Türkiye teyakkuzda! Netanyahu kaosun fitilini ateşledi: Trump ile yeni plan devrede
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran savaşına dair düzenlediği ilk basın toplantısında sınırları aşarak hem Sünni hem de Şii İslam’ın dünya için bir tehdit olduğunu iddia etti. Bu açıklamalar, Türkiye'nin de içinde bulunduğu geniş bir coğrafyada "din savaşı" kışkırtıcılığı olarak yorumlanırken, Netanyahu bölgenin haritasını kalıcı olarak değiştireceklerini ilan etti. Ankara’nın bölgesel güvenlik hassasiyetlerini tetikleyen bu sözler, İsrail’in hedeflerinin sadece yerel bir çatışma değil, tüm İslam dünyasını kapsayan bir strateji olduğunu gözler önüne serdi.