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Pakistan Cumhurbaşkanı Kuruluş Osman'ın setini ziyaret etti

2021-08-17 08:59:04
Pakistan Cumhurbaşkanı Kuruluş Osman'ın setini ziyaret etti

Pakistan Cumhurbaşkanı Dr. Arif Alvi ve beraberindeki heyet Diriliş Ertuğrul’un ardından geçtiğimiz sezon Pakistan’da yayına giren ve büyük ilgiyle karşılaşarak reytingleri alt üst eden ‘Kuruluş Osman’ın setine ziyaret gerçekleştirdi. Reyting rekortmeni dizinin yapımcısı, senaristi ve proje tasarımcısı Mehmet Bozdağ ve başta Burak Özçivit olmak üzere oyuncularla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Alvi, dizinin başarısını kutlarken Pakistan halkı adına tebriklerini ve şükran dileklerini iletti.

#1
Foto - Dizinin setine eşi Samina Alvi ve kızı ile birlikte gelen Pakistan Cumhurbaşkanı Dr. Arif Alvi, Kayı Obası başta olmak üzere ‘Kuruluş Osman’ın mekanlarını gezerek Mehmet Bozdağ’dan proje hakkında bilgilleraldı. Gezisi sırasında börk giyen Cumhurbaşkanı Alvi’nin eşi Samina Alvi de Türkmen başlığı taktı .

Dizinin setine eşi Samina Alvi ve kızı ile birlikte gelen Pakistan Cumhurbaşkanı Dr. Arif Alvi, Kayı Obası başta olmak üzere ‘Kuruluş Osman’ın mekanlarını gezerek Mehmet Bozdağ’dan proje hakkında bilgilleraldı. Gezisi sırasında börk giyen Cumhurbaşkanı Alvi’nin eşi Samina Alvi de Türkmen başlığı taktı .

#2
Foto - Seti çok beğendiğini ifade eden Alvi’nin övgü dolu sözlerine teşekkür eden Mehmet Bozdağ, ‘Kuruluş Osman’a teveccüh gösteren Pakistan halkına sevgilerini ve selamlarını iletti.

Seti çok beğendiğini ifade eden Alvi’nin övgü dolu sözlerine teşekkür eden Mehmet Bozdağ, ‘Kuruluş Osman’a teveccüh gösteren Pakistan halkına sevgilerini ve selamlarını iletti.

#3
Foto - Pakistan’da ülkenin bir numaralı kanalı Geo Entertainment’ta hafta içi her gün ekrana gelen ‘Kuruluş Osman’, reytinglerde büyük başarı elde etmil ve ülkenin en sevilen dizisi olmuştu.

Pakistan’da ülkenin bir numaralı kanalı Geo Entertainment’ta hafta içi her gün ekrana gelen ‘Kuruluş Osman’, reytinglerde büyük başarı elde etmil ve ülkenin en sevilen dizisi olmuştu.

#4
Foto - Üçüncü sezon hazırlıkları hız kesmeden devam eden dizi, yeni sezonda da atv ekranlarında çarşamba akşamlarına damgasını vurmayı sürdürecek.

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