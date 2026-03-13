İran savaşta yalnız değilmiş
İran'da yeni lider Mücteba Hamaney, yaptığı ilk açıklamada savaş sırasında İran'a destek veren müttefikleri de saydı.
İran'da yeni lider seçilen Mücteba Hamaney, ilk açıklamasını yaptı. ABD-İsrail ile savaşta yalnız olmadıklarını açıklayan Hamaney, Yemen, Lübnan Hizbullahı ve Irak'taki direniş gruplarına tek tek teşekkür etti.
Konuşmasında Direniş Cephesi'ni İran için en önemli müttefikler arasında gördüklerini ifade eden Hamaney, bu yapının İslam Devrimi'nin temel değerlerinden biri olduğunu söyledi. Hamaney, Direniş Cephesi'ne bağlı unsurlar arasındaki dayanışmanın İsrail'e karşı mücadelede belirleyici rol oynadığını dile getirdi.
Hamaney, "Direniş Cephesi savaşçılarına en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Direniş Cephesi ülkelerini en iyi dostlarımız olarak görüyoruz. Bu cephe ve davası, İslam Devrimi değerlerinin ayrılmaz bir parçasıdır" ifadelerini kullandı.
Hamaney, Yemen'in Gazze halkına verdiği desteğin sürdüğünü, Hizbullah'ın tüm engellere rağmen İran'ın yanında yer aldığını ve Irak'taki direniş gruplarının da aynı yolu izlediğini söyledi. Hamaney, bu dayanışmanın bölgedeki dengeleri etkilediğini vurguladı.
