Kiracılara çok kötü haber: Yargıtay’dan karar çıktı

Kiracı- ev sahibi anlaşmazlığının sonu gelmiyor. Yargıtay kiracılarla ilgili emsal bir karara imza attı. Birgün'ün haberine göre adres bu kez Konya. Konya'da 15 Mayıs 2022'de İsmail E. ile Fadime B. arasında imzalanan kira sözleşmesinden sadece bir gün sonra yani 16 Mayıs 2022'de, taşınmazın 15 Mayıs 2023'te tahliye edileceğine dair bir tahliye taahhütnamesi imzalandı.