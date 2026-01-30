Adana, Konya ve Niğde'de petrol şoku! İşte bu kötü oldu
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın Adana, Konya ve Niğde illerindeki petrol arama süreciyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
Enerji Günlüğü'nde yer alan habere göre, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG), Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) Adana, Konya ve Niğde illerindeki petrol arama ruhsatlarının süresinin dolduğunu duyurdu.
Üç kentteki sahada da böylelikle petrol bulunamamış oldu. Şirketin Adana’daki AR/TPO/K/O35-b numaralı ruhsatı 16 Ocak 2026, Konya ve Niğde’deki AR/TPO/K/M32-b numaralı ruhsatı ise 22 Ocak 2026 tarihinde sona erdi.
Söz konusu illerdeki arama sahalarında TPAO’nun yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle zarar görenlerin haklarını araması için süreç başlıyor.
Zarar ve hasara uğrayanların, tazminatın şirketin teminatından karşılanabilmesi adına ilan tarihinden itibaren 1 yıl içinde harekete geçmesi gerekiyor.
İlgililerin, yetkili mahkemelerden alacakları kesinleşmiş kararla birlikte Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’ne müracaatlarını iletmeleri önem taşıyor.
Tazminat ödemeleri, Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 26'ncı maddesi hükümleri uyarınca gerçekleştiriliyor.
