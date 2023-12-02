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Spor
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Öyle bir şey yaptı ki, "pes" dedirtti: Öyle bir bilgi verdiler ki: Cimbom'da şok gelişme!

2023-12-02 14:01:25
Öyle bir şey yaptı ki, “pes” dedirtti: Öyle bir bilgi verdiler ki: Cimbom'da şok gelişme!

Son dakika Galatasaray haberi: Hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da yoluna devam eden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor... Ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte sarı kırmızılılar da çalışmalarını hızlandırdı. Cimbom, takviyeler içni arayışlarını sürdürürken, Arjantinli yıldız Mauro Icardi ile ilgili şok bir haber geldi. Avrupa devinin yıldız golcüyü kadrosuna katmak içni harekete geçtiği belirtildi. İşte o takım ve tüm detaylar...

#1
Foto - Öyle bir şey yaptı ki, "pes" dedirtti: Öyle bir bilgi verdiler ki: Cimbom'da şok gelişme!

Hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da yoluna devam eden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor...

#2
Foto - Öyle bir şey yaptı ki, "pes" dedirtti: Öyle bir bilgi verdiler ki: Cimbom'da şok gelişme!

Ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte sarı kırmızılılar da çalışmalarını hızlandırdı.

#3
Foto - Öyle bir şey yaptı ki, "pes" dedirtti: Öyle bir bilgi verdiler ki: Cimbom'da şok gelişme!

Cimbom, takviyeler içni arayışlarını sürdürürken, Arjantinli yıldız Mauro Icardi ile ilgili şok bir haber geldi.

#4
Foto - Öyle bir şey yaptı ki, "pes" dedirtti: Öyle bir bilgi verdiler ki: Cimbom'da şok gelişme!

Avrupa devinin yıldız golcüyü kadrosuna katmak içni harekete geçtiği belirtildi. İşte o takım ve tüm detaylar...

#5
Foto - Öyle bir şey yaptı ki, "pes" dedirtti: Öyle bir bilgi verdiler ki: Cimbom'da şok gelişme!

Galatasaray'da çalışmalar tüm hızıyla sürüyor... Sarı-kırmızılı camiada takımın gidişatı ise yüzleri güldürüyor.

#6
Foto - Öyle bir şey yaptı ki, "pes" dedirtti: Öyle bir bilgi verdiler ki: Cimbom'da şok gelişme!

Cimbom'da birçok isim performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. O isimlerden birisi ise Mauro Icardi oldu.

#7
Foto - Öyle bir şey yaptı ki, "pes" dedirtti: Öyle bir bilgi verdiler ki: Cimbom'da şok gelişme!

Golcü oyuncu geçtiğimiz sezon Fransız devi PSG'den kiralanmıştı.

#8
Foto - Öyle bir şey yaptı ki, "pes" dedirtti: Öyle bir bilgi verdiler ki: Cimbom'da şok gelişme!

Attığı goller ve yaptığı asistlerle şampiyonluğun mimarlarından olan Icardi, taraftarın sevgilisi haline geldi.

#9
Foto - Öyle bir şey yaptı ki, "pes" dedirtti: Öyle bir bilgi verdiler ki: Cimbom'da şok gelişme!

Yıldız oyuncunun bonservisi uzun görüşmelerin ardından PSG'den 4 yıla yayılarak ödenecek şekilde 10 milyon Euro'ya alındı.

#10
Foto - Öyle bir şey yaptı ki, "pes" dedirtti: Öyle bir bilgi verdiler ki: Cimbom'da şok gelişme!

Ayrıca Icardi, sarı-kırmızılılardan yıllık 6 milyon Euro kazanıyor.Galatasaray taraftarının sevgilisi haline gelen Icardi için son günlerde birçok iddia ortaya atıldı.

#11
Foto - Öyle bir şey yaptı ki, "pes" dedirtti: Öyle bir bilgi verdiler ki: Cimbom'da şok gelişme!

Yıldız oyuncu ile Juventus ve Milan'ın devrede olduğu ifade ediliyordu.

#12
Foto - Öyle bir şey yaptı ki, "pes" dedirtti: Öyle bir bilgi verdiler ki: Cimbom'da şok gelişme!

Fotomaç'a göre; İtalyan basınının haberine göre; 30 yaşındaki golcünün eski kulübü Inter, sarı-kırmızılıların kapısını çalacak. İtalyan devi, yıldız oyuncuyu ocak ayında transfer etmek istiyor. Haberde, teknik direktör Simeone İnzaghi'nin kadrodaki rotasyonun artırılmasıni istediği öğrenildi.

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