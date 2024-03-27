Özgürlük Filosu yola çıkıyor: Katil İsrail’in zulmüne ikinci kez dur denilecek!

“SİZ DE GAZZE’YE ULAŞIN” “Çaresiz olmadığımızı göstereceğiz” diyen Yıldırım, sözlerini şöyle tamamladı: “Bu gemilerin daha çoğunun alınması için hepinizden maddi ve manevi destek bekliyoruz. Ne kadar çok gemi olursa, o kadar fazla insan o gemilere binecek. Gayret edin, sizin de bir payınız olsun. Siz de Gazze’ye ulaşın. Ya maddi yardımlarınızla ya dualarınızla ya da meydanlara inerek bizim yanımızda olun. İnşallah inanıyorum ki, bu hareketimiz ateşkese ve Gazzeli kardeşlerimize yardımların ulaşmasına vesile olacak.”