Öyle bir faydası çıktı ki, pazarcılar duyarsa zam yağmuruna tutar! Bu şeyin bir kaşığının bile yararı saymakla bitmiyor

Faydasını duyan koşa koşa onu almaya gidiyor! Pazarcılar bunu öğrenirse zam üstüne zam yapar! Bir kaşığının bile faydası dillere destan! İşte o mucizevi besin... Hünnap, bahar aylarında sarı renkli ve hoş kokulu çiçeklerini açan dikenli bir ağaç olarak bilinir. Cehrigiller ailesine ait olan bu ağaç, zeytin benzeri sert çekirdekli hünnap meyvesiyle ünlüdür. Meyvenin gelişim süreci boyunca yeşil renkte başlar, daha sonra kırmızı, mor ve siyah renklere dönüşür. Sonbaharda olgunlaşan meyveler, belirli yöntemlerle kaynatılarak hünnap pekmezi elde edilir. Hünnap meyvesinin tarihi, 2500 yıl öncesine kadar uzanır ve Çin kayıtlarında bile yer almaktadır. Geçmişte çay, şurup ve şarap yapımında kullanılmıştır. Hünnap pekmezi tamamen doğal yöntemlerle üretilir ve içeriğinde pektin, tannin ve doğal şeker gibi bileşenler barındırır.