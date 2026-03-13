Flaş gelişme: Uçaklar, jetler Türkiye'ye doğru peş peşe havalandı

Özel jet sektörü, zengin gruplara hızlı hareket imkanı sağlasa da, bölgedeki toplam 40-50 jetlik kapasite on binlerce mahsur kalan yolcu için bir çözüm olmaktan uzak kalıyor. Bir jetin ortalama 12 yolcu taşıması, özel havacılığın ticari ağların yerini doldurmasını imkansız kılıyor. ABD Dışişleri Bakanlığı, ticari uçuşların kademeli olarak iyileştiğini belirtse de on binlerce kişi hala hükümetlerin düzenleyeceği geri dönüş uçuşlarını ve ticari seferlerin tamamen normale dönmesini bekliyor. Hava sahasının kapanması özel jet talebini patlattı, zenginler İstanbul ve Atina’yı güvenli liman olarak tercih ediyor