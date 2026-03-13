Icardi sezon sonunda Galatasaray’dan ayrılıyor! İşte herkesin merak ettiği yeni takımı

Kırdemir'in bir diğer dikkat çeken açıklaması ise Real Madrid ve Arda Güler hakkında oldu. Deneyimli menajer, Real Madrid'in gelecek sezon teknik direktörlük görevine Jurgen Klopp'un getirilebileceğini öne sürdü. Kırdemir, Klopp'un takımın başına geçmesi halinde Arda Güler'in geleceğinin de bu karara bağlı olarak şekillenebileceğini ifade etti.