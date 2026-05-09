Türkiye'ye çıkarma yapmaya hazırlanıyorlardı: 3 milyar avroluk füze almaya karar verdiler
Türkiye'ye 194 şirketle çıkarma yapmaya hazırlanan Belçika, 3 milyar avroluk füze alımı için harekete geçti. Olası anlaşmanın detayları ortaya çıktı.
Belçika basınında yer alan haberlere göre, ülke hükümeti ABD’den yaklaşık 3,69 milyar dolar (3,13 milyar avro) tutarında hava-hava ve hava savunma füzesi tedariki için onay talebinde bulundu.
De Tijd ve L’Echo gazetelerinin haberlerine göre, ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı (DSCA) belgelerinde yer alan sipariş kapsamında, RTX Corporation tarafından üretilen AIM-120 AMRAAM füzeleri bulunuyor.
Tedarik edilmesi planlanan füzelerin, Belçika Hava Kuvvetleri envanterindeki 45 adet Lockheed Martin F-35 Lightning II savaş uçağında kullanılmasının yanı sıra, NASAMS hava savunma sistemlerine de entegre edilmesi öngörülüyor.
Radar güdümlü AIM-120 AMRAAM füzeleri, savaş uçakları ve diğer hava hedeflerine karşı kullanılmak üzere geliştirildi. Sistem, özellikle Ukraine’deki savaşta gösterdiği performansla uluslararası kamuoyunda dikkat çekmişti.
Haberde, Belçika’nın yalnızca mühimmat tedarik etmeyi değil, aynı zamanda Raytheon’un üretim faaliyetlerinin bir bölümünü ülkeye kazandırmayı hedeflediği belirtildi.
Bu kapsamda, Avrupa’ya teslim edilecek AMRAAM füzelerinin üretimi için Limburg bölgesindeki Zutendaal’da bulunan FN Browning Group tesisinin değerlendirilmesine yönelik görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.
Belçika’nın bu alandaki girişiminin, daha önce büyük çaplı AMRAAM siparişleri veren Netherlands ile üretim anlaşması konusunda rekabeti de beraberinde getirdiği kaydedildi.
