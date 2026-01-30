Borsa İstanbul'dan büyük rekor

Analistler, gelecek hafta enflasyon, hazine nakit dengesinin, yurt dışında ise dünya genelinde İmalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ABD'de tarım dışı istihdam, Avro Bölgesi'nde Avrupa Merkez Bankası (ECB) para politikası toplantısı ve İngiltere'de İngiltere Merkez Bankası (BoE) para politikası toplantısı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.900 ve 14.000 puanın direnç, 13.700 ve 13.600 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.