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MMU Kaan'ı akamete uğratma planı ellerinde patladı: Müthiş haber geldi

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MMU Kaan'ı akamete uğratma planı ellerinde patladı: Müthiş haber geldi

ABD ve küresel güçlerin Milli Muharip Uçak Kaan'ı akamete uğratma planı çöktü. Türkiye'nin beşinci nesil savaş uaçağından müthiş haber geldi.

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Foto - MMU Kaan'ı akamete uğratma planı ellerinde patladı: Müthiş haber geldi

GDH Haber'de yer alan habere göre, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), GÖKVATAN dergisinde Türkiye'nin beşinci nesil savaş uçağı KAAN'ın geliştirme sürecine ilişkin yeni bilgiler paylaştı. Şirket, KAAN-1 olarak adlandırılan prototipin 31 Temmuz 2026 tarihinde pist üzerinde gerçekleştirilen test faaliyetlerinde çeşitli sistemlerinin değerlendirildiğini açıkladı. TUSAŞ tarafından paylaşılan bilgilere göre yeni prototip, yapay zekâ destekli sistemleri ve insansız hava araçlarıyla müşterek görev yapabilmesini sağlayacak teknolojilerle öne çıkıyor.

#2
Foto - MMU Kaan'ı akamete uğratma planı ellerinde patladı: Müthiş haber geldi

TUSAŞ, KAAN-1 prototipinin 31 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilen test faaliyetlerinde uçuş öncesi temel sistemlerinin değerlendirildiğini duyurdu. Testler kapsamında uçağın pist üzerindeki hareket kabiliyeti, motor tepkileri, fren sistemi ve burun tekerleği mekanizmaları incelendi. TUSAŞ, GÖKVATAN dergisinde yer verdiği açıklamada şu ifadeleri kullandı:

#3
Foto - MMU Kaan'ı akamete uğratma planı ellerinde patladı: Müthiş haber geldi

Şirketimiz tarafından 31 Temmuz 2026 tarihinde yürütülen test faaliyetinde, KAAN-1’in pist üzerindeki hareket kabiliyeti, motor tepkileri, fren ve burun tekerleği sistemleri ile uçuş öncesi temel fonksiyonları detaylıca değerlendirildi.

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Foto - MMU Kaan'ı akamete uğratma planı ellerinde patladı: Müthiş haber geldi

Söz konusu faaliyetler, prototipin uçuş öncesi sistemlerinin değerlendirilmesine yönelik test sürecinin bir parçasını oluşturuyor. TUSAŞ, KAAN'ın yeni prototipinde yer alan teknolojik kabiliyetlere ilişkin de bilgiler paylaştı. Şirketin açıklamasına göre prototip, yapay zekâ entegrasyonu ve gelişmiş aviyonik mimarisiyle geliştiriliyor. KAAN'ın tasarımında yer alan dâhili silah yuvaları, mühimmatların uçak gövdesi içerisinde taşınmasına imkân sağlayan temel özellikler arasında bulunuyor. TUSAŞ, yeni prototipin kabiliyetlerine ilişkin şu ifadeleri kullandı: Geliştirilen yeni prototip; yapay zekâ entegrasyonu, gelişmiş aviyonik yapısı, dâhili silah yuvaları ve insansız hava araçlarıyla ortak ağ üzerinden haberleşerek harekât icra edebilme yetenekleriyle öne çıkıyor.

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Foto - MMU Kaan'ı akamete uğratma planı ellerinde patladı: Müthiş haber geldi

KAAN'ın geliştirme programında öne çıkan kabiliyetlerden biri de insanlı ve insansız hava platformlarının birlikte görev yapabilmesi. TUSAŞ tarafından açıklanan mimari kapsamında KAAN'ın, insansız hava araçlarıyla ortak bir haberleşme ağı üzerinden bilgi alışverişi yapabilmesi ve koordineli harekât gerçekleştirebilmesi hedefleniyor.

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Foto - MMU Kaan'ı akamete uğratma planı ellerinde patladı: Müthiş haber geldi

Bu kabiliyetin, insanlı savaş uçakları ile insansız hava araçlarının aynı operasyon kapsamında müşterek görev yapmasına imkân sağlaması öngörülüyor. KAAN-1 prototipinin pist testlerine ilişkin açıklamada, yeni uçuş tarihi veya söz konusu kabiliyetlerin uçuş ortamında doğrulandığına yönelik ilave bilgi paylaşılmadı.

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Yorumlar

Vay vay

Amerika ve diğer ülkeler niye kaani akamete ugratsin ki..motor Abd den, pilot fırlatma koltuğu ingiltereden gelecek..en önemli unsurlar bunlar zaten..

MİLLET

yerli yaptık milli yaptık dediniz millet motor ABD çikti pilotbfıtlatma koltuğu İtalyan’da olmuyor beyler olmuyor o zaman şöyle deyin % 70?yerli zaten önemli olanda motor motorsuz bir şey olmuyor
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