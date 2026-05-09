Özgür Özel'den bir yalan daha: 'Bir kişi savunmadı' dedi, yine yalancı duruma düştü
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Özkan Yalım ve Gökhan Böcek'in itiraflarına cevap vermek için çıktığı yayında yeni bir yalan daha söylediği ortaya çıktı.
Özel, “Bütün Türkiye suskunluğa büründü. Öyle bir şey oldu ki AK Parti'de bir kişi çıkıp savunmadı.” diyerek, Adalet Bakanı Akın Gürlek hakkında ortaya attığı ve daha sonra yalan olduğu ortaya çıkan tapu iddiaları karşısında herkesin sessiz kaldığını öne sürdü.
Ancak Özel'in yalanı hemen ortaya çıktı. Tapu iftirasına yönelik Bakan Gürlek’in açıklamalarına destek verilmediği yönünde bir yalan daha söyleyen Özgür Özel’in o dönemde çığ gibi büyüyen destek mesajlarını görmemiş olma ihtimali bulunmuyor.
Mart ayında Bakan Gürlek’in tapu kayıtlarını açıklayacağını öne sürerek düzenlediği basın toplantısının ardından Bakan Gürlek’in cevabı ve tapu belgelerini yayınlamasıyla boşa çıkan Özel’in göz göre göre söylediği yalanın ardından o dönemde sosyal medya mecralarda Bakan Gürlek’e destek mesajları çığ gibi büyümüştü.
Özel'in Adalet Bakanı Akın Gürlek'e yönelik iddiaları sonrası AK Parti ve MHP yönetimi ile çok sayıda milletvekili, Bakan Gürlek'e destek vermişti. Siyasiler, yaptıkları açıklamalarla Bakan Gürlek'in yanında olduklarını vurgulayarak asılsız iddiaları dolayısıyla CHP Genel Başkanına sert tepki göstermişlerdi.
Kulislerde “Özgür Özel bir kez daha baltayı taşa vurdu" yorumlarına neden olurken, Bakan Gürlek’in tapu konusundaki açıklaması sonradı Özgür Özel sadece AK Parti’den değil, MHP başta olmak üzere birçok siyasiden tepki çekmişti.
