  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji-Bilişim
10
Otomobil tasarımı yapay zekaya emanet

2022-12-13 22:52:47
Otomobil tasarımı yapay zekaya emanet

Otomobil firması Audi, otomobil tasarımında yapay zekaya geçmeye hazırlanıyor.

#1
Foto - Otomobil tasarımı yapay zekaya emanet

Alman otomobil üreticisi Audi, FelGAN adını verdiği yazılım ile birlikte artık tasarımda yapay zekadan faydalanıyor.

#2
Foto - Otomobil tasarımı yapay zekaya emanet

Yapay zeka teknolojisi artık hayatımızın hemen her alanında kendisini göstermeye başladı.

#3
Foto - Otomobil tasarımı yapay zekaya emanet

Birçok alanda yapay zeka teknolojisinin kullanılmaya başlandığı bugünlerde otomotiv sektörü de pastadan payını alıyor. Yapay zeka teknolojisini benimsemeye başlayan markalardan bir tanesi de Audi oldu.

#4
Foto - Otomobil tasarımı yapay zekaya emanet

-Audi, yapay zeka teknolojisini tasarımda kullanmaya başladı-

#5
Foto - Otomobil tasarımı yapay zekaya emanet

Alman otomobil üreticisi, FelGAN adını verdiği yazılım ile birlikte artık tasarımda yapay zekadan faydalanıyor. Audi’nin BT departmanı ve Audi Design tarafından şirket içi geliştirilen AI tabanlı yazılım tasarımcıların sınırsız bir fikir havuzundan yararlanmasını sağlıyor.

#6
Foto - Otomobil tasarımı yapay zekaya emanet

Yazılımla birlikte hareket eden tasarımcılar tamamen yeni bakış açılarına kavuşurken, tasarımlarını geliştirme konusunda da gerekli adımları atabiliyorlar. FelGAN, çok sayıda tasarımı hızlı bir şekilde göstererek ya da mevcut tasarımları hedeflenen bir şekilde yeniden birleştirerek tasarımcılara kolaylık sunuyor.

#7
Foto - Otomobil tasarımı yapay zekaya emanet

Sistem bu şekilde çalışarak Audi’nin jant tasarım ekibi için bir tür fikir merkezi görevi görüyor. Çeşitli tasarımlar arasında hızlı bir şekilde geçiş yapabilen FelGAN, tasarımcıların şekil, renk, yüzey yapısı ve diğer parametreleri gerçek zamanlı olarak kolayca denemelerini sağlıyor.

#8
Foto - Otomobil tasarımı yapay zekaya emanet

FelGAN’ın bir başka yararı da, yazılımın yapay zekanın yaptığı her tasarıma matematiksel bir değer atamasıdır. Geliştiriciler tarafından “DNA” olarak anılan bu değerler, tasarımların herhangi bir zamanda yeniden kullanılabilmesini sağlıyor. Çoğu zaman ise tasarımcılar, FelGAN’ın kreasyonlarından yalnızca bireysel öğeleri ele alıyor. Bunları uyumlu bir genel tasarım haline getiren uzmanlar tam anlamı ile makine ve insan arasındaki ortak çalışmayı simgeliyor. Bu şekilde oluşturulan tasarımların plastik veya alüminyumdan örnekleri ise yüksek teknolojili bir freze makinesi kullanılarak oluşturuluyor.

#9
Foto - Otomobil tasarımı yapay zekaya emanet

Gelecekte, FelGAN’ın arkasındaki teknoloji, diğer Audi departmanlarından tasarımcıları tarafından da değerlendirilerek kapsamlı bir yapay zeka tasarım platformuna evrilebilir. Şu anda tasarımcıların katkıları ile her geçen gün büyüyen bu platform, ilerleyen zamanda çok daha yetenekli hâle gelebilir. Böylelikle genel anlamda otomobil tasarımı da yine yapay zekaların elinden çıkabilir.

BUDO seferlerinden bazıları daha iptal edildi
Aktüel

BUDO seferlerinden bazıları daha iptal edildi

Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen deniz otobüslerinin seferlerinden bazılarının daha olumsuz hava koşulları dolayısıyla iptal edildiğ..
İstanbul'a kar geliyor! Tarih verildi
Aktüel

İstanbul'a kar geliyor! Tarih verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) peş peşe yaptığı uyarılar sonrası Balkanlar üzerinden beklenen Sibirya soğukları yurda giriş yaptı. Kı..
Girişimcilerin Yeni Gözdesi E-ihracatın Püf Noktaları
Ekonomi

Girişimcilerin Yeni Gözdesi E-ihracatın Püf Noktaları

Yüksek kar oranı nedeniyle girişimcilerin gözdesi olan e-ihracat, dünyada en popüler ticaret yöntemlerinden biri haline geldi. E-ihracatta b..
İsmail Demir paylaştı! Denizlerin yeni gözdeleri: Albatros-S sürüsü
Teknoloji

İsmail Demir paylaştı! Denizlerin yeni gözdeleri: Albatros-S sürüsü

Albatros-S İDA’nın (İnsansız Deniz Aracı) görüntülerini paylaşan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, “Hedefimiz..
Biri bu ahlaksızlığa dur desin! Yetti artık...
Medya

Biri bu ahlaksızlığa dur desin! Yetti artık...

Fox TV'nin rezalet dizisi Yasak Elma'da yine büyük bir edepsizliğe imza atıldı.. Bu iğrenç sahneler sonrası, RTÜK'ün ne yapacağı ise büyük m..
CHP'li Özgür Özel'den olay 'Selçuk Bayraktar' yorumu! Hangi dağda kurt öldü yahu
Gündem

CHP'li Özgür Özel'den olay 'Selçuk Bayraktar' yorumu! Hangi dağda kurt öldü yahu

"Hükümet dünyanın en doğru işini yapsa bile alkışlamayız" diyerek kirli zihniyetlerini gözler önüne seren CHP'liler, bu defa "Hangi dağda ku..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23