  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Maden için keşif yapıldı, köylüler ayaklandı Binlerce yıllık lezzetler dünyaya açılacak! Çorum mutfağı UNESCO yolunda Hint medyası Türkiye konusunda o ülkeyi uyardı: Artık önlenemezler Berlin’de Filistin için binler yürüdü İki malzemeyle hazırlanıyor! Astım ve öksürüğü bıçak gibi kesiyor: Öksürük geliyorsa son verin! Öyle bir yapacak ki... Türkiye'ye çıkarma yapmaya hazırlanıyorlardı: 3 milyar avroluk füze almaya karar verdiler Kraliçe Mathilde 194 şirketle Türkiye'ye çıkarma yapacak: Öylesine değil anlaşmaya geliyoruz Haber verildi: Yeniden diş çıkartan ilaç geliyor! Sevindiren haber sık sık gündeme geliyor
Teknoloji-Bilişim
9
Yeniakit Publisher
Türkiye'ye çıkarma yapmaya hazırlanıyorlardı: 3 milyar avroluk füze almaya karar verdiler
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye'ye çıkarma yapmaya hazırlanıyorlardı: 3 milyar avroluk füze almaya karar verdiler

Türkiye'ye 194 şirketle çıkarma yapmaya hazırlanan Belçika, 3 milyar avroluk füze alımı için harekete geçti. Olası anlaşmanın detayları ortaya çıktı.

1
#1
Foto - Türkiye'ye çıkarma yapmaya hazırlanıyorlardı: 3 milyar avroluk füze almaya karar verdiler

Belçika basınında yer alan haberlere göre, ülke hükümeti ABD’den yaklaşık 3,69 milyar dolar (3,13 milyar avro) tutarında hava-hava ve hava savunma füzesi tedariki için onay talebinde bulundu.

#2
Foto - Türkiye'ye çıkarma yapmaya hazırlanıyorlardı: 3 milyar avroluk füze almaya karar verdiler

De Tijd ve L’Echo gazetelerinin haberlerine göre, ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı (DSCA) belgelerinde yer alan sipariş kapsamında, RTX Corporation tarafından üretilen AIM-120 AMRAAM füzeleri bulunuyor.

#3
Foto - Türkiye'ye çıkarma yapmaya hazırlanıyorlardı: 3 milyar avroluk füze almaya karar verdiler

Tedarik edilmesi planlanan füzelerin, Belçika Hava Kuvvetleri envanterindeki 45 adet Lockheed Martin F-35 Lightning II savaş uçağında kullanılmasının yanı sıra, NASAMS hava savunma sistemlerine de entegre edilmesi öngörülüyor.

#4
Foto - Türkiye'ye çıkarma yapmaya hazırlanıyorlardı: 3 milyar avroluk füze almaya karar verdiler

Radar güdümlü AIM-120 AMRAAM füzeleri, savaş uçakları ve diğer hava hedeflerine karşı kullanılmak üzere geliştirildi. Sistem, özellikle Ukraine’deki savaşta gösterdiği performansla uluslararası kamuoyunda dikkat çekmişti.

#5
Foto - Türkiye'ye çıkarma yapmaya hazırlanıyorlardı: 3 milyar avroluk füze almaya karar verdiler

Haberde, Belçika’nın yalnızca mühimmat tedarik etmeyi değil, aynı zamanda Raytheon’un üretim faaliyetlerinin bir bölümünü ülkeye kazandırmayı hedeflediği belirtildi.

#6
Foto - Türkiye'ye çıkarma yapmaya hazırlanıyorlardı: 3 milyar avroluk füze almaya karar verdiler

Bu kapsamda, Avrupa’ya teslim edilecek AMRAAM füzelerinin üretimi için Limburg bölgesindeki Zutendaal’da bulunan FN Browning Group tesisinin değerlendirilmesine yönelik görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.

#7
Foto - Türkiye'ye çıkarma yapmaya hazırlanıyorlardı: 3 milyar avroluk füze almaya karar verdiler

Belçika’nın bu alandaki girişiminin, daha önce büyük çaplı AMRAAM siparişleri veren Netherlands ile üretim anlaşması konusunda rekabeti de beraberinde getirdiği kaydedildi.

#8
Foto - Türkiye'ye çıkarma yapmaya hazırlanıyorlardı: 3 milyar avroluk füze almaya karar verdiler

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Vay vay

Bizden alacaklarini mi bekliyordunuz.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Fatih Erbakan'ın "Milli Görüş" gömleği dar geldi! Cumhur İttifakı'na sırt dönen Erbakan rotayı Mansur Yavaş'a kırdı
Gündem

Fatih Erbakan'ın "Milli Görüş" gömleği dar geldi! Cumhur İttifakı'na sırt dönen Erbakan rotayı Mansur Yavaş'a kırdı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, liyakat ve dava anlayışıyla bağdaşmayan açıklamalarıyla siyaset gündemine bomba gibi düşt..
Suriye'de sıcak gelişme! O hain yakalandı
Dünya

Suriye'de sıcak gelişme! O hain yakalandı

Suriye İçişleri Bakanlığı, sıcak gelişmeyi yaptığı açıklamayla duyurdu. Açıklamaya göre; Dera Hava İstihbarat Şubesi eski başkanı Tuğgeneral..
Savaş yeniden başladı! İran ile ABD arasında şiddetli çatışma
Dünya

Savaş yeniden başladı! İran ile ABD arasında şiddetli çatışma

İran - Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail savaşı yeniden alevlendi. İran ile ABD güçleri arasında Hürmüz Boğazı'nda çatışmalar yaşandığın..
CHP milleti kışkırtma peşinde
Gündem

CHP milleti kışkırtma peşinde

Başını Ali Babacan'ın Deva Partisi'nden devşirilen Evrim Rızvanoğlu'nun başını çektiği CHP'li heyet, milleti kışkırtmanın peşine düştü...
Sıcak saatler yaşanıyor! "İsrail askerlerini vurduk"
Dünya

Sıcak saatler yaşanıyor! "İsrail askerlerini vurduk"

Hizbullah, yaptığı açıklamayla Lübnan topraklarını işgal eden terör devleti İsrail'in askerlerini ve araçlarını hedef aldığını açıkladı...
Siyonist katillerden tarihe ve kültüre alçak saldırı! Sadabad Sarayı'nı hedef alan ABD-İsrail şer ittifakı kalleş yüzünü bir kez daha gösterdi!
Gündem

Siyonist katillerden tarihe ve kültüre alçak saldırı! Sadabad Sarayı'nı hedef alan ABD-İsrail şer ittifakı kalleş yüzünü bir kez daha gösterdi!

Küresel Siyonizm’in ileri karakolu İsrail ve hamisi ABD, bu kez İran’ın kalbi Tahran’da tarihe savaş açtı. 28 Şubat’ta başlayan kalleş saldı..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23