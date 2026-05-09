Hint medyası Türkiye konusunda o ülkeyi uyardı: Artık önlenemezler

Türkiye ile İsrail arasındaki artan jeopolitik gerilime geniş yer ayrılan dosyada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın savaş suçlusu İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu modern dönem Hitler'ine benzetmesi hatırlatıldı. Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in sözlerine atıfta bulunulan haberde, Bennett'in Erdoğan'ı sofistike ve tehlikeli bir düşman olarak tanımlayarak, "Türkiye, İsrail için ciddi ve uzun vadeli bir zorluk olarak ortaya çıkıyor." dediği aktarıldı. Suriye'nin iki ülke arasında bir vekalet savaşı alanına dönüşebileceği uyarısında bulunulurken, İsrail'in Yunanistan ve Güney Kıbrıs ile Doğu Akdeniz'deki işbirliğinin Ankara'yı rahatsız ettiği ifade edildi. Ayrıca, İsrail'in Türkiye'ye baskı kurmak için Irak veya Suriye'deki Kürt grupları kullanabileceği iddiası da gündeme taşındı. KAYNAK: HABER7