2024-03-27 12:58:38 Özgürlük Filosu yola çıkıyor: Katil İsrail’in zulmüne ikinci kez dur denilecek!
HABER MERKEZİ 2010 yılında İsrail’in Gazze’ye uyguladığı ablukayı kırmak için “Rotamız Filistin, Yükümüz Özgürlük” sloganıyla yola çıkan ve 10 şehit veren İHH İnsani Yardım Vakfı ikinci kez aynı kutlu yolculuğa hazırlanıyor. Yıllardır Siyonist İsrail'in abluka ve ambargosuna maruz kalan Gazze 7 Ekim’den bu yana saldırılara ve ablukaya direnen Gazzeli mazlumlara destek olmak amacıyla İHH İnsani Yardım Vakfı’nın da aralarında yer aldığı çok sayıda uluslararası sivil toplum kuruluşu tarafından oluşturulan Uluslararası Özgürlük Filosu’nu oluşturan ‘Anadolu’ ve ‘Vicdan’ gemileri yola çıkmaya hazırlanıyor. İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, Uluslararası Özgürlük Filosu için satın alımı yapılan iki gemide incelemelerde bulundu. Yıldırım burada yaptığı açıklamada, “Bu yük gemisi 5 bin 500 yüz ton kapasiteli, adı Anadolu. Ülkemizin yardımlarını ve merhametini yüklenerek Gazze’ye ulaştıracak. Diğer gemimizin adı, Vicdan. Bu gemi de dünyadaki vicdan sahibi aktivistleri alacak ve dünya vicdanını Gazze sahillerine ulaştıracak” dedi.