  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yağış, kar, fırtına geri dönüyor! Ahmet Ercan, Tokat depremi sonrası o illeri tek tek saydı: İşte 7 büyüklüğüne kadar deprem yaşanabilecek şehirlerimiz Icardi sezon sonunda Galatasaray’dan ayrılıyor! İşte herkesin merak ettiği yeni takımı Flaş gelişme: Uçaklar, jetler Türkiye'ye doğru peş peşe havalandı Şaka değil, tam 800 bin TL indirim var! 11 otomobil için dev fırsat Türkiye teyakkuzda! Netanyahu kaosun fitilini ateşledi: Trump ile yeni plan devrede Son dakika koduyla duyurdular! Savaşın tamamen dışındaki ülkenin üssü vuruldu! Ölü ve yaralı askerler var İsmail Demir, Erdoğan'dan gelen o şok telefonu açıkladı: O silahın atışları isabetli olmuyormuş öyle mi? Emeklilere ÖTV’siz otomobil için flaş adım! İşte detaylar Altın güç kazanamıyor! Haftayı düşüşle kapatabilir
Gündem
6
Yeniakit Publisher
Flaş gelişme: Uçaklar, jetler Türkiye'ye doğru peş peşe havalandı
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Flaş gelişme: Uçaklar, jetler Türkiye'ye doğru peş peşe havalandı

ABD-İsrail ve İran arasındaki savaş devam ederken pek çok hava sahasının kapanmasıyla uçaklar ve jetler peş peşe Türkiye'ye gelmeye başladı. Son gelişmeler ışığında özel jet talepleri patladı.

#1
Foto - Flaş gelişme: Uçaklar, jetler Türkiye'ye doğru peş peşe havalandı

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, savaşın başlamasıyla birlikte Muskat, Riyad ve Dubai gibi şehirlerden ayrılmak isteyen ultra zengin aileler, çok uluslu şirket yöneticileri ve spor takımları, problematik hale gelen ticari uçuşlar yerine özel jetleri tercih etmeye başladı.

#2
Foto - Flaş gelişme: Uçaklar, jetler Türkiye'ye doğru peş peşe havalandı

Bir özel jet kiralayan şirketin yöneticisi, Muskat'tan İstanbul’a yapılan 5 saatlik bir uçuşun maliyetinin, savaş öncesinde 60 bin dolar olduğunu, savaşla birlikte 145 bin dolar seviyesine yükseldiğini açıkladı. Müşterilerin uçakların bölgeye boş dönmesi nedeniyle her iki yönün de ücretini ödemek zorunda kalması, fiyatların astronomik seviyelere çıkmasına neden olan en büyük etkenlerden biri olarak öne çıkıyor.

#3
Foto - Flaş gelişme: Uçaklar, jetler Türkiye'ye doğru peş peşe havalandı

Çatışma sürecinde hava sahası ve uçuş koridorlarının daha öngörülebilir olması nedeniyle başlangıçta Muskat ve Riyad tercih edilen kalkış noktaları olurken, son günlerde Dubai en popüler merkez haline geldi.

#4
Foto - Flaş gelişme: Uçaklar, jetler Türkiye'ye doğru peş peşe havalandı

Tahliye edilenlerin en çok tercih ettiği varış noktası ise bölgeye coğrafi yakınlığı nedeniyle İstanbul oldu. İstanbul'un yanı sıra Atina ve Mumbai de zenginlerin güvenli bölgeye geçiş için kullandığı ana duraklar arasında yer alıyor. 100 yataklı bir uçak için 1 milyon euro tutarında bir kiralama sözleşmesi imzalandığı belirtiliyor.

#5
Foto - Flaş gelişme: Uçaklar, jetler Türkiye'ye doğru peş peşe havalandı

Özel jet sektörü, zengin gruplara hızlı hareket imkanı sağlasa da, bölgedeki toplam 40-50 jetlik kapasite on binlerce mahsur kalan yolcu için bir çözüm olmaktan uzak kalıyor. Bir jetin ortalama 12 yolcu taşıması, özel havacılığın ticari ağların yerini doldurmasını imkansız kılıyor. ABD Dışişleri Bakanlığı, ticari uçuşların kademeli olarak iyileştiğini belirtse de on binlerce kişi hala hükümetlerin düzenleyeceği geri dönüş uçuşlarını ve ticari seferlerin tamamen normale dönmesini bekliyor. Hava sahasının kapanması özel jet talebini patlattı, zenginler İstanbul ve Atina’yı güvenli liman olarak tercih ediyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Trump'ın uykusunu kaçıracak saldırı
Dünya

Trump'ın uykusunu kaçıracak saldırı

İsrail ile birlikte İran'ı vuran ABD'yi sarsan bir saldırı düzenlendi. Michigan eyaletinde yer alan Temple Israel Sinagogu'na aracıyla dalan..
Ajanslar bu açıklamayı 'son dakika' koduyla duyurdu! "İsrail askerlerini hedef aldık"
Dünya

Ajanslar bu açıklamayı 'son dakika' koduyla duyurdu! "İsrail askerlerini hedef aldık"

Hizbullah'tan yapılan açıklamada "Lübnan'ın güneyindeki Hamamis Tepesi'ndeki İsrail askerlerini hedef aldık" ifadeleri kullanıldı.
Adıyaman'a füze düştü!
Yerel

Adıyaman'a füze düştü!

Kahta ilçesine bağlı Aktaş (Melgosi) köyünde, füze paniği yaşandı. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, füzenin düştüğü alanda inc..
Fırtına yaklaşıyor! Türkiye içeride büyük operasyonların düğmesine basacak!
Gündem

Fırtına yaklaşıyor! Türkiye içeride büyük operasyonların düğmesine basacak!

Süper Haber yazarı Koray Kamacı, Türkiye’nin hem içeride hem dışarıda tarihi bir hesaplaşmaya hazırlandığını kaleme aldı. Kamacı’ya göre Ank..
Özgür Özel eşimi arayıp… AK Parti’ye geçen başkan CHP’de yaşadıklarını anlattı
Gündem

Özgür Özel eşimi arayıp… AK Parti’ye geçen başkan CHP’de yaşadıklarını anlattı

Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak, CHP’den istifa edip AK Parti’ye geçiş sürecinin ayrıntılarını paylaştı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in ..
İlahiyat öğrencisi 5816’dan 7 yılla yargılanıyor
Gündem

İlahiyat öğrencisi 5816’dan 7 yılla yargılanıyor

İçerik üreticisi ilahiyat fakültesi öğrencisi Halil Atakan Ay, hiçbir hakarete yer vermeksizin M.Kemal’e yönelik gerçekleştirdiği bir paylaş..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23