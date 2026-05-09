Hint medyası Türkiye konusunda o ülkeyi uyardı: Artık önlenemezler

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı Araştırma ve Geliştirme Merkezi tarafından geliştirilen Yıldırımhan'ın teknik özelliklerine dikkat çekilen analizde, füzenin 6 bin kilometre menzile ve Mach 25, yani ses hızının 25 katı hıza sahip olduğu vurgulandı. Hindustan Times'ın dosyasında, "Türkiye, agresif bir şekilde rekabetçi kıtalararası balistik füze yarışına girerek uzun menzilli vuruş yeteneklerini dramatik bir şekilde genişletiyor." ifadeleri kullanıldı. Füzenin dört motorlu konfigürasyona ve sıvı yakıtlı itki sistemine sahip olduğunu belirten analistler, "Bu sistem, uzun menzilli vuruş görevleri için tasarlandı ve önemli mesafelerdeki altyapı ile askeri tesisleri hedef alıyor." dedi.