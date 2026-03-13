  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Son dakika koduyla duyurdular! Savaşın tamamen dışındaki ülkenin üssü vuruldu! Ölü ve yaralı askerler var İsmail Demir, Erdoğan'dan gelen o şok telefonu açıkladı: O silahın atışları isabetli olmuyormuş öyle mi? Emeklilere ÖTV’siz otomobil için flaş adım! İşte detaylar Altın güç kazanamıyor! Haftayı düşüşle kapatabilir Kiracılara çok kötü haber: Yargıtay’dan karar çıktı İran savaşta yalnız değilmiş Baykar'ın ortağı Türkiye'nin gözbebeği projesine rakip oldu: Michelangelo Kubbesi geliyor Savunma sanayiinde deprem: ASELSAN 20 milyar dolarlık siparişi patlattı, dünya devlerine “Ortağınız biziz” dedi Nereden nereye! Paşinyan’dan, Türkiye ve Azerbaycan’a “Helal olsun” dedirten “Karabağ” hamlesi İran savaşı devam ederken, Doğu’daki şehrimiz gece yarısı kâbusu yaşadı! Vatandaşlarımız yataklardan fırladı
Gündem
5
Yeniakit Publisher
Kiracılara çok kötü haber: Yargıtay’dan karar çıktı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Kiracılara çok kötü haber: Yargıtay’dan karar çıktı

Kiracılara Yargıtay'dan kötü haber... Yargıtay kira sözleşmesinden sonra imzalanan tahliye taahhütnameleriyle ilgili emsal karara imza attı. Karar, kiracılara yeni yükümlülükler getiriyor.

#1
Foto - Kiracılara çok kötü haber: Yargıtay’dan karar çıktı

Kiracı- ev sahibi anlaşmazlığının sonu gelmiyor. Yargıtay kiracılarla ilgili emsal bir karara imza attı. Birgün'ün haberine göre adres bu kez Konya. Konya'da 15 Mayıs 2022'de İsmail E. ile Fadime B. arasında imzalanan kira sözleşmesinden sadece bir gün sonra yani 16 Mayıs 2022'de, taşınmazın 15 Mayıs 2023'te tahliye edileceğine dair bir tahliye taahhütnamesi imzalandı.

#2
Foto - Kiracılara çok kötü haber: Yargıtay’dan karar çıktı

Kiracı sürenin dolmasına rağmen kiracının evi boşaltmaması üzerine İsmail E., 17 Mayıs 2023'te tahliye için icra takibi başlattı. Kiracı Fadime B.'nin icraya itiraz etmesiyle süreç yargıya taşındı. Kiracı Fadime B., Ereğli 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde yaptığı savunmada tahliye taahhütnamesini kira sözleşmesi düzenlenirken zorlama ve baskı altında imzaladığını öne sürdü. Kiracı, belgenin kira sözleşmesinden sonra önüne konulmuş olsa imzalamayacağını dile getirdi.

#3
Foto - Kiracılara çok kötü haber: Yargıtay’dan karar çıktı

Ereğli 1. Sulh Hukuk Mahkemesi, kira sözleşmesi ile tahliye taahhütnamesi arasındaki bir günlük süreyi dikkate alarak kiracıya hak verdi. Mahkeme, "davacı tarafın iki evrakın ayrı günlerde imzalandığı iddiasının hayatın olağan akışına uygun olmadığı" ve "tahliye taahhütnamesinin, kira sözleşmesinin düzenlenmesi amacıyla baskı altında imzalandığı"nı belirterek davanın reddine hükmetti. Adalet Bakanlığı, yerel mahkemenin kararını usul ve yasaya aykırı olduğunu söyleyerek temyiz etti. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, bakanlığın talebini yerinde bularak yerel mahkemenin kararını bozdu.

#4
Foto - Kiracılara çok kötü haber: Yargıtay’dan karar çıktı

Yargıtay'ın kararında, kira sözleşmesi ile tahliye taahhütnamesi arasında bir günlük süre olmasına rağmen, "kural olarak kira ilişkisi kurulduktan sonra alınan taahhütnamenin kiracının serbest iradesinin ürünü olduğu kabul edilmesi gerektiği" vurgulandı. Kararda kiracının tahliye taahhütnamesinin tanzim tarihinin sonradan yazıldığı iddiasını belgeyle kanıtlayamadığı belirtildi. Yargıtay'ın kararı, kira ilişkisi kurulduktan sonra imzalanan tahliye taahhütnamelerinin geçerliliği konusunda önemli bir emsal karar olarak kayda geçti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İsrail'i sarsan saldırı! Ağır yaralandı
Dünya

İsrail'i sarsan saldırı! Ağır yaralandı

Haydut ABD'yi arkasına alarak İran'ı vuran terör devleti İsrail'i sarsan bir saldırı düzenlendi.
İsrail'den büyük kalleşlik! Türkiye'den jet hızında tepki
Dünya

İsrail'den büyük kalleşlik! Türkiye'den jet hızında tepki

Terör devleti İsrail'in kalleşliğine Türkiye'den tepki gecikmedi. Dışişleri Bakanlığı açıklamasında "İsrail'in Lübnan'da yaklaşık bir milyon..
Adıyaman'a füze düştü!
Yerel

Adıyaman'a füze düştü!

Kahta ilçesine bağlı Aktaş (Melgosi) köyünde, füze paniği yaşandı. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, füzenin düştüğü alanda inc..
Mahkemede ‘sayın’ tartışması: ‘35 yıllık avukatım böylesini görmedim’
Gündem

Mahkemede ‘sayın’ tartışması: ‘35 yıllık avukatım böylesini görmedim’

Yolsuzluktan suç örgütü kurmaya kadar birçok ağır suçlamayla yargılanan CHP’nin yüz karası Ekrem İmamoğlu’nun, mahkeme heyetinin kendisine "..
Fırtına yaklaşıyor! Türkiye içeride büyük operasyonların düğmesine basacak!
Gündem

Fırtına yaklaşıyor! Türkiye içeride büyük operasyonların düğmesine basacak!

Süper Haber yazarı Koray Kamacı, Türkiye’nin hem içeride hem dışarıda tarihi bir hesaplaşmaya hazırlandığını kaleme aldı. Kamacı’ya göre Ank..
Büyük saldırı! Petrol tankerleri cayır cayır yanıyor!
Dünya

Büyük saldırı! Petrol tankerleri cayır cayır yanıyor!

Hürmüz Boğazı ve Irak kara sularında tırmanan gerilim neticesinde, son 24 saatte aralarında yakıt tankerlerinin de bulunduğu toplam 6 ticari..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23