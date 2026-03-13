Icardi sezon sonunda Galatasaray’dan ayrılıyor! İşte herkesin merak ettiği yeni takımı
FIFA menajeri Marco Kırdemir, Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi'nin geleceğiyle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi hakkında dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı. FIFA menajeri Marco Kırdemir, Arjantinli futbolcunun sezon sonunda sarı-kırmızılı takımdan ayrılarak İtalya'ya döneceğini öne sürdü.
Radyospor'da yayınlanan Derinpas programına konuk olan FIFA menajeri Marco Kırdemir, Mauro Icardi'nin geleceğiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kırdemir, Arjantinli yıldızın sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılacağını ve Juventus ile anlaşma sağladığını iddia etti.
Kırdemir açıklamasında, "Mauro Icardi sezon sonu kesin olarak İtalya'ya dönecek. Juventus ile şimdiden anlaştı. Kız arkadaşı da İtalya'da yaşamak istiyor. Galatasaray'da devam etmeyecek. Zaten bildiğiniz gibi sözleşmesi de sezon sonu bitiyor." ifadelerini kullandı.
Marco Kırdemir, Galatasaray'ın bir diğer yıldızı Victor Osimhen hakkında da konuştu. Kırdemir, Nijeryalı golcünün Real Madrid'in transfer listesinde yer almadığını savundu. Ünlü menajer, İspanyol devinin hücum hattı için asıl hedefinin Manchester City forması giyen Erling Haaland olduğunu söyledi.
Kırdemir'in bir diğer dikkat çeken açıklaması ise Real Madrid ve Arda Güler hakkında oldu. Deneyimli menajer, Real Madrid'in gelecek sezon teknik direktörlük görevine Jurgen Klopp'un getirilebileceğini öne sürdü. Kırdemir, Klopp'un takımın başına geçmesi halinde Arda Güler'in geleceğinin de bu karara bağlı olarak şekillenebileceğini ifade etti.
