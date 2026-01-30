  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Sessiz alarm yeniden hortladı: Hindistan'da yayılan ölümcül virüs kapıda mı? Beyni koruyan miras... Modern diyetin panzehiri oldu! Bilim insanları duyurdu... Türkiye'nin almak istediği F-35 savaş uçaklarının görünmezlik efsanesi çöktü Sevemedi bir türlü ve Fransızlar masaya oturdu... Takımı belli artık Saçınızı mahveden 5 alışkanlık: Ünlü 40 yıllık kuaför yapılan 5 hatayı sıraladı... Neden olabilir
Gündem
5
Yeniakit Publisher
Sessiz alarm yeniden hortladı: Hindistan'da yayılan ölümcül virüs kapıda mı?
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Sessiz alarm yeniden hortladı: Hindistan'da yayılan ölümcül virüs kapıda mı?

Hindistan'da yayılan ölümcül virüs kapıda mı sorusu kafaları kurcalamaya başladı bile...

#1
Foto - Sessiz alarm yeniden hortladı: Hindistan'da yayılan ölümcül virüs kapıda mı?

Hindistan'da sağlık çalışanlarına kadar sıçrayan ve yüzde 90'a varan ölüm oranıyla korkutan Nipah virüsü, küresel alarm verilmesine neden oldu.

#2
Foto - Sessiz alarm yeniden hortladı: Hindistan'da yayılan ölümcül virüs kapıda mı?

Meyve yarasalarından bulaşan ve insandan insana geçebilen virüs için uzmanlar, Türkiye’deki doğal rezervuar eksikliğine dikkat çekerek riskin düşük olduğunu belirtiyor.

#3
Foto - Sessiz alarm yeniden hortladı: Hindistan'da yayılan ölümcül virüs kapıda mı?

Ancak Alanya gibi yoğun turist alan bölgelerde, özellikle riskli ülkelerden gelen yolcuların takibi ve kişisel hijyen büyük önem taşıyor.

#4
Foto - Sessiz alarm yeniden hortladı: Hindistan'da yayılan ölümcül virüs kapıda mı?

Şu an için bir vaka bulunmasa da, ateş ve solunum güçlüğü gibi belirtilere karşı teyakkuzda olunması öneriliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hayatları yurt dışında geçmiş, Boğaziçi'nin monşerleri! ABD ve İsrail emperyalizminin satılmış alçakları…
Sosyal Medya

Hayatları yurt dışında geçmiş, Boğaziçi'nin monşerleri! ABD ve İsrail emperyalizminin satılmış alçakları…

İstanbul'un göbeğinde kaydedilen görüntülerde, bir kadının başörtülü vatandaşlara yönelik sarf ettiği nefret dolu sözler infiale yol açtı. "..
CHP'de "seçim" komedisi: İsmail Saymaz bile Özgür Özel'i rezil etti!
Gündem

CHP'de "seçim" komedisi: İsmail Saymaz bile Özgür Özel'i rezil etti!

Yerel seçimlerin ardından ne yapacağını şaşıran ve hayal aleminde gezen CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in "İstanbul seçimlerini yenileyelim" ç..
SGK'da rüşvet skandalı! Eski müdür 90 bin Euro ile suçüstü yakalandı
Gündem

SGK'da rüşvet skandalı! Eski müdür 90 bin Euro ile suçüstü yakalandı

Antalya'da özel hastanelere yönelik denetimleri birer "şantaj" aracına dönüştürerek rüşvet çarkı kuran eski SGK İl Müdürü Selim E. ve iki ba..
PKK destekçisi avukatları harekete geçiren video! İsmail Hünerlice'den terörle mücadelede "vur emri" çıkışı!
Sosyal Medya

PKK destekçisi avukatları harekete geçiren video! İsmail Hünerlice'den terörle mücadelede "vur emri" çıkışı!

Kamuoyunda İsmail Hünerlice olarak bilinen hoca, terör örgütü PKK ve destekçilerine yönelik sarf ettiği çok sert sözler yargıya taşındı...
Kırmızı et fiyatlarını düşürecek proje yolda! Pilot il olarak bakın hangisi seçildi
Ekonomi

Kırmızı et fiyatlarını düşürecek proje yolda! Pilot il olarak bakın hangisi seçildi

Erzurum'da kırmızı et üretimi için pilot proje masaya yatırıldı. Projeyle besilik materyal üretiminin desteklenmesi amacıyla etçi ırk erkek ..
Erdoğan'dan 5 milyar dolar müjdesi: Özbekistan ile 10 yılda ticaret hacmi 3 kat arttı
Gündem

Erdoğan'dan 5 milyar dolar müjdesi: Özbekistan ile 10 yılda ticaret hacmi 3 kat arttı

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Son 10 y..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23