  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ünlü havalimanı yarı fiyatına satıldı: Sebep Türkiye Öldüren çorba: Çok tüketiliyor ama zehirli! Tüm dünya bu çorbayı merak ediyor... Buna dikkat: Bebek maması uyarısı geldi! Herkes bunu konuşuyor O ülkeler ciddi şekilde devredeydi... İfşa oldular artık... Icardi'ye ilgi vardı ve... Öyle bir hamle yapın ki... Eski evlerde bile rutubeti bitiren... Pakistan öyle bir hamle yaptı ki, tüm Türkiye 'size helal olsun' diyor Altının kilogram fiyatında büyük düşüş! Dört gözle bekleniyordu ve Ademola Lookman rekor bonservisle Fenerbahçe'ye! Bakın ne verilirse ne oluyor?!? Peyniri uzadıkça uzuyor: Sıcacık kuymak tarifi
Kadın - Aile
12
Yeniakit Publisher
Öyle bir hamle yapın ki... Eski evlerde bile rutubeti bitiren...
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Öyle bir hamle yapın ki... Eski evlerde bile rutubeti bitiren...

Kış aylarında havaların soğumasıyla birlikte artık evlerde oluşan rutubet için öyle bir hamle yapın ki, bu sorun tedavülden çıksın gitsin...

#1
Foto - Öyle bir hamle yapın ki... Eski evlerde bile rutubeti bitiren...

Kış aylarında havaların soğumasıyla birlikte pek çoğumuzun ortak derdi haline gelen bir sorun var: Camlarda biriken su damlacıkları, yani yoğunlaşma. Dışarıda dondurucu soğuklar varken içeride ısınmaya çalışmak en doğal hakkımız olsa da, pencereleri sımsıkı kapatıp ısıyı içeri hapsetmek aslında evimizin sağlığı için ciddi bir tehdit oluşturabiliyor. Peki, kaloriferler yanarken evi havalandırmak bir israf mı yoksa bir zorunluluk mu? İşte rutubeti ortadan kaldırmanın en pratik yolları!

#2
Foto - Öyle bir hamle yapın ki... Eski evlerde bile rutubeti bitiren...

Evin içindeki sıcak ve nemli hava, soğuk bir yüzeye (genellikle camlar, dış cephe duvarları veya tavanlar) temas ettiğinde hızla soğur ve gaz halinden sıvı hale geçer. Bu durum sadece dışarıdaki havadan kaynaklanmaz; aslında evin içindeki nemin büyük bir kısmını biz üretiriz.

#3
Foto - Öyle bir hamle yapın ki... Eski evlerde bile rutubeti bitiren...

Yemek pişirmek, duş almak, çamaşır kurutmak ve hatta sadece nefes alıp vermek bile havaya nem salar. Yapılan araştırmalara göre, dört kişilik bir aile günlük rutin aktiviteleriyle havaya yaklaşık 10 litre nem bırakabiliyor. Eğer bu nem dışarı çıkacak bir yol bulamazsa, evinizde küf ve rutubet oluşumu kaçınılmaz hale gelir.

#4
Foto - Öyle bir hamle yapın ki... Eski evlerde bile rutubeti bitiren...

Pek çok kişi "ev soğumasın" diye pencereleri açmaktan kaçınsa da, uzmanlar bunun tam tersini öneriyor. Kısa süreli ve etkili havalandırma, evin ısısını tamamen kaybetmeden nemli havayı dışarı atmaya yardımcı olur.

#5
Foto - Öyle bir hamle yapın ki... Eski evlerde bile rutubeti bitiren...

Beş Dakika Kuralı: Isıtma sisteminiz çalışırken bile pencereleri günde sadece 5 ila 10 dakika boyunca tam açmak, içerideki ağır ve nemli havayı tazeleyecektir. Bu süre, duvarların soğuması için yeterli değildir ancak havanın yenilenmesi için idealdir.

#6
Foto - Öyle bir hamle yapın ki... Eski evlerde bile rutubeti bitiren...

Kademeli Isıtma: Evi bir anda çok yüksek ısıya çıkarıp sonra tamamen kapatmak yerine, sabit ve düşük bir ısıda tutmak duvarların soğumasını engeller. Sıcak kalan duvarlarda yoğuşma daha az gerçekleşir.

#7
Foto - Öyle bir hamle yapın ki... Eski evlerde bile rutubeti bitiren...

Mutfak ve Banyo: Yemek pişirirken tencerelerin kapağını kapalı tutun ve mutlaka aspiratörü çalıştırın. Duş alırken banyo kapısını kapalı tutup, işlem bitince banyoyu dışarıya açılan bir pencereyle havalandırın.

#8
Foto - Öyle bir hamle yapın ki... Eski evlerde bile rutubeti bitiren...

Çamaşır Kurutma: Çamaşırları radyatörlerin üzerine sermekten kaçının. Bu işlem nemi doğrudan odaya verir. Mümkünse çamaşırları kapısı kapalı ve penceresi hafif aralık bir odada kurutun.

#9
Foto - Öyle bir hamle yapın ki... Eski evlerde bile rutubeti bitiren...

Yüzey Temizliği: Sabahları camlarda gördüğünüz nemi bir bez veya cam vakumu ile silmek, suyun duvara sızıp küf yapmasını engeller.

#10
Foto - Öyle bir hamle yapın ki... Eski evlerde bile rutubeti bitiren...

Nem Alma Cihazları: Eğer eviniz yapısal olarak çok nem tutuyorsa, bir nem alma cihazı (dehumidifier) kullanmak havadaki fazla suyu toplamanın en etkili yoludur. Hava akışı sadece rutubeti önlemekle kalmaz, aynı zamanda sağlığınızı da korur. Kışın kapalı alanlarda virüslerin ve bakterilerin yayılma hızı artar. Düzenli havalandırma, iç mekandaki bayat havayı seyrelterek hava kalitesini artırır.

#11
Foto - Öyle bir hamle yapın ki... Eski evlerde bile rutubeti bitiren...

Özetle; faturadan korkup pencereleri mühürlemek yerine, stratejik ve kısa süreli havalandırmalarla hem evinizin ömrünü uzatabilir hem de daha sağlıklı bir kış geçirebilirsiniz.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cemil Tugay'dan "AK Parti'ye katılma" açıklaması: Eşim boşarım dedi
Gündem

Cemil Tugay'dan "AK Parti'ye katılma" açıklaması: Eşim boşarım dedi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti'ye katılma iddialarının asılsız olduğunu açıklayarak, "AK Parti'ye geçersem annem ev..
PKK destekçisi avukatları harekete geçiren video! İsmail Hünerlice'den terörle mücadelede "vur emri" çıkışı!
Sosyal Medya

PKK destekçisi avukatları harekete geçiren video! İsmail Hünerlice'den terörle mücadelede "vur emri" çıkışı!

Kamuoyunda İsmail Hünerlice olarak bilinen hoca, terör örgütü PKK ve destekçilerine yönelik sarf ettiği çok sert sözler yargıya taşındı...
CHP'li Çankaya Belediyesi'nde PKK sloganı: Binaya ihanet pankartı asıldı!
Gündem

CHP'li Çankaya Belediyesi'nde PKK sloganı: Binaya ihanet pankartı asıldı!

Halkın parasıyla hizmet vermesi gereken CHP'li Çankaya Belediyesi, skandallarına bir yenisini daha ekledi. Belediye binasına, terör örgütü P..
ÇERÇİOĞLU'ndan ÖZGÜR ÖZEL'e yargı tokadı: İftiraların hesabını vereceksin!
Gündem

ÇERÇİOĞLU'ndan ÖZGÜR ÖZEL'e yargı tokadı: İftiraların hesabını vereceksin!

CHP’den istifa ederek AK PARTİ saflarına katılan AYDIN Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem ÇERÇİOĞLU, kendisini hedef alan CHP Genel Başkanı Ö..
Kırmızı et fiyatlarını düşürecek proje yolda! Pilot il olarak bakın hangisi seçildi
Ekonomi

Kırmızı et fiyatlarını düşürecek proje yolda! Pilot il olarak bakın hangisi seçildi

Erzurum'da kırmızı et üretimi için pilot proje masaya yatırıldı. Projeyle besilik materyal üretiminin desteklenmesi amacıyla etçi ırk erkek ..
Erdoğan'dan 5 milyar dolar müjdesi: Özbekistan ile 10 yılda ticaret hacmi 3 kat arttı
Gündem

Erdoğan'dan 5 milyar dolar müjdesi: Özbekistan ile 10 yılda ticaret hacmi 3 kat arttı

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Son 10 y..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23