  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Çok fazla badem tüketilirse ne olur sorusu cevabını buldu! Büyük yıkım yapabilir... O strateji çöktü... Borsa İstanbul'dan büyük rekor Patlıcan közlenmeden önce yıkanır! İşte sebebi Bebek bekleyen anneler için gizli tehlike... Şok gelişme... Sayılar korkuttu Adana, Konya ve Niğde'de petrol şoku! İşte bu kötü oldu Para konusunda İktisatçı Pettifor konuştu! Trump için bakın neler neler söyledi?!? İtalyanların almak istediği Osimhen için cevap var! Juventus cephesinden kura sonrası flaş itiraf Sessiz alarm yeniden hortladı: Hindistan'da yayılan ölümcül virüs kapıda mı? Beyni koruyan miras... Modern diyetin panzehiri oldu! Bilim insanları duyurdu...
Ekonomi
7
Yeniakit Publisher
Adana, Konya ve Niğde'de petrol şoku! İşte bu kötü oldu
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Adana, Konya ve Niğde'de petrol şoku! İşte bu kötü oldu

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın Adana, Konya ve Niğde illerindeki petrol arama süreciyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

1
#1
Foto - Adana, Konya ve Niğde'de petrol şoku! İşte bu kötü oldu

Enerji Günlüğü'nde yer alan habere göre, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG), Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) Adana, Konya ve Niğde illerindeki petrol arama ruhsatlarının süresinin dolduğunu duyurdu.

#2
Foto - Adana, Konya ve Niğde'de petrol şoku! İşte bu kötü oldu

Üç kentteki sahada da böylelikle petrol bulunamamış oldu. Şirketin Adana’daki AR/TPO/K/O35-b numaralı ruhsatı 16 Ocak 2026, Konya ve Niğde’deki AR/TPO/K/M32-b numaralı ruhsatı ise 22 Ocak 2026 tarihinde sona erdi.

#3
Foto - Adana, Konya ve Niğde'de petrol şoku! İşte bu kötü oldu

Söz konusu illerdeki arama sahalarında TPAO’nun yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle zarar görenlerin haklarını araması için süreç başlıyor.

#4
Foto - Adana, Konya ve Niğde'de petrol şoku! İşte bu kötü oldu

Zarar ve hasara uğrayanların, tazminatın şirketin teminatından karşılanabilmesi adına ilan tarihinden itibaren 1 yıl içinde harekete geçmesi gerekiyor.

#5
Foto - Adana, Konya ve Niğde'de petrol şoku! İşte bu kötü oldu

İlgililerin, yetkili mahkemelerden alacakları kesinleşmiş kararla birlikte Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’ne müracaatlarını iletmeleri önem taşıyor.

#6
Foto - Adana, Konya ve Niğde'de petrol şoku! İşte bu kötü oldu

Tazminat ödemeleri, Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 26'ncı maddesi hükümleri uyarınca gerçekleştiriliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cemil Tugay'dan "AK Parti'ye katılma" açıklaması: Eşim boşarım dedi
Gündem

Cemil Tugay'dan "AK Parti'ye katılma" açıklaması: Eşim boşarım dedi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti'ye katılma iddialarının asılsız olduğunu açıklayarak, "AK Parti'ye geçersem annem ev..
Hayatları yurt dışında geçmiş, Boğaziçi'nin monşerleri! ABD ve İsrail emperyalizminin satılmış alçakları…
Sosyal Medya

Hayatları yurt dışında geçmiş, Boğaziçi'nin monşerleri! ABD ve İsrail emperyalizminin satılmış alçakları…

İstanbul'un göbeğinde kaydedilen görüntülerde, bir kadının başörtülü vatandaşlara yönelik sarf ettiği nefret dolu sözler infiale yol açtı. "..
2008 Krizini önceden bilen isimden çarpıcı altın ve dolar açıklaması
Ekonomi

2008 Krizini önceden bilen isimden çarpıcı altın ve dolar açıklaması

2008 küresel ekonomik krizini önceden öngörmesiyle tanınan ABD’li ekonomist Peter Schiff, küresel piyasalarla ilgili yeni değerlendirmelerde..
Lavrov’dan dünyaya Türkiye ilanı: "Çökmekte olan yapıyı sadece Türk diplomasisi kurtarabilir!"
Dünya

Lavrov’dan dünyaya Türkiye ilanı: "Çökmekte olan yapıyı sadece Türk diplomasisi kurtarabilir!"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye Gazetesi’ne verdiği tarihi röportajda Ankara’nın küresel siyasetteki eşsiz rolüne dikkat çekti..
Mourinho Fenerbahçe'yi rezil rüsva etti! Paranoyak bir kulüp...
Spor

Mourinho Fenerbahçe'yi rezil rüsva etti! Paranoyak bir kulüp...

Portekizli teknik adam Jose Mourinho, Benfica'nın başında Real Madrid'i elediği tarihi maçın ardından düzenlenen basın toplantısında eski ta..
Kırmızı et fiyatlarını düşürecek proje yolda! Pilot il olarak bakın hangisi seçildi
Ekonomi

Kırmızı et fiyatlarını düşürecek proje yolda! Pilot il olarak bakın hangisi seçildi

Erzurum'da kırmızı et üretimi için pilot proje masaya yatırıldı. Projeyle besilik materyal üretiminin desteklenmesi amacıyla etçi ırk erkek ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23