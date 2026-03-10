Türk devini satın alacağı konuşulan Abramovich dava açmaya hazırlanıyor: Paramı verin

Nefes'te yer alan habere göre, bir dönem İngiliz futbolunun en güçlü kulüp patronlarından biri olan Roman Abramovich, Chelsea Kulübü'nün satışına ilişkin mali anlaşmazlık nedeniyle Birleşik Krallık Hükûmeti ile yeni bir gerilimin eşiğinde. Rus iş insanı, Londra ekibinin satışından elde edilen ve halen dondurulmuş durumda bulunan milyarlarca Euro'luk fon üzerinde hak iddia ediyor.