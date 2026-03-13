  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Son dakika koduyla duyurdular! Savaşın tamamen dışındaki ülkenin üssü vuruldu! Ölü ve yaralı askerler var İsmail Demir, Erdoğan'dan gelen o şok telefonu açıkladı: O silahın atışları isabetli olmuyormuş öyle mi? Emeklilere ÖTV’siz otomobil için flaş adım! İşte detaylar Altın güç kazanamıyor! Haftayı düşüşle kapatabilir Kiracılara çok kötü haber: Yargıtay’dan karar çıktı İran savaşta yalnız değilmiş Baykar'ın ortağı Türkiye'nin gözbebeği projesine rakip oldu: Michelangelo Kubbesi geliyor Savunma sanayiinde deprem: ASELSAN 20 milyar dolarlık siparişi patlattı, dünya devlerine “Ortağınız biziz” dedi Nereden nereye! Paşinyan’dan, Türkiye ve Azerbaycan’a “Helal olsun” dedirten “Karabağ” hamlesi İran savaşı devam ederken, Doğu’daki şehrimiz gece yarısı kâbusu yaşadı! Vatandaşlarımız yataklardan fırladı
Ekonomi
5
Yeniakit Publisher
Altın güç kazanamıyor! Haftayı düşüşle kapatabilir
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Altın güç kazanamıyor! Haftayı düşüşle kapatabilir

Altın fiyatları, petrol fiyatlarındaki güçlü yükseliş ve volatilite nedeniyle temkinli yükselişlere sahne oluyor.

#1
Foto - Altın güç kazanamıyor! Haftayı düşüşle kapatabilir

ABD Başkanı Donald Trump ve İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hameney, savaşın 13'üncü gününde meydan okuyucu açıklamalarda bulundu. Trump, İran'ın nükleer silah edinmesini engellemenin ve Orta Doğu'yu tehdit etmenin petrol fiyatları konusundaki endişelerden daha önemli olduğunu söylerken, Hameney, Hürmüz Boğazı'nı fiilen kapalı tutmaya yemin etti ve ABD ve İsrail saldırılarının devam etmesi halinde Tahran'ın ek cepheler açabileceği konusunda uyardı.

#2
Foto - Altın güç kazanamıyor! Haftayı düşüşle kapatabilir

Bu durum enerji fiyatlarını yükselterek enflasyon endişelerini daha da artırdı ve Fed'in faiz oranlarını düşüreceği beklentilerini azalttı. Piyasalar, gelecek haftaki toplantıda faiz indirimi olasılığının olmadığını ve yılın ilerleyen aylarında da indirim olasılığının yaklaşık yüzde 70 olduğunu düşünüyor. Altın, art arda iki haftalık kayıp yaşama yolunda ilerliyor.

#3
Foto - Altın güç kazanamıyor! Haftayı düşüşle kapatabilir

ONS ALTIN Ons altın güne 5 bin 75 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 5 bin 72 dolar, en yüksek de 5 bin 128 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 5 bin 110 dolardan işlem geçiyor.

#4
Foto - Altın güç kazanamıyor! Haftayı düşüşle kapatabilir

GRAM ALTIN Gram altın güne 7 bin 208 liradan başladı. Gün içinde en düşük 7 bin 107 lira, en yüksek de 7 bin 286 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 7 bin 258 liradan alıcı buluyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İsrail'i sarsan saldırı! Ağır yaralandı
Dünya

İsrail'i sarsan saldırı! Ağır yaralandı

Haydut ABD'yi arkasına alarak İran'ı vuran terör devleti İsrail'i sarsan bir saldırı düzenlendi.
İsrail'den büyük kalleşlik! Türkiye'den jet hızında tepki
Dünya

İsrail'den büyük kalleşlik! Türkiye'den jet hızında tepki

Terör devleti İsrail'in kalleşliğine Türkiye'den tepki gecikmedi. Dışişleri Bakanlığı açıklamasında "İsrail'in Lübnan'da yaklaşık bir milyon..
Adıyaman'a füze düştü!
Yerel

Adıyaman'a füze düştü!

Kahta ilçesine bağlı Aktaş (Melgosi) köyünde, füze paniği yaşandı. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, füzenin düştüğü alanda inc..
Mahkemede ‘sayın’ tartışması: ‘35 yıllık avukatım böylesini görmedim’
Gündem

Mahkemede ‘sayın’ tartışması: ‘35 yıllık avukatım böylesini görmedim’

Yolsuzluktan suç örgütü kurmaya kadar birçok ağır suçlamayla yargılanan CHP’nin yüz karası Ekrem İmamoğlu’nun, mahkeme heyetinin kendisine "..
Fırtına yaklaşıyor! Türkiye içeride büyük operasyonların düğmesine basacak!
Gündem

Fırtına yaklaşıyor! Türkiye içeride büyük operasyonların düğmesine basacak!

Süper Haber yazarı Koray Kamacı, Türkiye’nin hem içeride hem dışarıda tarihi bir hesaplaşmaya hazırlandığını kaleme aldı. Kamacı’ya göre Ank..
Büyük saldırı! Petrol tankerleri cayır cayır yanıyor!
Dünya

Büyük saldırı! Petrol tankerleri cayır cayır yanıyor!

Hürmüz Boğazı ve Irak kara sularında tırmanan gerilim neticesinde, son 24 saatte aralarında yakıt tankerlerinin de bulunduğu toplam 6 ticari..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23