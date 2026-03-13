Flaş gelişme: Uçaklar, jetler Türkiye'ye doğru peş peşe havalandı

Bir özel jet kiralayan şirketin yöneticisi, Muskat'tan İstanbul’a yapılan 5 saatlik bir uçuşun maliyetinin, savaş öncesinde 60 bin dolar olduğunu, savaşla birlikte 145 bin dolar seviyesine yükseldiğini açıkladı. Müşterilerin uçakların bölgeye boş dönmesi nedeniyle her iki yönün de ücretini ödemek zorunda kalması, fiyatların astronomik seviyelere çıkmasına neden olan en büyük etkenlerden biri olarak öne çıkıyor.