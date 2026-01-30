  • İSTANBUL
Ekonomi
6
Yeniakit Publisher
Borsa İstanbul'dan büyük rekor
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Borsa İstanbul'dan büyük rekor

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 0,05 değerle tamamlayarak rekor seviyeye ulaştı.

#1
Foto - Borsa İstanbul'dan büyük rekor

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 7,19 puan artarken, toplam işlem hacmi 244,1 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 2,84, holding endeksi yüzde 1,92 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren ise yüzde 6,38 ile madencilik oldu.

#2
Foto - Borsa İstanbul'dan büyük rekor

Küresel piyasalar, ABD'de hükümetin yeniden kapanma ihtimalinin gündemde kalması, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Merkez Bankası (Fed) başkanlığı için adayını açıklaması ve şirket bilançolarından alınan sinyallerin etkisiyle karışık bir seyir izliyor. ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) başkanlığına eski Fed Yönetim Kurulu Üyesi Kevin Warsh'ı aday gösterdiğini duyurdu.

#3
Foto - Borsa İstanbul'dan büyük rekor

Yurt içinde ise BIST 100 endeksi bankacılık endeksi öncülüğünde gün içindeki kayıplarını telafi ederek günü rekor seviyeden tamamladı.

#4
Foto - Borsa İstanbul'dan büyük rekor

Makroekonomik tarafta Türkiye'nin ihracatı 2025'te bir önceki yıla kıyasla yüzde 4,4 artarak 273 milyar 361 milyon dolara, ithalatı da yüzde 6,2 yükselerek 365 milyar 370 milyon dolara çıktı. Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) ise Aralık 2025'te aylık bazda yüzde 0,78, yıllık bazda yüzde 35,11 artış gösterdi.

#5
Foto - Borsa İstanbul'dan büyük rekor

Analistler, gelecek hafta enflasyon, hazine nakit dengesinin, yurt dışında ise dünya genelinde İmalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ABD'de tarım dışı istihdam, Avro Bölgesi'nde Avrupa Merkez Bankası (ECB) para politikası toplantısı ve İngiltere'de İngiltere Merkez Bankası (BoE) para politikası toplantısı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.900 ve 14.000 puanın direnç, 13.700 ve 13.600 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

