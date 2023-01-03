  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim
9
Öyle bir gelir elde ettiler ki | Meslek liseleri para basıyor

2023-01-03 12:52:51
Öyle bir gelir elde ettiler ki | Meslek liseleri para basıyor

Meslek liseleri son yıllarda ciddi kazançlar sağlamaya başladı. Balıkesir'de meslek liseleri 52 milyon lira gelir elde etti.

#1
Foto - Öyle bir gelir elde ettiler ki | Meslek liseleri para basıyor

Milli Eğitim Bakanlığının hedefleri doğrultusunda mesleki eğitim merkezlerinde çırak ve kalfa sayısı bir yıl gibi kısa bir sürede 7 katı aşarak 159 binden 1 milyon 200 bine yükseldi. Balıkesir’de ise çırak ve usta adayı öğrenci sayısı 2022 yılı sonu itibarıyla 13 bin 23’e ulaştı.

#2
Foto - Öyle bir gelir elde ettiler ki | Meslek liseleri para basıyor

Teknik eleman, aranan elaman, üreten, kazanan ve ülkenin geleceği olarak tanımlanan meslek lisesi öğrencilerimizi nitelikli olarak yetiştirmenin önemine vurgu yapan İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, meslek liselerinin hem ülkemiz hem de ilimiz için çok önemli olduğunu ifade etti.

#3
Foto - Öyle bir gelir elde ettiler ki | Meslek liseleri para basıyor

Meslek liselerine dokunmanın önemine değinen Tatlı, "Meslek liselerimizi memleket meselesi olarak görüyoruz. Çünkü buralardan ülkemize kalifiye elemanlar yetişiyor. Ülkemizin üretim ekonomisine katkı yapan gençlerimiz yetişiyor. Her zaman vurguladığımız gibi eğitime yapılan yatırım, ülkeye yapılan en iyi yatırımdır. Bu okullarımız, ülkemizin geleceğinde ve çalışma hayatının ihtiyaç duyduğu nitelikli ve donanımlı gençlerimizin yetiştirilmesinde çok önemli bir yere sahip. Hedefimiz, meslek lisesi öğrencilerimizin niteliğini artırıp, gelişimini sağlayarak kalifiye meslek elemanları yetiştirip ülkemize katkı sağlamaktır" şeklinde konuştu.

#4
Foto - Öyle bir gelir elde ettiler ki | Meslek liseleri para basıyor

Ailelere tavsiyelerde bulunan Ali Tatlı, "Meslek lisesinde okuyan çocuklarımız yaşamın tam içinde olacak. Bizler önce kendimiz için sonra toplum için çocuklarımızı değerlerle donatmalıyız.

#5
Foto - Öyle bir gelir elde ettiler ki | Meslek liseleri para basıyor

Bunu hep birlikte başarabiliriz. Her çocuğumuzun akademik anlamda başarısı olmasa bile mutlaka üstün olduğu bir alan oluyor. Sporla, kültür ve sanatla ilgilenebiliyor. Hepsinin başka başka özellikleri var. Bunları da hep birlikte gün yüzüne çıkarmalıyız" dedi.

#6
Foto - Öyle bir gelir elde ettiler ki | Meslek liseleri para basıyor

#7
Foto - Öyle bir gelir elde ettiler ki | Meslek liseleri para basıyor

Bakanlığımızın hedefleri doğrultusunda mesleki eğitim merkezlerinde çırak ve kalfa sayısı bir yıl gibi kısa bir sürede 7 katı aşarak 159 binden 1 milyon 200 bine yükselmiştir. İlimizde ise çırak ve usta adayı sayımız 2022 yılı sonu itibarıyla 13 bin 23’tür.

#8
Foto - Öyle bir gelir elde ettiler ki | Meslek liseleri para basıyor

Mesleki eğitimde yapılan çalışmaların meyvesi olarak bu yıl ilimiz genelindeki mesleki ve teknik eğitim kurumlarımızda 51 milyon 927 bin 561 TL döner sermaye geliri elde ettik. Bu gelirin 2 milyon 509 bin 249 TL’si 2 bin 209 öğrencimize; 3 milyon 236 bin 145 TL’si öğretmenlerimize çalışmaları karşılığında geri döndü" şeklinde konuştu.

Cem Küçük yeni emekli maaşlarını canlı yayında duyurdu: Kulis bilgisi değil ama o rakamı görecek
Ekonomi

Cem Küçük yeni emekli maaşlarını canlı yayında duyurdu: Kulis bilgisi değil ama o rakamı görecek

Gazeteci Cem Küçük, milyonlar tarafından merakla beklenen emekli maaşları için dikkat çeken bir öngörüde bulundu.
Balıkesir açıklarında 24 düzensiz göçmen yakalandı
Gündem

Balıkesir açıklarında 24 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 24 düzensiz göçmen yakalandı. ..
Bu F-35 anlaşması çok konuşulur! 127 adet F-35 siparişi verdiler
Teknoloji

Bu F-35 anlaşması çok konuşulur! 127 adet F-35 siparişi verdiler

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, savaş uçağı üreticisi Lockheed Martin ile yeni F-35 alımı için 30 milyar dolarlık bir anlaşma yaptı...
Dehşet anları! Eşi ve çocuğunu canlı canlı yakmak istedi
Yaşam

Dehşet anları! Eşi ve çocuğunu canlı canlı yakmak istedi

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde uzaklaştırması bulunan şahıs eşi ve çocuğu içeride olduğu sırada evini ateşe verdi.

Uludağ'da bir ilk! Bursa Uludağ'da seyahat süresi yarı yarıya azaldı! Turistler akın akın Türkiye'ye gelecek
Ekonomi

Uludağ'da bir ilk! Bursa Uludağ'da seyahat süresi yarı yarıya azaldı! Turistler akın akın Türkiye'ye gelecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bursa’da karayolları yatırımları toplu açılış ve TEKNOSAB Kavşağı temel atma törenine katıl..
Sinan Ateş cinayetinde gözaltı sayısı 11’e yükseldi!
Gündem

Sinan Ateş cinayetinde gözaltı sayısı 11’e yükseldi!

Ülkü Ocakları eski Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili devam eden soruşturma derinleşiyor. Yürütülen soruşturma kapsamında tetikçiyi..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23