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Yaşam
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Otomobil kafeye daldı! Yaralılıar var

2023-01-20 18:38:24
Otomobil kafeye daldı! Yaralılıar var

Yozgat’ta sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil bir kafeye daldı. Kazada sürücü ve kafede bulunan 4 kişi yaralandı.

#1
Foto - Otomobil kafeye daldı! Yaralılıar var

Kaza, akşam saatlerinde Lise Caddesi'nde meydana geldi.

#2
Foto - Otomobil kafeye daldı! Yaralılıar var

Yücel G. idaresindeki 66 AAD 284 plakalı Opel marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol üzerinde bulunan bir kafeye daldı.

#3
Foto - Otomobil kafeye daldı! Yaralılıar var

Kazada sürücü ile kafede bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldı.

#4
Foto - Otomobil kafeye daldı! Yaralılıar var

Kaza sonrası kafede büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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