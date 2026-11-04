Türkiye'nin savunma devinde beklenmedik gelişme: Son dokuz ayda olmayacak şeyler oldu
Koç Holding'in savunma şirketi olan Otokar'dan gelen son veriler kamuoyunda depreme neden oldu. Dev şirkette zarar 6,7 milyar liraya yükseldi.
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Koç Holding'in savunma şirketi olan Otokar'dan gelen son veriler kamuoyunda depreme neden oldu. Dev şirkette zarar 6,7 milyar liraya yükseldi.
Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, Koç Holding bünyesindeki Otokar'ın 2026 yılının ilk dokuz ayına ilişkin finansal sonuçları, şirketin bilançosundaki bozulmayı ortaya koydu. 4 Kasım'da Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirilen verilere göre Otokar'ın dokuz aylık net zararı 6,7 milyar liraya ulaştı. Şirket geçen yılın aynı döneminde 566 milyon lira zarar açıklamıştı. Böylece Otokar'ın zararı bir yılda yaklaşık 12 katına çıktı.
Şirketin 2025 sonunda 10,63 milyar lira olan özkaynakları, eylül sonunda 3,54 milyar liraya geriledi. Dokuz ayda yaşanan 7,09 milyar liralık azalma, özkaynakların yaklaşık üçte ikisinin eridiğini gösterdi. Bilanço verilerinde yaklaşık 52 milyar liralık net borç hesabı da dikkat çekiyor. Ancak bu tutarın finansal borç ve nakit kalemleri üzerinden KAP dipnotlarıyla kesinleştirilmesi gerekiyor.
Otokar'ın bilançosundaki bozulmayı önemli kılan gelişmelerden biri de Koç Holding'in üç ay önce aldığı karar. 30 Temmuz'da yapılan açıklamada Otokar'ın 120 milyon liralık çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların yeni pay alma hakları kısıtlanarak 124,8 milyon liraya yükseltilmesi için SPK'ya başvurulduğu duyurulmuştu. Artırılacak sermayeyi temsil eden payların tamamının Koç Holding'e tahsis edilmesi planlanıyordu.
Otokar, sermaye artırımıyla sağlanacak kaynağın tamamının finansal borçların azaltılması ve bilançosunun güçlendirilmesi amacıyla kullanılacağını açıklamıştı. Sermayedeki 4,8 milyon liralık nominal artış, şirkete girecek nakit tutarını göstermiyor. Nakit kaynağın büyüklüğü, payların satış fiyatına ve işlemin tamamlanmasına bağlı.
Şirketin dokuz aylık sonuçlarına ilişkin verilerde savunma sanayii satışlarının yüzde 31 gerilediği de belirtiliyor. Ancak bu gerilemenin teslimat takviminden mi, ürün dağılımından mı yoksa siparişlerdeki değişimden mi kaynaklandığı, faaliyet raporundaki ayrıntılar incelenmeden belirlenemiyor. Otokar'ın yeni bilançosu, savunma sanayii projelerinin finansmanı, artan borçluluk ve Koç Holding'in planladığı sermaye desteğinin önemini yeniden gündeme taşıdı.
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