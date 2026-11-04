Türkiye'nin savunma devinde beklenmedik gelişme: Son dokuz ayda olmayacak şeyler oldu

Şirketin 2025 sonunda 10,63 milyar lira olan özkaynakları, eylül sonunda 3,54 milyar liraya geriledi. Dokuz ayda yaşanan 7,09 milyar liralık azalma, özkaynakların yaklaşık üçte ikisinin eridiğini gösterdi. Bilanço verilerinde yaklaşık 52 milyar liralık net borç hesabı da dikkat çekiyor. Ancak bu tutarın finansal borç ve nakit kalemleri üzerinden KAP dipnotlarıyla kesinleştirilmesi gerekiyor.