Öyle bir şey yaptı ki, “pes” dedirtti: Öyle bir bilgi verdiler ki: Cimbom'da şok gelişme!

Son dakika Galatasaray haberi: Hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da yoluna devam eden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor... Ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte sarı kırmızılılar da çalışmalarını hızlandırdı. Cimbom, takviyeler içni arayışlarını sürdürürken, Arjantinli yıldız Mauro Icardi ile ilgili şok bir haber geldi. Avrupa devinin yıldız golcüyü kadrosuna katmak içni harekete geçtiği belirtildi. İşte o takım ve tüm detaylar...