  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel
3
Otomobil tıra çarptı

2024-07-10 07:44:20
Otomobil tıra çarptı

Samsun'un Havza ilçesinde otomobilin tıra çarptığı kazada 6 kişi yaralandı.

#1
Foto - Otomobil tıra çarptı

Edinilen bilgiye göre, Muhammet Ali Ş.'nin (44) kullandığı 19 ACY 505 plakalı otomobil, aynı yönde seyir eden Ercan T. yönetimindeki 52 ACS 509 plakalı tıra yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi. Kazada, otomobil sürücüsü Muhammet Ali Ş. ile otomobilde bulunan Fatma Nur (18), Özdoğan (12), Fatma (70), Kübra Senem (14) ve Seçil Ş. (38) yaralandı.

#2
Foto - Otomobil tıra çarptı

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Havza Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Masaya 455 milyon lira koyup Kayserili tekstil devini satın aldılar
Ekonomi

Masaya 455 milyon lira koyup Kayserili tekstil devini satın aldılar

TMSF kontrolüne geçen ve adı Erciyes Anadolu Holding olarak değiştirilen holding bünyesindeki tekstil devi Doqu Home'un satış süreciyle ilgi..
28 Şubat kafalı zorba cezasını buldu
Gündem

28 Şubat kafalı zorba cezasını buldu

Üniversite öğrencisi Nezaket Akbulut'u başörtüsü nedeniyle staja kabul etmediği iddiasıyla yargılanan kolej yetkilisi Özlem Öztoprak'ın yarg..
Bakanlık Züber'in 'gerçek atıştırmalık' reklamını durdurdu!
Aktüel

Bakanlık Züber'in 'gerçek atıştırmalık' reklamını durdurdu!

Ülker’in ‘haksız rekabet’ şikayeti üzerine Züber’in ‘gerçek atıştırmalık’ ifadesinin yer aldığı reklam filminin yayını durduruldu. Ülker ist..
Soykırımcı Siyonistler için HÜDA-PAR’ın TBMM’ye verdiği önerge kabul edildi! Hangi parti karşı çıktı?
Dünya

Soykırımcı Siyonistler için HÜDA-PAR’ın TBMM’ye verdiği önerge kabul edildi! Hangi parti karşı çıktı?

Terör devleti İsrail'in soykırım saldırılarına katılan ve Türk vatandaşlığı olan çifte vatandaşlar için HÜDA-PAR’ın TBMM’ye verdiği önerge k..
Pedofili simsarları nerede!
Gündem

Pedofili simsarları nerede!

İki magazin ünlüsünün 15 yaşındaki çocukları sarmaş dolaş yakalandı. Özne Müslümanlar olunca “pedofili simsarı” kesilen azgın azınlığın sekü..
Mansur Yavaş ve Melih Gökçek aynı karede
Gündem

Mansur Yavaş ve Melih Gökçek aynı karede

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Mehmet Yiğiner’in oğlu Mehmet Halit Yiğiner’in nikah şahitliğini ABB Başkanı Mansur Ya..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23