SON DAKİKA
Gündem
5
Yeniakit Publisher
CHP’li İBB’nin liyakatsiz şoförleri yine iş başında! İETT otobüsleri çarpıştı: 1 yaralı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

CHP’li İBB’nin liyakatsiz şoförleri yine iş başında! İETT otobüsleri çarpıştı: 1 yaralı

“Namus sözü veriyoruz, bir kişi bile ekmeğinden olmayacak” diyerek göreve gelen, mazbatayı aldıktan sonra binlerce çalışanı işten çıkarıp kendi yandaşlarını dolduran CHP’li İBB yönetimi, İstanbul’da yaşanan tüm toplu taşıma kazalarının bir numaralı sorumlusu!.. Zira her geçen gün otobüs arıza veya kaza haberlerine bir yenisi daha ekleniyor. Son olarak Ataşehir’de İETT otobüsleri birbirine girdi. Olayda 1 kişi yaralandı.

#1
Foto - CHP’li İBB’nin liyakatsiz şoförleri yine iş başında! İETT otobüsleri çarpıştı: 1 yaralı

Olay, Ataşehir Örnek Mahallesi Şehit Cahar Dudayev Caddesi üzerinde meydana geldi.

#2
Foto - CHP’li İBB’nin liyakatsiz şoförleri yine iş başında! İETT otobüsleri çarpıştı: 1 yaralı

34 FR 070 plakalı T.T. idaresindeki İETT otobüs, henüz bilinmeyen bir nedenle 34 HO 2822 plakalı M.E.A. idaresindeki diğer İETT otobüsüne arkadan çarptı.

#3
Foto - CHP’li İBB’nin liyakatsiz şoförleri yine iş başında! İETT otobüsleri çarpıştı: 1 yaralı

Çarpmanın etkisiyle öndeki otobüsün arka kısmında oturan B.D., belinden yaralandı. Yaralı kadın olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaza nedeniyle caddede her iki yönlü olarak uzun süreli trafik yoğunluğu meydana geldi.

#4
Foto - CHP’li İBB’nin liyakatsiz şoförleri yine iş başında! İETT otobüsleri çarpıştı: 1 yaralı

Polis ekipleri tarafından kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Yorumlar

Deli İbo

Şu anda İEET'nin durumu tam CHP'li İstanbul Belediye Baskanı Nurettin Sözen zamanı ile birebir örtüşüyor. Onun zamanında da otobüslerin % 40'ı Rami Garajı'nda hurdaya ayrılmıştı, %40 çalışır halde %20'side sadece servis sayısının düşürülmemesini önlem için göstermelik Garajdan çıkartılıyor 1 saat sonra zaten arızalı olan araç çekici ile Garaja çekiliyordu. Bunu nerden biliyorum? Tam bu belirttiğim zamanda ben İETT'de Hareket Amirliği görevlisi idim.
