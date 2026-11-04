  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye'nin savunma devinde beklenmedik gelişme: Son dokuz ayda olmayacak şeyler oldu 1 milyar tona yakın petrol rezervine ulaşıldı: Ülkeye 45 yıl yetecek büyüklükte ‘Düğüne çağıracak kimsem yok’ dedi! 20 bin kişi akın etti Toprağın altından kaynar su fışkırdı: 94 derecelik suyun sırrı araştırılıyor Bu 4 basit yol hayatınızı değiştirecek: Uzmanlardan mutluluk formülü Müslüman komşu, evlatlar böyle mi olur? Haftalardır kimse merak etmiyordu! Öldüğü mahalleyi saran kötü koku ile ortaya çıktı Zammın kokusu çıktı, rakamlar havada uçuşuyor! SGK uzmanı canlı yayında asgari ücreti ve emekli maaşını ilan etti 3 günde hazır olan lahana turşusu: Köpüklenmesini önleyen tüyo! Antibiyotik haline getiren sirke MHP'den emekli ve asgari ücretliye dev müjde!
Ekonomi
6
Yeniakit Publisher
1 milyar tona yakın petrol rezervine ulaşıldı: Ülkeye 45 yıl yetecek büyüklükte

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

1 milyar tona yakın petrol rezervine ulaşıldı: Ülkeye 45 yıl yetecek büyüklükte

Yaşanan savaşlar enerji krizlerine sebep olurken 785 milyon tona yakın petrol rezervine ulaşıldı. Söz konusu rezervin 45 yıl yeteceği öğrenildi. İşte detaylar...

1
#1
Foto - 1 milyar tona yakın petrol rezervine ulaşıldı: Ülkeye 45 yıl yetecek büyüklükte

Kazakistan Ulusal Petrol ve Doğalgaz Şirketi (Kazmunaygaz) Yönetim Kurulu Başkanı Ashat Hasenov, ülkenin teyit edilmiş petrol rezervinin 785 milyon ton olduğunu ve mevcut üretim seviyesinde bu rezervin yaklaşık 45 yıl yeteceğini bildirdi.

#2
Foto - 1 milyar tona yakın petrol rezervine ulaşıldı: Ülkeye 45 yıl yetecek büyüklükte

Kazakistan Ulusal Petrol ve Doğalgaz Şirketi (Kazmunaygaz) Yönetim Kurulu Başkanı Ashat Hasenov, ülkenin teyit edilmiş petrol rezervine ilişkin konuştu. Ön hesaplamalara göre ülkenin kanıtlanmış petrol rezervinin yaklaşık 785 milyon ton olduğunu belirten Hasenov, "Mevcut üretimi seviyesinde bu miktar yaklaşık 45 yıl yetecek.

#3
Foto - 1 milyar tona yakın petrol rezervine ulaşıldı: Ülkeye 45 yıl yetecek büyüklükte

Ancak bu petrolün 45 yıl sonra tükeneceği anlamına gelmiyor. Kaynak tabanı sürekli yenileniyor" ifadelerini kullandı. Hasenov, jeolojik keşif çalışmalarının devam ettiğini ve yeni tespit edilen rezervlerin devlet kayıtlarına alındığını kaydetti.

#4
Foto - 1 milyar tona yakın petrol rezervine ulaşıldı: Ülkeye 45 yıl yetecek büyüklükte

Kazakistan Enerji Bakanı Yerlan Akkenjenov ise hükümet binasında düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, ülkede petrol üretiminin bu yıl plana uygun şekilde sürdüğünü belirterek, "Plana göre ilerliyoruz. Bu yıl için üretim hedefi 96 milyon ton olarak belirlenmişti. Gelecek yılın üretim hacmini belirliyoruz. Bunun yaklaşık 99 milyon ton olacağını düşünüyorum" dedi.

#5
Foto - 1 milyar tona yakın petrol rezervine ulaşıldı: Ülkeye 45 yıl yetecek büyüklükte

Akkenjenov ayrıca, insansız hava araçları saldırıları nedeniyle bu yılın mayıs ayında durdurulan Rusya’nın Drujba Petrol Boru Hattı üzerinden petrol sevkiyatının yeniden başlatılması için Rusya’ya talepte bulunduklarını bildirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Avrupa semalarında peş peşe acil durum ilan edildi! Dört ülkede çok sayıda uçak bomba ihbarlarıyla alarma geçti!
Avrupa

Avrupa semalarında peş peşe acil durum ilan edildi! Dört ülkede çok sayıda uçak bomba ihbarlarıyla alarma geçti!

Polonya, İspanya, Bulgaristan ve İtalya'da yolcu uçaklarını hedef alan art arda bomba ihbarları Avrupa hava sahasını felç etti ve havalimanl..
İdris Günaydın Milli Eğitim Bakanına seslendi: Din Kültürü derslerini kaldırın yerine ‘...?’ dersleri koyun!
Gündem

İdris Günaydın Milli Eğitim Bakanına seslendi: Din Kültürü derslerini kaldırın yerine ‘...?’ dersleri koyun!

Akit yazarı İdris Günaydın, bugünkü köşe yazısında toplumda yaşanan ahlaki yozlaşmayı sert ifadelerle eleştirdi. Din Kültürü ve Ahlak Bilgis..
Ekosistem İstanbul’u haraca mecbur bırakmış! Rüşvet: Hayır işi! Ödeme: Çek yaz!
Gündem

Ekosistem İstanbul’u haraca mecbur bırakmış! Rüşvet: Hayır işi! Ödeme: Çek yaz!

‘Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü’ davasında dinlenen her tanık, Ekrem İmamoğlu yönetiminde kurulan devasa bir soygun ekosistemini göz..
Fon soruşturmasında yeni gelişme: Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi ikinci kez ifade verecek
Gündem

Fon soruşturmasında yeni gelişme: Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi ikinci kez ifade verecek

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın titizlikle yürüttüğü ve tüm Türkiye'nin yakından takip ettiği "Fon Soruşturması"nda dosya yeniden harek..
Emre Belözoğlu dev hamleyle geri dönüyor!
Spor

Emre Belözoğlu dev hamleyle geri dönüyor!

İsmail Kartal ile yollarını ayıran Süper Lig devi Fenerbahçe'de teknik direktörlük bilmecesi son buluyor. 46 yaşındaki teknik adam Emre Belö..
Alman Başbakan ülkesini yerden yere vurdu: ‘Dünyada bizden daha kötüsü yok’
Dünya

Alman Başbakan ülkesini yerden yere vurdu: ‘Dünyada bizden daha kötüsü yok’

Almanya Başbakanı Merz, Berlin'in trajikomik havacılık altyapısını ve başkentte tartışılan skandal kamulaştırma planlarını topa tuttu. Mevcu..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23