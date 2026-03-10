CHP’li İBB’nin liyakatsiz şoförleri yine iş başında! İETT otobüsleri çarpıştı: 1 yaralı

“Namus sözü veriyoruz, bir kişi bile ekmeğinden olmayacak” diyerek göreve gelen, mazbatayı aldıktan sonra binlerce çalışanı işten çıkarıp kendi yandaşlarını dolduran CHP’li İBB yönetimi, İstanbul’da yaşanan tüm toplu taşıma kazalarının bir numaralı sorumlusu!.. Zira her geçen gün otobüs arıza veya kaza haberlerine bir yenisi daha ekleniyor. Son olarak Ataşehir’de İETT otobüsleri birbirine girdi. Olayda 1 kişi yaralandı.