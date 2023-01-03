Öyle bir gelir elde ettiler ki | Meslek liseleri para basıyor

Meslek liselerine dokunmanın önemine değinen Tatlı, "Meslek liselerimizi memleket meselesi olarak görüyoruz. Çünkü buralardan ülkemize kalifiye elemanlar yetişiyor. Ülkemizin üretim ekonomisine katkı yapan gençlerimiz yetişiyor. Her zaman vurguladığımız gibi eğitime yapılan yatırım, ülkeye yapılan en iyi yatırımdır. Bu okullarımız, ülkemizin geleceğinde ve çalışma hayatının ihtiyaç duyduğu nitelikli ve donanımlı gençlerimizin yetiştirilmesinde çok önemli bir yere sahip. Hedefimiz, meslek lisesi öğrencilerimizin niteliğini artırıp, gelişimini sağlayarak kalifiye meslek elemanları yetiştirip ülkemize katkı sağlamaktır" şeklinde konuştu.