Bebek bekleyen anneler için gizli tehlike... Şok gelişme... Sayılar korkuttu

Harvard Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Sarah J. Kilpatrick, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, anne yaşının yükselmesinin bu artıştaki en belirgin faktör olduğunu belirtti. Kilpatrick, "Ertelenen ebeveynlik kararları, kronik hastalıkların gebelik sürecine dahil olmasına yol açtı. Bu durum, komplikasyon yönetimini her zamankinden daha zor bir noktaya taşıdı" şeklinde konuştu.