayı gerçekleştirebileceğiz. Hedefimiz bunu aralık ayında, yıl sonundan önce yapmak. Son birkaç gün içinde önemli testlerden birini başarıyla geçtik. Yine de her bir testi başarıyla tamamlamamız gerekiyor. Önümüzdeki haftalarda önce ilk fiziksel başlatmayı gerçekleştirmeyi, ardından ticari olarak üretilen elektriği şebekemize vermeyi hedefliyoruz."