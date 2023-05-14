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Oy kullanmaya ambulansla böyle gitti

2023-05-14 11:09:19
Oy kullanmaya ambulansla böyle gitti

87 yaşındaki Mustafa amca oy kullanmaya ambulansla gitti.

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Foto - Oy kullanmaya ambulansla böyle gitti

Eskişehir’de 87 yaşındaki Mustafa Uzun isimli vatandaş, sedye üzerinde ambulansla geldiği okulda oyunu kullandı.

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Foto - Oy kullanmaya ambulansla böyle gitti

Vatandaşlar, 13’üncü cumhurbaşkanı ile 28’inci parlamento üyelerini belirlemek için sabah saatlerinden itibaren oy kullanmaya başladı. Vatandaşlar oy kullanmak için seçmen kağıtlarıyla bağlı oldukları okullara gelerek kuyruklar oluşturdu. Yürüme engeli bulunan ve yaşlılar ise 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından oy kullanacakları okullara getirildi. Sağlık ekipleri tarafından sedyede oy kullanmak için Ahmet Olcay İlkokulu’na getirilen 87 yaşındaki Mustafa Uzun, 1293 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Oyunu kullandıktan sonra tekrar ambulansa bindirilen Uzun, “AK Parti’ye verdim oyumu. Ömrümün olduğu sürece onlara vereceğim. Bu memleketi selamete götüren onlar. Memleket için hayırlı olsun” dedi.

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