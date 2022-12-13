Otomobil tasarımı yapay zekaya emanet

FelGAN’ın bir başka yararı da, yazılımın yapay zekanın yaptığı her tasarıma matematiksel bir değer atamasıdır. Geliştiriciler tarafından “DNA” olarak anılan bu değerler, tasarımların herhangi bir zamanda yeniden kullanılabilmesini sağlıyor. Çoğu zaman ise tasarımcılar, FelGAN’ın kreasyonlarından yalnızca bireysel öğeleri ele alıyor. Bunları uyumlu bir genel tasarım haline getiren uzmanlar tam anlamı ile makine ve insan arasındaki ortak çalışmayı simgeliyor. Bu şekilde oluşturulan tasarımların plastik veya alüminyumdan örnekleri ise yüksek teknolojili bir freze makinesi kullanılarak oluşturuluyor.