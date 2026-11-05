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Dost Azerbaycan'ın almak üzere olduğu hava savunma sistemleri vuruldu

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Dost Azerbaycan'ın almak üzere olduğu hava savunma sistemleri vuruldu

Azerbaycan tarafından satın alınması beklenen Pantsir hava savunma sistemleri saldırıya uğradı. Saldırı sonrası kritik sistemler kullanılamaz hale geldi.

#1
Foto - Dost Azerbaycan'ın almak üzere olduğu hava savunma sistemleri vuruldu

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, 3 Kasım ve 4 Kasım gecesi işgal altındaki Kırım’da Rusya’ya ait iki “Pantsir” hava savunma sistemini ve bir ateş unsurunu vurdu. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Pantsir-S2 ve Pantsir tipi sistemlerin hedef alındığını bildirdi.

#2
Foto - Dost Azerbaycan'ın almak üzere olduğu hava savunma sistemleri vuruldu

Ukrayna birlikleri ayrıca Zaporijjya bölgesindeki Vladivka yakınlarında Rus ordusuna ait bir silahlı insansız hava aracı (SİHA) komuta merkezini, Luhansk bölgesindeki Bilovodsk yakınlarında ise askerî lojistik deposunu vurdu.

#3
Foto - Dost Azerbaycan'ın almak üzere olduğu hava savunma sistemleri vuruldu

Genelkurmay, 26 Ekim’de Donetsk bölgesinin Ohorodne yerleşimi yakınlarında Rusya’ya ait füze ve topçu mühimmat deposundaki bir depo binasının imha edildiğinin de doğrulandığını açıkladı.

#4
Foto - Dost Azerbaycan'ın almak üzere olduğu hava savunma sistemleri vuruldu

Öte yandan Ukrayna Savunma Bakanlığına göre, Silahlı Kuvvetleri ekim ayında Rusya topraklarında askerî sanayi kompleksine ait yedi fabrika, üç askerî hava üssü, hava araçları, radar sistemleri ve askerî lojistik noktaları dâhil en az 30 stratejik hedefi vurdu.

#5
Foto - Dost Azerbaycan'ın almak üzere olduğu hava savunma sistemleri vuruldu

Rusya Federal Askerî-Teknik İş Birliği Servisi Direktörü Dmitriy Şugayev, Azerbaycan'a Pantsir-S1 hava savunma sistemlerinin satışına yönelik anlaşma yapılmasını beklediklerini açıkladı.

#6
Foto - Dost Azerbaycan'ın almak üzere olduğu hava savunma sistemleri vuruldu

Rus yetkilinin açıklamasına rağmen Azerbaycan'a satılması öngörülen Pantsir-S1 sistemlerinin sayısı, olası sözleşmenin mali değeri ve teslimat takvimine ilişkin herhangi bir ayrıntı paylaşılmamıştı.

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