Türk devini satın alacağı konuşulan Abramovich dava açmaya hazırlanıyor: Paramı verin
Geçtiğimiz sene Beşiktaş ve Başakşehir'i satın alma konusunda nabız yokladığı öne sürülen Rus milyarder Roman Abramovich'ten flaş bir hamle geldi.
Nefes'te yer alan habere göre, bir dönem İngiliz futbolunun en güçlü kulüp patronlarından biri olan Roman Abramovich, Chelsea Kulübü'nün satışına ilişkin mali anlaşmazlık nedeniyle Birleşik Krallık Hükûmeti ile yeni bir gerilimin eşiğinde. Rus iş insanı, Londra ekibinin satışından elde edilen ve halen dondurulmuş durumda bulunan milyarlarca Euro'luk fon üzerinde hak iddia ediyor.
2022 yılında Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrasında uygulanan yaptırımlar kapsamında İngiliz hükümeti Abramovich’in varlıklarını dondurmuştu. Bu gelişme, Rus oligarkın Chelsea’yi Amerikalı iş insanı Todd Boehly liderliğindeki konsorsiyuma devretmesiyle sonuçlanan süreci başlatmıştı.
Ancak satışın üzerinden geçen zamana rağmen taraflar arasındaki mali anlaşmazlık çözüme kavuşmuş değil. The Guardian’ın haberine göre; Abramovich, haklarını savunmak için hukuki yollara başvurmaya hazırlanıyor.
59 yaşındaki iş insanı, İngiliz hükümetinden en az 2.9 milyar Euro talep ediyor. Abramovich’e göre Chelsea’nin satışından elde edilen bu para kendisine ait olmasına rağmen şu anda İngiltere’deki bir banka hesabında dondurulmuş durumda...
İngiliz hükümeti söz konusu fonların Ukrayna’ya yardım amacıyla kullanılması gerektiğini savunurken, Abramovich ise paraya erişim konusunda daha esnek bir düzenleme talep ediyor. Taraflar arasında devam eden bu anlaşmazlık, Chelsea’nin satış sürecinin ardından ortaya çıkan en büyük mali tartışmalardan biri olarak dikkat çekiyor.
