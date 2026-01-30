Sessiz alarm yeniden hortladı: Hindistan'da yayılan ölümcül virüs kapıda mı?
Hindistan'da yayılan ölümcül virüs kapıda mı sorusu kafaları kurcalamaya başladı bile...
Hindistan'da sağlık çalışanlarına kadar sıçrayan ve yüzde 90'a varan ölüm oranıyla korkutan Nipah virüsü, küresel alarm verilmesine neden oldu.
Meyve yarasalarından bulaşan ve insandan insana geçebilen virüs için uzmanlar, Türkiye’deki doğal rezervuar eksikliğine dikkat çekerek riskin düşük olduğunu belirtiyor.
Ancak Alanya gibi yoğun turist alan bölgelerde, özellikle riskli ülkelerden gelen yolcuların takibi ve kişisel hijyen büyük önem taşıyor.
Şu an için bir vaka bulunmasa da, ateş ve solunum güçlüğü gibi belirtilere karşı teyakkuzda olunması öneriliyor.
