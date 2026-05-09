Hint medyası Türkiye konusunda o ülkeyi uyardı: Artık önlenemezler
Haber Merkezi

Hint medyası Türkiye konusunda o ülkeyi uyardı: Artık önlenemezler

Hindustan Times’ın özel haberine göre, Türkiye’nin balistik füze çalışmalarında attığı adımlar ve İsrail’le giderek artan gerilim, bölgede dengeleri değiştiren yeni bir dönemin kapısını aralıyor.

İstanbul'da Saha 2026 savunma fuarında Türkiye'nin ilk kıtalararası balistik füzesi Yıldırımhan'ı tanıtması, küresel çapta büyük ses getirdi. Hindistan merkezli Hindustan Times gazetesi, YouTube hesabı üzerinden yayınladığı özel dosyada, Türkiye'nin yeni füze kapasitesinin bölgedeki dengeleri nasıl sarstığını ve İsrail'de yarattığı paniği derinlemesine analiz etti.

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı Araştırma ve Geliştirme Merkezi tarafından geliştirilen Yıldırımhan'ın teknik özelliklerine dikkat çekilen analizde, füzenin 6 bin kilometre menzile ve Mach 25, yani ses hızının 25 katı hıza sahip olduğu vurgulandı. Hindustan Times'ın dosyasında, "Türkiye, agresif bir şekilde rekabetçi kıtalararası balistik füze yarışına girerek uzun menzilli vuruş yeteneklerini dramatik bir şekilde genişletiyor." ifadeleri kullanıldı. Füzenin dört motorlu konfigürasyona ve sıvı yakıtlı itki sistemine sahip olduğunu belirten analistler, "Bu sistem, uzun menzilli vuruş görevleri için tasarlandı ve önemli mesafelerdeki altyapı ile askeri tesisleri hedef alıyor." dedi.

Haberde, Türkiye'nin füze programı ile İran'ın programı arasındaki stratejik farklar da masaya yatırıldı. Türkiye'nin NATO üyesi olarak Batı'nın teknoloji transferinden ve desteğinden faydalandığını anlatan uzmanlar konuya, "İran kendi füze programı nedeniyle ağır yaptırımlarla boğuşurken, Türkiye'nin düşük işgücü maliyetleri ve genişleyen endüstriyel tabanı, onu savunma sistemlerinde büyük bir ihracatçı haline getirdi." sözleriyle işaret etti.

Saha 2026 fuarında sergilenen bir diğer kritik silah olan Tayfun Blok 4 balistik füzesi de analizin odak noktalarından biri oldu. Yaklaşık 10 metre uzunluğunda ve 7,2 ton ağırlığında olduğu belirtilen füzenin, 8x8 tekerlekli fırlatıcı araç üzerinde sergilenmesinin operasyonel esnekliğe vurgu yaptığı kaydedildi. Mach 5'i aşan hızlara ulaşabildiğini belirten analistler, "Bu durum, bir çatışma senaryosunda füzenin önlenmesini çok daha zor hale getirecek yüksek hızlı bir kategoriye yerleştiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye ile İsrail arasındaki artan jeopolitik gerilime geniş yer ayrılan dosyada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın savaş suçlusu İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu modern dönem Hitler'ine benzetmesi hatırlatıldı. Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in sözlerine atıfta bulunulan haberde, Bennett'in Erdoğan'ı sofistike ve tehlikeli bir düşman olarak tanımlayarak, "Türkiye, İsrail için ciddi ve uzun vadeli bir zorluk olarak ortaya çıkıyor." dediği aktarıldı. Suriye'nin iki ülke arasında bir vekalet savaşı alanına dönüşebileceği uyarısında bulunulurken, İsrail'in Yunanistan ve Güney Kıbrıs ile Doğu Akdeniz'deki işbirliğinin Ankara'yı rahatsız ettiği ifade edildi. Ayrıca, İsrail'in Türkiye'ye baskı kurmak için Irak veya Suriye'deki Kürt grupları kullanabileceği iddiası da gündeme taşındı. KAYNAK: HABER7

Kadir

Cebeli tariktan iceri girenucak gemilerini vurabiliyormu yeter fransadan ayrilmadan ucak gemilerini vurabileceksek yeter umit bogazini donup kizilsenizden bize yonelecek tehditleride bertaraaf etsin yeter elhamsulillah allah cc bir an once hayata gecirmemizi saglasin
